A'dan Z'ye: Elektrikli Otomobil Dünyası

Elektrikle çalışan bir motor geliştirilse de her şey bununla bitmiyordu ve otomobilin bir bataryaya ihtiyacı vardı. 1865 yılında

Fransız fizikçi Gaston Plante

, elektrikli motorlar için şarj edilebilir bir pil icat etti. Günümüzde Renault ZOE'den Tesla Model S'e kadar elektrikli otomobillerin tümü, varlıklarını Plante'in bu icadına borçludur.