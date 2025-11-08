© Jake Turney/Red Bull Content Pool
TENİS
Elena Rybakina, WTA Finalleri'nde şampiyon oldu
Red Bull sporcusu Elena Rybakina, WTA Finalleri'nde şampiyon olarak sezonu müthiş bir zaferle tamamlamayı başardı.
Kazak tenisçi Elena Rybakina, 8 Kasım'da Riyad'da oynanan 2025 WTA Finalleri finalinde dünya bir numarası Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek kariyerinin en önemli zaferlerinden birine imza attı. 2022 Wimbledon şampiyonu Rybakina, bu galibiyetle 5.235.000 dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Turnuvaya dünya sıralamasında altıncı ve favori gösterilmeden başlayan Rybakina, hafta boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Grup aşamasında Amanda Anisimova'yı, Iga Świątek'i ve Ekaterina Alexandrova’yı yenerek yarı finale yükseldi.
26 yaşındaki Red Bull sporcusu, yarı finalde 2024 ABD Açık finalisti Jessica Pegula karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen geri dönmeyi başardı. İkinci seti aynı skorla kazanarak maçı karar setine taşıyan Rybakina, toplamda 15 ace yaptığı maçın üçüncü setini 6-3 alarak finale adını yazdırdı. Turnuva ağacının diğer tarafında Sabalenka, Anisimova karşısında üç setlik zorlu bir mücadele sonunda finale yükseldi. Riyad'daki final, Rybakina için kariyerindeki ikinci büyük kupayı kazanma fırsatı anlamına geliyordu.
Final maçında Rybakina, 45 dakika süren ilk seti 6-3 alarak dünya bir numarası Sabalenka karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Belaruslu rakibi ikinci sette direnç göstermeye çalışsa da Rybakina iki set puanı kurtararak maçı tiebreak'e taşımayı başardı ve burada rakibini 7-0 gibi net bir skorla geçerek maçı iki sette noktaladı. Bu galibiyet, Rybakina'nın sezon sonundaki 11. arka arkaya maç galibiyeti olurken, bunlardan beşini dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan rakiplerine karşı elde etmesi dikkat çekici.
Rybakina, 2025 sezonunda Strasbourg ve Ningbo şampiyonluklarının ardından bu yılki üçüncü kupasını kazanmış oldu. Maç sonrası duygularını paylaşan Rybakina, "Bu inanılmaz bir hafta oldu. Böyle bir sonuç beklemiyordum, bugün gerçekten çok zorlu bir mücadeleydi." şeklinde konuştu. Billie Jean King Kupası'nı da kazanarak dünya sıralamasında yeniden ilk beşe dönen Rybakina, kariyeri boyunca Sabalenka ile oynadığı maçlarda durumu 6-8'e getirdi ve sezonu unutulmaz bir zaferle tamamladı.