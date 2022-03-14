Elden Ring Hakkında Bilmen Gerekenler

FromSoftware , imza attığı yapımlarla kendine has bir üslup ortaya koyarak oyun dünyasına "Soulsborne" türünü hediye etti . Her ne kadar kökleri çok daha eskiye dayansa da Demon’s Souls ile başladıkları macerayı Dark Souls üçlemesi, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice ile taçlandırdılar. Böylece hem büyük bütçeli hem de bağımsız oyun stüdyolarını etkisi altına alarak benzer türde pek çok oyun görülmesinde başrol oynadılar.

Bu türde oyuncular pek çok modern oyunda bulunan, her bir adımda yol gösteren ve oyuncuya yardım eden işaretlerden yoksun bir haritada, ne tür tehlikelerin ve tuzakların olduğundan habersiz keşfe çıkarak kendilerini acımasız düşmanların ortasında bulurlar. Soulsborne türü keşfetme duygusunu dorukta yaşatan eşsiz bölüm tasarımı ve maceranın sonuna dek farklılaşan, şaşırtan düşmanları ile farkını ortaya koyan bir macera sunar.

Elden Ring'e dair detaylara geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Geçtiğimiz ay Red Bull'un Twitch kanalında yaklaşık yedi saat süren özel bir canlı yayın gerçekleştirildi. Birçok konuğun yer aldığı bu yayının tekrarını izlemek istersen buraya tıkla ama öncesinde yazının sonunu getirmeyi unutma! Yazı boyunca canlı yayından alınan bazı klipleri de görme şansı bulacaksın. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden oyuna geçelim.

Elden Ring © FromSoftware/Bandai Namco Entertainment

01 Elden Ring nasıl bir oyun?

Elden Ring, Soulsborne türünü açık dünyaya taşıyan bir aksiyon RPG oyunu. İlk olarak 10 farklı sınıftan tarzına en uygun olanı seçiyor, açık dünyayı gezerken "Grace" adı verilen durak ve hızlı seyahat noktalarını keşfediyor, alt ettiğin düşmanlardan kazandığın Rune puanı ile sınıf ve oynanış stilin için en uygun özellikleri geliştirip yeni bölgelere daha sağlam bir karakterle geçiş yapıyorsun.

Pek çok açık dünya yapımdaki görev listesinin ve sürüyle soru işaretinin yerine oyuncuları içgüdüleriyle ilerlemeleri, edindikleri tecrübeye göre bir rota çizmeleri ve kendi maceralarını yaşamaları konusunda yüreklendiren bir yapım. Girdiğin yeni bir bölgede düşmanlar seni kısa sürede tarumar ediyorsa bu sadece oyunun zor olduğu değil, karakterinin henüz o bölge için hazır olmadığı anlamına gelebilir.

Dark Souls’un sınırları belirli ve güçlü bölüm tasarımları sonrasında açık dünyaya geçiş başta endişe verici gözükse de geliştiriciler özenle hazırlanmış haritada coğrafi oluşumlar, yıkıntılar, bitki örtüsü gibi öğeler ile görüş açısını perdeleyip oyunculara acı - tatlı sürprizler yaparak yine nefis işler çıkarmışlar. Bu sürpriz kimi zaman birkaç hamlede işini bitirebilecek bir boss olabiliyor.

02 Elden Ring'in dünyası nasıl?

Demon’s Souls ve Dark Souls üçlemesinde olduğu gibi Elden Ring de fantastik bir dünyaya sahip. Soulsborne fırtınasının mimarı olan Hidetaka Miyazaki bu yeni dünyayı oluştururken heyecan verici bir isimle birlikte çalışmaya imza atmış. Ekranlarda fırtınalar estiren fantastik televizyon serisi Game of Thrones (Taht Oyunları) kitaplarının yazarı George R. R. Martin , Elden Ring’in mitolojisini oluşturan temellerin atılmasında önemli katkı sağlamış.

