Son Şampiyon Elena Rybakina Tekrar Wimbledon Sahnesinde

Elena Rybakina'yı daha yakından tanımak ve hayata bakışını anlamak için onun kariyer yolculuğuna geri dönmek faydalı olabilir.

Beklentileri aşmak

Rybakina, tenisin en prestijli turnuvalarından biri olan Wimbledon'ın 2022 edisyonunu büyük bir sürprize imza atarak kazanmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncu, dünya üç numarası Ons Jabeur ile karşı karşıya geldiğinde kendisine şans verilmiyordu. Ancak 3-6, 6-2, 6-2'lik setlerin ardından ilk Grand Slam kupasını kazanarak büyük bir başarıya ulaştı.

Kalıcı bir anı yaratmak ve bir şampiyon olmak hayatını sonsuza dek değiştirmiş olabilir ancak Rybakina'nın tavrı ilk Grand Slam unvanını kazandıktan sonra da değişmedi. Bunun nedeni, Kazak sporcunun her zaman sağduyulu olması ve onu nereye götürürse götürsün kariyerinin tadını çıkarmak istemesi.

Rybakina kazanmayı seviyor © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Üzerimde çok fazla baskı oluşturmak istemiyorum. Bunun yerine, eğlence moduna geçmek istiyorum Elena Rybakina

Altı ayda iki Grand Slam finali

Ocak 2023'teki Avustralya Açık'ta, Rybakina yine radarın altından uçarak başka bir Grand Slam finaline yükseldi ve tekrar ilgi odağı haline geldi. Altı ay önce Wimbledon'da olanlar neredeyse tekrarlanacaktı ancak bu kez Rybakina finalde galip gelemedi.

Bu sefer, üç sette zaferi garantileyen isim dünya iki numarası Aryna Sabalenka oldu. Rybakina finalde kaybettiği için elbette hayal kırıklığına uğradı ancak Melbourne'deki inanılmaz performansından olumlu sonuçlar almayı başardı.

Rybakina, "Bir Grand Slam turnuvasında altı ay içinde iki finale yükselmiş olmaktan gurur duyuyorum" diyor ve ekliyor, "Sonuçta, sadece tenis oynamak ve eğlenmek için buradayım." Şu ana kadar tenisten keyif almak Rybakina için iyi sonuç verdi. Kısa bir süre önce dünyada üç numaraya ulaştı ve dört kez de WTA şampiyonluğuna sahip.

Rybakina servisleriyle öne çıkıyor © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Wimbledon'da en iyiler arasında

Şimdi Rybakina en büyük zaferini kazandığı yere geri dönüyor. Polonya'dan Iga Świątek ve Sabalenka ile birlikte favorilerden biri. Peki bu konuda neler hissediyor? Rybakia şöyle yanıtlıyor: “Şampiyon olarak geri dönmek o kadar kolay değil.”

Pek çok insan Rybakina'nın bir kez daha finale kalmasını veya turnuvada ilerlemesini bekliyor. Ama Rybakina tamamen kendine odaklanmak, ekibine güvenmek ve eğlenmek istiyor. "Geçen yıla ait pek çok hatıra hâlâ aklımda," diyor. "Ama anılardan daha fazlasını istiyorum. Tekrar kazanmak istiyorum."

Onunla karşılaşan her oyuncu oyununu bir üst düzeye taşıyacağından unvanını korumak büyük bir zorluk teşkil edecek. Baskı bazı sporcuları etkisi altına alabilir ancak Rybakina öyle düşünmüyor: "Üzerimde çok fazla baskı oluşturmak istemiyorum. Bunun yerine, eğlence moduna geçmek istiyorum.”

Zaferler ekiple kazanılır

Güvenilir bir ekibe sahip olmak tüm tenis oyuncuları için hayati önem taşır. Wimbledon şampiyonu Rybakina; ablası Anna'ya, koçu Stefano Vukov'a, fitness koçu ve fizyoterapistine büyük bir güven duyuyor. Aile ve profesyonellerden oluşan bu karışım, kariyeri boyunca başarılı olmasına yardımcı oldu.

Koçuyla olan ilişkisi özellikle önem arz ediyor. Vukov, genellikle saha kenarında oturan ve oyuncusunu ateşlemeye çalışan oldukça duygusal bir koç. Peki bu durum biraz içine kapanık bir yapıya sahip Rybakina'da nasıl bir etki yaratıyor?

“Bu kombinasyonu beğeniyorum” diyor Rybakina, "Sahada sakinim ve o çok fazla enerji getiriyor." Elbette, Rybakina'nın da maç sırasında duygularını açığa çıkardığı anlar yaşanıyor.

Kortta sakin görünebilir ancak enerji dolu © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Rybakina, Wimbledon'a döndüğünde başka bir güç kaynağı daha keşfetti: Roger Federer... İlham kaynağı... İsviçreli maestro, sekiz Wimbledon şampiyonluğuna sahip.

"Roger benim idolüm. Ona saygı duyuyorum. Stilini, hareketlerini ve sahadaki hafifliğini seviyorum" diyor. Federer tüm zamanların en iyilerinden biri olarak görüldüğü ve oyunu her zaman yüzünde bir gülümsemeyle oynadığı için, onun kadar hayran olunacak çok az oyuncu var. Rybakina, Federer'in başarısının bir kısmını tekrarlayabilirse, hatıralara kazınacak bir kariyere imza atmış olacak.