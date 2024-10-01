Emil Johansson ANYTIME Filminin Arkasındaki Zorlu Yolculuğu Anlatıyor

Emil Johansson , neredeyse on yıldır slopestyle ile izleyicileri büyülüyor. Henüz 25 yaşında olan İsveçli yıldız, jüriyi etkilemek için sürekli yeni numaralar ve teknikler arayışında...

Ancak UnReal (2015), Return to Earth (2019) ve Long Live Chainsaw (2021) filmlerinin yönetmeni ve ünlü film yapımcısı Darcy Wittenburg, Johansson'un ekibin son dağ bisikleti destanı ANYTIME 'da bir bölüm çekmek isteyip istemediğini öğrenmek için iletişime geçtiğinde, 13 kez Crankworx slopestyle şampiyonunun aklında bir sürpriz vardı!

Slopestyle kralı Johansson, ANYTIME'da yeni bir yönünü gösteriyor © Sterling Lorence/Red Bull Content Pool Yarışmada görebileceğinizden farklı bir şey yaratmak istedim Emil Johansson

Sonuçta ortaya Kaliforniya'da çekilen ve Johansson'a fikir üretmesi, yaratması ve oynaması için zaman ve alan tanınan, her özelliğin büyük bir numara veya kombinasyon gerektiren bir yarışmanın kısıtlamalarından arınmış bir bölüm çıktı.

Yine de zorluklar da yok değildi. Kötü hava koşulları, inşaattaki gecikmeler ve çekimlerin ortasında yaşanan bir sakatlık, bugüne kadarki en büyük film bölümünü pek çok kez duraklattı. Johansson yine de durum hakkında iyimserliğini korudu ve bunu sürecin bir parçası olarak gördü.

Johansson bu duruma dair "Bu büyük bir öğrenme eğrisi," diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Her çekimde bunlar olur. Tam planlandığı gibi giden çok az çekim vardır. Aklınızda 10 fikir olsa bile, belki de iki tanesini gerçekleştirebildiğiniz için mutlu olmalısınız."

3 dakika ANYTIME – Trailer Follow a daring new generation of mountain bikers as they attempt to conquer some of the World's most challenging terrains.

Hayalleri gerçeğe dönüştürmek

Johansson, hayallerini gerçeğe dönüştürmeye dair: "Bisiklet sürmenin, çoğu insanın beni Crankworx'tan tanıdığı ağır numaralardan daha fazlası olduğunu göstermek istedim. Bisiklet sürerken, her zaman ortaya çıkan düşünceler ve fikirler vardır. Ne kadar gerçekçi veya ne kadar yakın hissettirdiklerine bağlı olarak bazılarına tutunurum ve bazılarını bırakırım. Bunun için aklımda daha önce hiç göstermediğim veya kimsenin yaptığını görmediğim birkaç fikir vardı, bu yüzden bu fikirleri gerçeğe dönüştürmeyi ve farklı bir şey göstermeyi gerçekten dört gözle bekliyordum" diyor ve ekliyor:

Johansson, slopestyle'da büyük numaralar geliştirerek adını duyurdu © Sterling Lorence/Red Bull Content Pool

Aklımdaki özelliklerden bazıları, beynimde var olan ama daha önce hiç görmediğim fikirlerden çok ilham aldı. Eski dağ bisikleti filmlerinin arşivlerini karıştırırken, bazı insanların bu konuya değindiğini gördüm. Ne yazık ki, zorlu hava koşulları nedeniyle aklımda olan birkaç tanesini bitiremedim. Hepsini gerçekleştirememiş olmak, beni yakında başka bir bölümde bunu gerçekleştirmeye çalışmak için heyecanlandırıyor."

Bazı durumları kontrol edemediğini kabul etmek

Johansson, başına gelen bazı durumların kendi kontrolünde olmadığını kabul ediyor ve bu konuya dair şunları söylüyor: "İki haftalık bir seyahat planlamıştım. Oraya varacaktım, inşa edilenleri test edecektim, biz var olanları çekerken onlar da yeni şeyler inşa edeceklerdi ve sonra neredeyse 10 gün boyunca istikrarlı bir şekilde, ara vermeden sürüşe devam edecektim. Sonuçta iki gün sürüş yaptım, bazı ince ayarlar yapmamız gerekti ve ardından bir gün içinde 60 mm yağmur yağdı, inşa edilen birçok şeyi tamamen yok etti. Bunu üç gün içinde atlatmayı başardık, ancak dört ya da beş gün sonra bir başka büyük yağış aldık ve bu bizi gerçekten geriye götürdü."

ANYTIME'ı çekmek Johansson için zor oldu ama daha fazla proje için istekli © Sterling Lorence/Red Bull Content Pool Çok şey öğrendim. Uzun zamandır bu sahnenin içinde olmama rağmen ben de böyle bir film bölümü çekmemiştim. Emil Johansson

Johansson, yaşadığı aksilikleri şöyle anlatıyor: "Birkaç gün içinde toparlandık ve tekrar sürmeye başladık. Manzaralı bir sürüştü ama çok garipti. Birkaç kez deneme yaptım ama sonra başka bir denemede, inişe sırasında toprak yumuşaktı, hareketi bitirmek için çok süre olmadı. Hazırlıksız yakalandım, ön tekerleğim kaydı ve omzumla bankete çarparak köprücük kemiğimi kırdım. Ayrıca bazı bağlara da zarar verdim, başparmağım bugün hala sorun yaratıyor" ve ekliyor: "İşleri halletmeyi başardık ama bu mümkün olan en zor yoldu ve masada çok şey kaldı. Yine de elde ettiklerimiz için çok minnettarım. En azından filme koymaya değer bir şeyi bir araya getirmeyi başardık. Gelecekte daha da iyi bir şey elde etmeye çalışmak için gerçekten istekliyim. Bu koşullar ideal olmasa da, başardıklarımızdan dolayı oldukça gururluyum. Benim için büyük bir öğrenme eğrisiydi. İşlerin kolaylıkla rayına oturmadığı bir projede yer almak asla kolay değildir. Orada üç hafta, omzumdaki sakatlık nedeniyle de beş hafta daha geçirdim ve tüm yarışma sezonum bu bölümden etkilendi ki bu gerçekten zor oldu."

Johansson'ın ANYTIME rolü, içinde yaratıcılık olduğunu gösteriyor © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Öğrenme eğrisi

Johansson, tüm bu süreçten öğrendiklerine dair şöyle diyor: "Çok şey öğrendim. Uzun süredir sahnede olmama rağmen, kendim böyle bir film bölümü çekmemiştim. Grup çekimlerinde bulundum ama bu farklı. Sıfırdan bir şey inşa etmek ve birlikte çalışacak doğru insanları bulmak çok büyük bir öğrenme eğrisi. Bunu sadece yapmakla kalmayıp zaman içinde ustalaşan insanlara çok saygı duyuyorum" ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Tüm koşulları yönetebilecek bir seviyeye gelmek için kendinizi sürekli olarak çekimlere maruz bırakmanız gerekiyor çünkü bu çekim benim için planlandığı gibi gitmemiş olsa da, tamamen plana uygun giden çok fazla çekim olduğundan şüpheliyim. Bu, pek çok projenin altında yatan bir tema. Pek çok şeyin çekimi için çok fazla zaman yatırımı ve bağlılık gerekiyor ve aklınızda 10 fikir olsa bile, belki de sadece ikisini gerçekleştirebildiğiniz için mutlu olmalısınız."