Ace'lerin Kraliçesi Elena Rybakina Rakiplerini Nasıl Geride Bırakıyor?

2024 Madrid Açık'ta bu, yine gerçekleşti: Elena Rybakina, Aryna Sabalenka'ya karşı oynadığı yarı final maçında art arda üç ace atarak olağanüstü bir başarıya imza attı. Dünya 2 numarası ve Rybakina'nın iki sıra önünde yer alan Sabalenka, şaşkınlık içinde defalarca başını salladı. Rakibinden gelen güçlü toplar yanından geçip gitti. Sabalenka'nın Madrid yarı finalini üç sette dramatik bir şekilde kazandığı da doğru, ancak bu harika tenis maçı bir kez daha Rybakina'nın ne kadar olağanüstü iyi servis atabildiğini vurguladı. İspanya'nın başkentindeki bu önemli Masters 1000 turnuvasında Rybakina sadece bu maçta Sabalenka'ya karşı dokuz ace gönderdi. Rybakina bu yıl şimdiden üç şampiyonluk kazandı. Hatta birkaç tane daha kazanabilirdi...

Elena Rybakina'nın duygularını nasıl kontrol ettiğini aşağıdaki podcast'te keşfedin...

01 Başarılı servisler

Tenis her zaman bir veri ve istatistik oyunudur. Rybakina'nın servis sayılarına daha yakından bakarsanız, servisin genel performansı için ne kadar önemli olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Mayıs 2024'ün sonuna kadar oynadığı 35 maçta tam 229 ace üretti. Bu da maç başına 6,5 ace demek. Turdaki başka hiçbir oyuncu böyle bir istatistiğe sahip değil.

Servisinin ne kadar güçlü olduğu başka sayılar üzerinden de görülebilir: Rybkina, 2023'te Indian Wells ve Roma'daki iki Masters 1000 turnuvasını kazanan Rybakina, ilk servisten sonra kazanılan puanlarda yüzde 72,1 gibi bir istatistiğe de sahip. En hızlı servisi 2022'deki Billie Jean King Finalleri'nde ölçüldü. 2023 Avustralya Açık finalisti topu 202,5kph [125,5mph] hızla karşı tarafa gönderdi.

02 Tekniği geliştirmek

Rybakina'nın servisine biraz daha yakından bakarsanız, en önemli vuruşunun sadece saf güce dayanmadığını görürsünüz. Oyununun alametifarikası topa hassas bir şekilde vurabiliyor olması. Kazak oyuncu çok özel bir teknik kullanarak topun havada neredeyse hiç hareket etmemesini sağlıyor. Bu da servis atarken raketiyle "mükemmel noktaya" vurmasına yardımcı oluyor. Rybakina, kadınlar tenisinin en iyi vuruşlarından biri olan servisinin önemini biliyor. Ve mükemmellik için çalışmaya devam ediyor. Tekrar tekrar adapte oluyor ve ayarlamalar yapıyor.

2023 yılında, daha tutarlı bir servis elde etmek için servis hareketinde küçük bir değişiklik yaptı ve bunu şöyle açıkladı: "Bu sadece aynı hareketle daha fazla servis atma, gücü ve zamanlamayı doğru yapma meselesi. Yani bu sürekli bir çalışmanın ürünü" dedi. Rybakina'nın servisi üzerinde çalışırken ana hedefi ilk servis atış hızını artırmak. Ve bu konuda epey ilerleme kaydetti. Geçen yılki oranı yüzde 56,6 olan Elena, Mayıs 2024 sonunda yüzde 62,5'e ulaşmış durumda.

Elena Rybakina tekniğini geliştirmek için çok uzun saatler çalışıyor © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 En iyinin de en iyisini yenmek

Rybakina servisinin "Oldukça iyi" olduğunu söylüyor. Bu elbette büyük bir eksiklik ancak 24 yaşındaki oyuncu bu tür açıklamalarla dikkatleri oyununun görünürdeki tek boyutluluğundan uzaklaştırmak istiyor. Rybakina'nın başarıları büyük ölçüde sabrından ve yeni yeni öğrendiği yeni bir tür kontrolden kaynaklanıyor.

Rybakina bu yıl şimdiden 30 maç kazandı ve sadece beş maç kaybetti. Bu inanılmaz bir rekor. Sadece dünya bir numarası Iga Swiatek daha iyi bir rekora sahip (32/4). Elena sezonun bu kritik döneminde, gücünü yönetmeye çalışacak ve en iyi yaptığı işe güvenmeye devam edecek: Servisler.