Oyunun hikayesi "Elden Ring" adı verilen kadim bir yüzükle lütuflandırılmış Lands Between diyarında geçiyor. Elden Ring’in parçalarına ayrılması ve yüzüğün gücünü temsil eden Erdtree ağacının inayetini kaybetmesi sonrasında Lands Between, Sonsuzluk Kraliçesi Marika’nın ve onun yarı tanrı çocuklarının hükmü altına girer.

George R. R. Martin, Elden Ring’in mitolojisini oluşturan temellerin atılmasında önemli katkı sağlamış.

Yeni hükümdarlar yüzüğün parçalarını ele geçirerek sahip oldukları kudretle yozlaşadururlarken, bir zamanlar Lands Between’den kovulmuş "Tarnished" adlı sürgünler, "Great Runes" adı verilen yüzük parçalarını bir araya getirip Elden Ring’i onararak gerçek hükümdar olmak üzere geri çağrılırlar. Senin rolün ise sürgünden dönen bu savaşçılardan biri olmak.

Hidetaka Miyazaki ve George R. R. Martin birlikteliğinde hayat bulan Elden Ring evreni çok güçlü bir külliyat üzerine kurulmuş . Her bir bölgenin, karşılaşılan her bir boss’un ve NPC’nin, hatta silah, teçhizat ve zırh setlerinin geçmişi, arka planı ve dinlemeye değer birer hikayesi var. Tıpkı FromSoftware imzası taşıyan diğer Soulsborne oyunlarında olduğu gibi...

Elden Ring sunum olarak -diğer FromSoftware imzalı Soulsborne oyunlarında olduğu gibi- araştırma kısmını oyuncuya bırakıyor . Yani bulduğun eşya ve teçhizatların açıklamalarını okumalısın, karşılaştığın tüm karakterlerin diyaloglarını can kulağıyla dinlemelisin ve bunu yorumunla harmanlayarak Elden Ring’i anlamlandırmalısın.

Dark Souls serisini sevip Sekiro: Shadow Die Twice, Bloodborne ya da Demon’s Souls oynarken mest olduysan Elden Ring senin için biçilmiş kaftan. Tereddüt etmeden dünyanın kapısından içeri girmelisin. “Daha önce hiç Dark Souls oynamadım ama Elden Ring çok ilgimi çekiyor. Ne yapmalıyım?” diyorsan benliğinle yüzleşme vaktin geldi!

Bulduğun eşya ve teçhizatların açıklamalarını okumalısın, karşılaştığın tüm karakterlerin diyaloglarını can kulağıyla dinlemelisin.

Sabırlı bir oyuncu musun? Çabuk pes eder misin? Neden oyun oynuyorsun? İstediğin şey kafanı çok da ütülemeyecek ve günün stresini atmana yardımcı olacak dümdüz bir aksiyon oyunu mu, yoksa karşılaştığın engelleri iyice süzdükten sonra sana verilen enstrümanları kullanarak aşmanın hazzını yaşayacağın bir oyun mu?

Elden Ring tam olarak bunu sunuyor. İmkansız bir zorluğu yok, seninle inatlaşmıyor, sana zulmetmeye çalışmıyor. Evet, faka bastırmak için uğraştığı bir gerçek. Marifeti oyun sonuna dek seni bir eğitim süreci içinde tutmak, şaşırtmak, ritmini bozmak ama karşılaştığın zorlu bölümlere ya da boss’lara karşı çözüm üretmek senin elinde!

Elden Ring © FromSoftware/Bandai Namco Entertainment

03 Elden Ring'in oynanış mekanikleri nasıl?

Oyuncuya 10 farklı sınıf seçeneği sunan Elden Ring, karakterini oyun stiline göre geliştirme imkanı tanıyor , silah ve büyü konusunda geniş bir yelpaze sunuyor. Keşif ve zorlu boss mücadelelerinin sonunda yeni zırh setleri, silahlar ve büyüler elde edebiliyor, oluşturduğun karakterin yeteneklerini farklı açılardan şekillendirebiliyorsun. İşini uzak mesafeden ya da büyü ve kılıç karmasıyla gören, her türden tehdide hazır bir karakter oluşturmak mümkün.

