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Dağ Bisikleti

Emil Johansson Red Bull Rampage'e Geri Dönüyor!

Emil Johansson ile Red Bull Rampage'e dönüşü ve dağ bisikletinin en zorlu etkinliğine ne kadar hazır olduğu hakkında konuştuk.
Yazar: Hanna Jonsson
5 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Emil Johansson

Swedish slopestyle star Emil Johansson is an inspiration on and off the bike, both for his athletic prowess and his personal strength.

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Emil Johansson Red Bull Rampage'de son kez yarıştığında, "Tarih kitapları için bir çaylak koşusu" olarak nitelendirilebilecek bir mücadeleyi tamamlamıştı.
Şimdi, dört yıl sonra daha fazlası için geri döndü. Mükemmel Slopestyle pistlerinden Utah çölünün engebeli kayalıklarına geçiş yapan Slopestyle dünya şampiyonu, serbest sürüşüne başlamak üzere.
Dağ bisikletinin Super Bowl'u olarak da bilinen Red Bull Rampage, Johansson için sadece farklı bir bisiklet disiplini değil, aynı zamanda dağ bisikletindeki diğer hiçbir yarışmaya da benzemiyor. Rampage'de sporcular ABD'nin Utah eyaletindeki Virgin kasabasına bir hafta önceden giderek dağda kendi hatlarını inşa ediyorlar. Arazi zorlu ve acımasız. devasa uçurum yüzleri mevcut. Yarışçılar ve kazı ekipleri, mümkün olan en heyecan verici ve zorlu hattı inşa ederken tüm bunların üstesinden gelmek ve yarış günü geldiğinde hazır hale getirmek zorunda.

5 dakika

Experience Red Bull Rampage through the eyes of Emil Johansson

Get a glimpse into the Red Bull Rampage experience with Emil Johansson.

Peki Red Bull Rampage'i bu kadar cazip kılan şey nedir? Öğrenmek için Johansson ile konuştuk...
Red Bull Rampage'deki tüm aksiyonu 13 Ekim Cuma günü Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz - tüm bilgiler burada.

Tarihe geçecek miktarda galibiyet ve daha fazla dünya şampiyonluğu ile sizin için mükemmel bir Crankworx sezonuydu. 2023 sezonunuzdan sonra nasıl hissediyorsunuz?

Emil Johansson: İyi hissediyorum! Temmuz ayındaki son Crankworx yarışmasından sonra dinlenmek için biraz zamanım oldu. Orada omzumu sakatladım, bu yüzden işleri normalden çok daha yavaş götürüyorum ve Whistler'dan beri İsveç dışına çıkmadım.

Red Bull Rampage çok eşsiz bir etkinlik ve oraya gidip öğrenmek, toplanmak ve gelecek için deneyim kazanmak istiyorum
Emil Johansson

Tamamen farklı iki yarışma olmasına rağmen, Slopestyle sezonunuzdan Red Bull Rampage'e bir şeyler taşıyabilir misiniz?

Emil Johansson: Kesinlikle. Bisiklet kontrolü sadece tek bir disiplin ve tek bir bisiklet türü için geçerli bir şey değil. Elbette, Slopestyle bisikletinde daha fazla numara yapma kapasitesine sahip olduğum için avantajlıyım, ancak yine de [Freeride etkinliğine] yanımda çok şey götürebilirim: yeni atlayışlar yapma becerim ve numara yapma kolaylığı. Yani evet, bir disiplinden diğerine getirebileceğim çok şey var.

Neden Red Bull Rampage'de tekrar yarışmak istiyorsunuz?

Emil Johansson: Red Bull Rampage benim için her zaman bir vizyon olmuştur. Ben büyürken Slopestyle sporcularının çoğu Rampage'de de yarışırdı. Sadece son yıllarda bu artık bir norm olmaktan çıktı. Ben bunu geri getirmek istiyorum. Ayrıca Red Bull Rampage çok eşsiz bir etkinlik ve oraya gidip öğrenmek, bir araya gelmek ve gelecek için deneyim kazanmak istiyorum. Bana göre Crankworx'un yanı sıra sahip olduğumuz en prestijli etkinlik. Downhill Dünya Kupası yarışçılarından Slopestyle yarışçılarına ve Freerider'lara kadar her şey var ve bu kadar geniş bir başlangıç alanı ve bu kadar çok farklı kapasite olması onu daha da özel kılıyor.

