Elena Rybakina, WTA Finalleri'nde şampiyon oldu

Rybakina, bu galibiyetle 5.235.000 dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Turnuvaya dünya sıralamasında altıncı ve favori gösterilmeden başlayan Rybakina, hafta boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Grup aşamasında Amanda Anisimova'yı, Iga Świątek'i ve Ekaterina Alexandrova’yı yenerek yarı finale yükseldi.

26 yaşındaki Red Bull sporcusu, yarı finalde 2024 ABD Açık finalisti Jessica Pegula karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen geri dönmeyi başardı. İkinci seti aynı skorla kazanarak maçı karar setine taşıyan Rybakina, toplamda 15 ace yaptığı maçın üçüncü setini 6-3 alarak finale adını yazdırdı. Turnuva ağacının diğer tarafında Sabalenka, Anisimova karşısında üç setlik zorlu bir mücadele sonunda finale yükseldi. Riyad'daki final, Rybakina için kariyerindeki ikinci büyük kupayı kazanma fırsatı anlamına geliyordu.

26 yaşındaki Red Bull sporcusu, yarı finalde 2024 ABD Açık finalisti Jessica Pegula karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen geri dönmeyi başardı. İkinci seti aynı skorla kazanarak maçı karar setine taşıyan Rybakina, toplamda 15 ace yaptığı maçın üçüncü setini 6-3 alarak finale adını yazdırdı. Turnuva ağacının diğer tarafında Sabalenka, Anisimova karşısında üç setlik zorlu bir mücadele sonunda finale yükseldi. Riyad'daki final, Rybakina için kariyerindeki ikinci büyük kupayı kazanma fırsatı anlamına geliyordu.

26 yaşındaki Red Bull sporcusu, yarı finalde 2024 ABD Açık finalisti Jessica Pegula karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen geri dönmeyi başardı. İkinci seti aynı skorla kazanarak maçı karar setine taşıyan Rybakina, toplamda 15 ace yaptığı maçın üçüncü setini 6-3 alarak finale adını yazdırdı. Turnuva ağacının diğer tarafında Sabalenka, Anisimova karşısında üç setlik zorlu bir mücadele sonunda finale yükseldi. Riyad'daki final, Rybakina için kariyerindeki ikinci büyük kupayı kazanma fırsatı anlamına geliyordu.

Final maçında Rybakina, 45 dakika süren ilk seti 6-3 alarak dünya bir numarası Sabalenka karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Belaruslu rakibi ikinci sette direnç göstermeye çalışsa da Rybakina iki set puanı kurtararak maçı tiebreak'e taşımayı başardı ve burada rakibini 7-0 gibi net bir skorla geçerek maçı iki sette noktaladı. Bu galibiyet, Rybakina'nın sezon sonundaki 11. arka arkaya maç galibiyeti olurken, bunlardan beşini dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan rakiplerine karşı elde etmesi dikkat çekici.

Final maçında Rybakina, 45 dakika süren ilk seti 6-3 alarak dünya bir numarası Sabalenka karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Belaruslu rakibi ikinci sette direnç göstermeye çalışsa da Rybakina iki set puanı kurtararak maçı tiebreak'e taşımayı başardı ve burada rakibini 7-0 gibi net bir skorla geçerek maçı iki sette noktaladı. Bu galibiyet, Rybakina'nın sezon sonundaki 11. arka arkaya maç galibiyeti olurken, bunlardan beşini dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan rakiplerine karşı elde etmesi dikkat çekici.

Final maçında Rybakina, 45 dakika süren ilk seti 6-3 alarak dünya bir numarası Sabalenka karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Belaruslu rakibi ikinci sette direnç göstermeye çalışsa da Rybakina iki set puanı kurtararak maçı tiebreak'e taşımayı başardı ve burada rakibini 7-0 gibi net bir skorla geçerek maçı iki sette noktaladı. Bu galibiyet, Rybakina'nın sezon sonundaki 11. arka arkaya maç galibiyeti olurken, bunlardan beşini dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan rakiplerine karşı elde etmesi dikkat çekici.