Düşmanlarını alt ettikçe Rune adı verilen puanlar kazanıyorsun ve bunları sadece Grace noktalarında harcayarak seviye atlıyorsun ama dikkat et! Üzerinde Rune varken ölürsen hepsini kaybediyorsun ve öldüğün noktaya geri dönüp bunları geri alman gerekiyor. Şayet düşürdüğün puanları alamadan tekrar ölürsen sıfırdan Rune biriktirmeye koyulursun. Neyse ki Elden Ring’in devasa bir dünyası var ve Rune puanları orada bir yerlerde seni bekliyor.

Elden Ring’in yakın dövüş savaş sistemi, çok daha işlevsel hale gelen zıplama ve "Torrent" adlı bineğin etkisiyle Dark Souls serisinden ayrılarak biraz daha farklı bir üslup kazanmış. Oyundaki her silah ağırlığı ve hareket yetenekleri ile farklı, oturaklı, savaşları tatmin edici seviyede iyi hissettiren mekaniklerle çalışıyor. Teşbihte hata olmaz, ben biraz Sekiro, biraz Dark Souls III tadı aldım yakın mücadelelerde...

Üzerinde Rune varken ölürsen hepsini kaybediyorsun ve öldüğün noktaya geri dönüp bunları geri alman gerekiyor.

Açık dünyada keşif keyifli, her ne kadar onlarca saat oynadıktan sonra tekrara binen mini boss savaşları olsa da. Genel anlamda zengin bir harita sunduğu için bunun pek de göze battığını sanmıyorum. Üstelik Torrent çift zıplama yeteneği ve hızı ile keşifleri daha eğlenceli hale getirmek üzere yoldaşın oluyor . Öte yandan açık alanlarda karşılaşılan mini boss mücadeleleri istenen heyecanı yaşatmıyor pek. Neden mi?

Örneğin oyunun ilk bölgesinde kapışılan bir boss bölgesinden çok uzaklaşırsa tekrar kendi alanına ışınlanıp mücadelen çıkıyor. Sürpriz şekilde düşmanla karşı karşıya kalıp kendini bir boss savaşının içinde bulsan da açık dünyanın getirdiği avantajla bu mücadelelerden uzaklaşabilme seçeneği sürprizin tadını tuzunu kaçırıyor. İlk kez bir Soulsborne oyunu oynayan oyuncular içinse bu olumlu bir seçenek olabilir.

Son olarak Elden Ring , oyuncuların Castlevania serisinden aşina oldukları ruh çağırma sistemini ödünç almış durumda. "Ashes of War" adı verilen ve savaş alanında bulunabilen ruhları çetin ceviz mücadeleler sırasında çağırıp elini rahatlatacak stratejiler kurabilirsin. Buna ek olarak Dark Souls III’te kullanılan Weapon Arts sistemi de Elden Ring’de savaşları çeşitlendiren bir diğer detay.

Elden Ring © FromSoftware/Bandai Namco Entertainment

04 Elden Ring sistem gereksinimleri neler?

Elden Ring içerik açısından büyük keyif verse de performans konusunda ciddi problemlere sahip . Akıcılığın oynanışta çok önemli yer tuttuğu oyun özellikle PC sürümünde ciddi fps düşüşleri ile boğuşuyor. Oyunun akıcılığı sadece bitki örtüsünün, çevre yapılarının ve çizim mesafesinin arttığı bölgeler ya da çok hareketli boss savaşlarında değil, mini zindanlarda ve hatta daracık koridorlarda ilerlerken dahi kendini hissettirebiliyor. Yakın gelecekte bir güncelleme ile bu sıkıntıların giderilmesi umuluyor.

Elden Ring minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartı

12 GB bellek

60 GB disk alanı

Windows 10 işletim sistemi

Elden Ring önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemci

NVIDIA GeForce 1070 ya da AMD Radeon RX Vega 56 ekran kartı

16 GB bellek

60 GB disk alanı

Windows 10 işletim sistemi