Emil Johansson 25 Ekim 2019'da Virgin, Utah, ABD'de Red Bull Rampage'de yarışıyor.

Johansson 2019'da tepeden tırnağa çok etkileyici bir koşuyla 12. oldu

© Peter Morning/Red Bull Content Pool

Dört yıl sonra geri dönmek nasıl bir duygu?

Emil Johansson: Çok eğlenceli. Bu yıl, heyecan duyduğum ve inebileceğim bir pist inşa etmek için uygun bir vizyonum var. Ve tabii ki gelecek için deneyim kazanmak... Bununla birlikte, 2008, 2010, 2012 ve 2013 yıllarında da kullanılan geçen yılki aynı alana geri dönüyoruz. Etkinliğe beş kez ev sahipliği yapmış bir alana geri dönmek özel bir şey çünkü eski hatlar hala orada ve dağın yamacındaki arazinin çoğu zaten dolu. Bu da kendi çizginizi oluşturmanızı zorlaştırıyor ve bunu geri dönen yarışçılarla aynı şartlarda yapamıyorsunuz. Ama yine de, geçen seneden bu sene geri dönmeyen bazı sporcular var, bu yüzden belki de manevra yapmak için biraz yer olabilir. Bir şeyler inşa etmek kesinlikle zor olacak ama nereye gideceğini görmek zorundayız.

Emil Johansson 25 Ekim 2019 tarihinde Virgin, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde Red Bull Rampage 2019 sırasında...

2019 yılında Emil, önceden var olan diğer çizgiler arasında da geçiş yaptı

© Hanna Jonsson / Red Bull Content Pool

Bir hat inşa etmeye nasıl yaklaşıyorsunuz ve bu özellikleri diğer sporcularla paylaşma süreci nasıl işliyor?

Emil Johansson: Bir hattı baştan aşağı inşa etmek için sekiz günümüz var, bu da gerçekten yeterli bir süre değil, bu yüzden genellikle bazı özellikleri diğer sporcularla paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle de bir alanda ilk kez çalışıyorsanız ve diğer ekipler hala bir önceki yıldan kalma hatlara sahipse. Özellikleri paylaşırken, bu bir tür takas, iyi olabiliyor. Burada takas işler. Örneğin, bir özelliği, o özelliğe sahip olan diğer takıma başka bir konuda yardımcı olma karşılığında paylaşabilirsiniz.

Bu yıl kazı ekibinizde kimler var?

Emil Johansson: Bu sefer Phil Mclean ve Simon Johansson benim için kazı yapacaklar.

Kazı ekiplerinin 13 Ekim 2022'de Hurricane, Utah, ABD'de Red Bull Rampage'daki çalışmaları

Günün hangi saati olursa olsun kazı durmuyor.

© Bartek Wolinski

Bu yıl Red Bull Rampage'de hedefiniz nedir?

Emil Johansson: Amacım bunun bir parçası olmak ve gelecek için deneyim kazanmak. Bu yıl, geçen sefere göre daha az handikapım olduğunu hissediyorum. 2019'da ilk kez katılmıyordum, aynı zamanda yarışmadan on gün önce son dakikada wildcard ile katılmıştım. Bu yıl, elimde bir Rampage var. Ancak omzumdaki sakatlık gibi diğer faktörleri de yönetmek zorundayım. Sakatlığımın üzerinden yedi hafta geçti ve hala tam olarak iyileşmiş değil. Ama oraya gidip elimden gelenin en iyisini yapacağım ve gelecek için kendimi geliştireceğim.

Gelecek için deneyim kazanmaktan epey bahsediyorsunuz, bu sizi tekrar Red Bull Rampage'de göreceğimiz anlamına mı geliyor?

Emil Johansson: Benim tüm vizyonum bu. Uzun vadeli hedefim bu olmasaydı gereken zamanı ve parayı harcamazdım. Hayalim orada olmak ve gelecekte en iyi yarışmacılardan biri olmak. Hedefim bu. Oraya ulaşmak için gereken zamanı ayıracağım. Ne yazık ki pandemi nedeniyle son birkaç yıldır Crankworx yarışmalarının programı Red Bull Rampage ile çakıştığı için ikisini birden yapmak mümkün olmadı. Yeniden mümkün olması beni çok mutlu ediyor.

Bu haberin içinde

Emil Johansson

Swedish slopestyle star Emil Johansson is an inspiration on and off the bike, both for his athletic prowess and his personal strength.

SwedenSweden
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Dağ Bisikleti