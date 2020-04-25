Emir Yargın'dan Yeni Şarkı, Yeni Klip: Dene Yanıl

Müzisyen kimliğinin yanı sıra yönetmenliğiyle de tanıdığımız Emir Yargın 'ın yeni single'ı evde daha çok vakit geçirdiğimiz günlere rastladı. Hayatın zor bir mücadeleden ibaret olmasını işlediği şarkının klibini de evinden hiç çıkmadan çekti. Yaratıcılığın günümüz şartlarında da sınır tanımadığının kanıtı olan Dene Yanıl'ın klibi ve Emir Yargın ile yaptığımız söyleşi hemen aşağıda.

Evde daha çok vakit geçirdiğin bu süreç senin üretim süreçlerini nasıl etkiliyor?

Normalde boş durmayı sevmeyen, sosyal biriyim. Hayatlarımızdan sosyalliği çıkarınca bende geriye sadece çalışmak kaldı. Uzun zamandır hayata geçirmeyi planladığım bir çok şeyi bu dönemde hayata geçirebildim.

Normalde de kısıtlı alan kullanarak klip çekmeyi seviyorsun ama evde çekmek istediğin ve sadece evdeki malzemeleri kullanmak durumunda kalacağın Dene Yanıl isimli şarkının klibi, bunun en uç noktası olacak herhalde değil mi?

Evet, çünkü önceki çalışmalarımda evleri, dekorları ve oyuncuları seçme ve düzenleme hakkına sahiptim. Dene Yanıl klibinde işin en zor yanı şu: Bu sefer kamera karşısındaki de benim. Videoyu kız arkadaşım Yüksel Şardağ ile beraber çekiyoruz ve ben onun karşısında rol yapmaya utanıyorum. Bu da bu videonun çekim sürecindeki hem komik hem de zorlayıcı kısımlardan biri oldu.

Sadece kendi şarkıların için değil başka müzisyenler için klip çekerken de kısıtlı alan kullandığın oluyor. Bunun çekici yanı ya da seni heyecanlandıran tarafı nedir?

Çok fazla imkana sahip olsak daha farklı şeyler yapardık. Orası kesin. Ama kısıtlı imkanlar sonucu çıkan bu çabanın bana kattığı şeylerden çok memnunum. Markete gitmeye hakkın yokmuş da evdeki malzemelerle yapabileceğin en lezzetli şeyi yapmaya çalışıyorsun gibi. Çok zevkli.

Hangi koşullarda çekersen çek, kliplerin sıradan görselliğe sahip değiller. Bunu nasıl başarıyorsun?

Müzik video yönetmenlerinin müzikle bağı olunca ortaya çıkan iş akıcılık yönünden çok daha üstün oluyor. Kurgularını da kendisi yapan bir yönetmen olarak müzik ve görüntü uyumunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra basit çözümlerle de olsa her karemi sıradanlıktan çıkarmaya çalışarak ilerliyorum. ‘Doğallığı kaybetmeden hayalleştirmek’ denebilir.

Bu tip klipler çekmenin rahat ve zor yanlarından bahsedebilir misin?

Çekim tarafı aslında çok zevkli olsa da, zaman kısıtı, kamera önündekilerin motivasyonu yüksek tutma çabası gibi şeyler büyük bir sorumluluk olarak benim sırtımda oluyor. Bunun sebebi yine küçücük ekiplerle bir şeyler yapmaya çalışmak. Genelde yönetmenliğini yaptığım çekim günlerinde, ışık tutmak, ışık tamir etmek, oyuncuların yiyeceklerinin listesini yapmak gibi yüzlerce yan görevim de oluyor Bizim çektiğimiz şekilde müzik videosu çekerken bir sınır var. “Ohh be video çıktı. Artık daha da güzelleştirmenin sırası” İşte o noktaya varınca müthiş bir keyif geliyor insana.

Dene Yanıl isimli şarkının felsefesi şu dönemlerde yaşanan zorluklarla örtüşüyor mu?

Kesinlikle. Dene yanıl aslında inandığım şeyleri anlatıyor. Varılacak bir yer olmamasına rağmen dört nala koşmamızdan bahsediyor. Tüm o koşturmalarımızı sorguladığımız bir döneme girdik. Koşmadan da olabilen bir çok şeyin olduğunu gördük.

Evde kaldığın bugünlerde neler dinliyorsun?