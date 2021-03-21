Elektrikli Araçlar Ne Kadar Çevre Dostu?

Küresel ısınmanın etkileri tüm dünyada yaşanmaya devam ediyor. Bugün bu etkiler minimum düzeyde olsa da karbon salınımı bu oranda devam ettiği sürece gelecekte daha belirgin sorunlarla karşılaşacağız. Neyse ki birçok ülke bu sorunun önüne geçmek için adımlar atıyor ve elektrikli araba kullanımının artması da karbon salınımının azaltılması konusunda en güçlü adımlardan biri.

Birçok hükümet ve otomobil üreticisi, elektrikli arabaları petrol kullanımını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için kilit bir teknoloji olarak tanıtıyor. Örneğin ünlü araba üreticisi General Motors, benzinle çalışan otomobil ve kamyonların satışını 2035 yılında durdurmayı ve tamamen elektrikli modellere dönmeyi planladığını açıkladı. Kısa bir süre önce İsveç’in ünlü otomobil markası Volvo da 2030 yılına kadar yepyeni bir elektrikli otomobil serisi tanıtacağını söyledi. Bunlar gezegenimizin geleceği adına gerçekten heyecan verici gelişmeler.

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Chevrolet Bolt EV © Fuel Press

Ancak elektrikli otomobiller konusunda herkesin aklında olan bir soru var: Bu araçlar gerçekten reklamı yapıldığı kadar çevre dostu mu?

Uzmanlar, elektrikli araçların geleneksel araçlardan daha fazla çevre dostu bir seçenek olduğu konusunda hemfikir. Ancak araçlardaki pillerin nasıl şarj edildiklerine ve üretildiklerine bağlı olarak, bu teknolojinin de çevreye zararlı etkileri olabilir. En önemli sorunlardan biri de araçlara sağlanan elektriğin elde edilme biçimi.

Genel olarak konuşursak, bugün satılan çoğu elektrikli otomobil, benzinle çalışan otomobillerden çok daha az emisyon üretme eğiliminde. Ancak elektrikli araçları şarj etmek için kullanılacak elektriği üretme esnasında ne kadar kömürün yakıldığı konusu yeni bir sorun doğuruyor.

Formula E © LAT Images

Elektrikli taşıtların güçlerini ABD'deki ortalama bir enerji ağından çekiyorsanız, bunun yarattığı çevre etkisi tipik olarak fosil yakıt ve yenilenebilir enerji santrallerinin etkisinin bir ortalamasını sunuyor. Bu da çoğu zaman fosil yakıt kullanan arabalardan çok daha çevre dostu bir sonuç doğuruyor. Elektrikli araçlar, pilleri yüzünden bir miktar emisyon yaratmasına rağmen, elektrikli motorlar fosil yakıt kullanan geleneksel içten yanmalı motorlardan çok daha verimli.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde mühendislik profesörü olan Jeremy Michalek yine de uyarıyor: “Kömür kritik faktörlerden biri. Kömür santrallerinin elektrikli otomobilleri şarj etmek için daha fazla kömür yakmalarını önlemezsek, bu araçların getirdiği iklim avantajını kaybederiz ve hatta daha fazla hava kirliliği elde edebiliriz.”

Neyse ki elektrikli araçlar için bu konuda iyi haberler var. Çoğu ülke elektrik şebekesi ağlarını yeşil enerjiden yararlanacak şekilde yapılandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan programlar son on yılda yüzlerce kömür santralini emekliye ayırdı ve daha düşük emisyon yaratan doğal gaz, rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerine geçildi. Sonuç olarak elektrikli araçlar için temiz enerji üretmek mümkün.

Jaguar I-PACE © Jaguar

Pillerde kullanılan hammaddeler ise bir diğer sorun

Diğer birçok pil gibi, çoğu elektrikli taşıtın sahip olduğu lityum iyon piller, kobalt, lityum ve nadir toprak elementleri gibi çeşitli hammaddeler kullanıyor. Kobalt ise özellikle sorunlu bir maden.

Madencilik kobalt, çevreye sızabilecek tehlikeli atıklar ve cüruflar üretiyor ve kobalt madenleri, madenin yakınlarında yaşayan insanların, özellikle de çocukların zararlı metallere yüksek oranda maruz kalmalarına neden oluyor. Metallerin cevherlerinden ayıklanması aynı zamanda kükürt oksit ortaya çıkarıyor ve hava kirliliği yayabilecek bazı işlemler gerektiriyor. Aynı zamanda kötü şartlarda elleriyle çalışan maden işçileri de çeşitli sağlık sorunları yaşıyorlar.

Lityum ise büyük miktarda yeraltı suyu kullanılan operasyonlarla çıkarılıyor. Pil üretmek için gereken su, üretilen elektrikli araçların geleneksel araçlara göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla su kullandığı anlamına geliyor.

Bütün bunların özellikle insan sağlığı konusunda yarattığı sorunları gören otomobil üreticileri, gelecekte “elle çıkarılan" kobalt kullanımını kaldıracaklarını taahhüt ediyorlar. Aynı zamanda kobalt kullanımını azaltacak ya da tamamen ortadan kaldıracak piller geliştireceklerini de belirtiyorlar. Ancak bu teknoloji hâlâ gelişim aşamasında ve maden işçileri için yakın zamanda önlemler alınıp alınmayacağı belirsiz.

Opel Corsa-e © Opel

Geri dönüşüm gelecekte daha iyi bir seçenek olabilir

Günümüzün elektrikli araçlarının çoğu, kurşun-asitli pil teknolojisine göre daha fazla enerji saklayabilen lityum-iyon piller kullanıyor. Ancak, kurşun-asitli pillerin yüzde 99'u geri dönüştürülürken, lityum-iyon piller için geri dönüşüm oranları yaklaşık yüzde 5 civarında.

Connecticut Üniversitesi Kimya ve Biyomoleküler Mühendislik Bölümü'nde bir profesör olan Radenka Maric, "Geri dönüştürülen lityum pillerin yüzdesi günümüzde çok düşük, ancak zamanla ve yenilikçi teknolojilerle bu durum düzelecektir," diye açıklıyor.

Lityum-iyon pillerin yeniden kullanılması, geri dönüşümün güvenilir bir şekilde gerçekleştiğinden emin olmak için kapsamlı testler gerektiriyor. Geçen yıl bir çalışma yapan Massachusetts Enstitüsü'ndeki araştırmacılar eğer sağlıklı bir geri dönüşüm süreci sağlanırsa, kullanılmış araba pillerinin güneş enerjisi için yedek depolama alanı olarak kullanılabileceğini de belirtti.

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