Emil Johansson Red Bull Rampage'e Geri Dönüyor!
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Experience Red Bull Rampage through the eyes of Emil Johansson
Get a glimpse into the Red Bull Rampage experience with Emil Johansson.
Tarihe geçecek miktarda galibiyet ve daha fazla dünya şampiyonluğu ile sizin için mükemmel bir Crankworx sezonuydu. 2023 sezonunuzdan sonra nasıl hissediyorsunuz?
Red Bull Rampage çok eşsiz bir etkinlik ve oraya gidip öğrenmek, toplanmak ve gelecek için deneyim kazanmak istiyorum
Tamamen farklı iki yarışma olmasına rağmen, Slopestyle sezonunuzdan Red Bull Rampage'e bir şeyler taşıyabilir misiniz?
Kesinlikle. Bisiklet kontrolü sadece tek bir disiplin ve tek bir bisiklet türü için geçerli bir şey değil. Elbette, Slopestyle bisikletinde daha fazla numara yapma kapasitesine sahip olduğum için avantajlıyım, ancak yine de [Freeride etkinliğine] yanımda çok şey götürebilirim: yeni atlayışlar yapma becerim ve numara yapma kolaylığı. Yani evet, bir disiplinden diğerine getirebileceğim çok şey var.
Neden Red Bull Rampage'de tekrar yarışmak istiyorsunuz?
Red Bull Rampage benim için her zaman bir vizyon olmuştur. Ben büyürken Slopestyle sporcularının çoğu Rampage'de de yarışırdı. Sadece son yıllarda bu artık bir norm olmaktan çıktı. Ben bunu geri getirmek istiyorum. Ayrıca Red Bull Rampage çok eşsiz bir etkinlik ve oraya gidip öğrenmek, bir araya gelmek ve gelecek için deneyim kazanmak istiyorum. Bana göre Crankworx'un yanı sıra sahip olduğumuz en prestijli etkinlik. Downhill Dünya Kupası yarışçılarından Slopestyle yarışçılarına ve Freerider'lara kadar her şey var ve bu kadar geniş bir başlangıç alanı ve bu kadar çok farklı kapasite olması onu daha da özel kılıyor.
Dört yıl sonra geri dönmek nasıl bir duygu?
Çok eğlenceli. Bu yıl, heyecan duyduğum ve inebileceğim bir pist inşa etmek için uygun bir vizyonum var. Ve tabii ki gelecek için deneyim kazanmak... Bununla birlikte, 2008, 2010, 2012 ve 2013 yıllarında da kullanılan geçen yılki aynı alana geri dönüyoruz. Etkinliğe beş kez ev sahipliği yapmış bir alana geri dönmek özel bir şey çünkü eski hatlar hala orada ve dağın yamacındaki arazinin çoğu zaten dolu. Bu da kendi çizginizi oluşturmanızı zorlaştırıyor ve bunu geri dönen yarışçılarla aynı şartlarda yapamıyorsunuz. Ama yine de, geçen seneden bu sene geri dönmeyen bazı sporcular var, bu yüzden belki de manevra yapmak için biraz yer olabilir. Bir şeyler inşa etmek kesinlikle zor olacak ama nereye gideceğini görmek zorundayız.
Bir hat inşa etmeye nasıl yaklaşıyorsunuz ve bu özellikleri diğer sporcularla paylaşma süreci nasıl işliyor?
Bir hattı baştan aşağı inşa etmek için sekiz günümüz var, bu da gerçekten yeterli bir süre değil, bu yüzden genellikle bazı özellikleri diğer sporcularla paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle de bir alanda ilk kez çalışıyorsanız ve diğer ekipler hala bir önceki yıldan kalma hatlara sahipse. Özellikleri paylaşırken, bu bir tür takas, iyi olabiliyor. Burada takas işler. Örneğin, bir özelliği, o özelliğe sahip olan diğer takıma başka bir konuda yardımcı olma karşılığında paylaşabilirsiniz.
Bu yıl Red Bull Rampage'de hedefiniz nedir?
Amacım bunun bir parçası olmak ve gelecek için deneyim kazanmak. Bu yıl, geçen sefere göre daha az handikapım olduğunu hissediyorum. 2019'da ilk kez katılmıyordum, aynı zamanda yarışmadan on gün önce son dakikada wildcard ile katılmıştım. Bu yıl, elimde bir Rampage var. Ancak omzumdaki sakatlık gibi diğer faktörleri de yönetmek zorundayım. Sakatlığımın üzerinden yedi hafta geçti ve hala tam olarak iyileşmiş değil. Ama oraya gidip elimden gelenin en iyisini yapacağım ve gelecek için kendimi geliştireceğim.
Gelecek için deneyim kazanmaktan epey bahsediyorsunuz, bu sizi tekrar Red Bull Rampage'de göreceğimiz anlamına mı geliyor?
Benim tüm vizyonum bu. Uzun vadeli hedefim bu olmasaydı gereken zamanı ve parayı harcamazdım. Hayalim orada olmak ve gelecekte en iyi yarışmacılardan biri olmak. Hedefim bu. Oraya ulaşmak için gereken zamanı ayıracağım. Ne yazık ki pandemi nedeniyle son birkaç yıldır Crankworx yarışmalarının programı Red Bull Rampage ile çakıştığı için ikisini birden yapmak mümkün olmadı. Yeniden mümkün olması beni çok mutlu ediyor.