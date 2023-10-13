Emil Johansson Red Bull Rampage'e Geri Dönüyor!

Emil Johansson: Çok eğlenceli. Bu yıl, heyecan duyduğum ve inebileceğim bir pist inşa etmek için uygun bir vizyonum var. Ve tabii ki gelecek için deneyim kazanmak... Bununla birlikte, 2008, 2010, 2012 ve 2013 yıllarında da kullanılan geçen yılki aynı alana geri dönüyoruz. Etkinliğe beş kez ev sahipliği yapmış bir alana geri dönmek özel bir şey çünkü eski hatlar hala orada ve dağın yamacındaki arazinin çoğu zaten dolu. Bu da kendi çizginizi oluşturmanızı zorlaştırıyor ve bunu geri dönen yarışçılarla aynı şartlarda yapamıyorsunuz. Ama yine de, geçen seneden bu sene geri dönmeyen bazı sporcular var, bu yüzden belki de manevra yapmak için biraz yer olabilir. Bir şeyler inşa etmek kesinlikle zor olacak ama nereye gideceğini görmek zorundayız.