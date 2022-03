Elden Ring Hakkında Bilmen Gerekenler

FromSoftware , imza attığı yapımlarla kendine has bir üslup ortaya koyarak oyun dünyasına "Soulsborne" türünü hediye etti . Her ne kadar kökleri çok daha eskiye dayansa da Demon’s Souls ile başladıkları macerayı Dark Souls üçlemesi, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice ile taçlandırdılar. Böylece hem büyük bütçeli hem de bağımsız oyun stüdyolarını etkisi altına alarak benzer türde pek çok oyun görülmesinde başrol oynadılar.