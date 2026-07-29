En Çok Asist Yapan Futbolcular

Futbol tarihinde gol atan isimler kadar golü hazırlayan oyuncular da unutulmaz izler bırakır. Bir maçın kaderini değiştiren tek pas bazen atılan golden bile daha fazla konuşulur. Oyun görüşü yüksek olan yıldızlar takım arkadaşlarını doğru zamanda doğru noktada topla buluşturarak kariyerlerine yüzlerce asist sığdırmayı başarmıştır. En çok asist yapan futbolcu kimdir sorusunun yanıtı ise yıllardır futbolseverlerin en çok merak ettiği istatistiklerden biri olmayı sürdürüyor.

01 Tüm Zamanların En Çok Asist Yapan Futbolcuları

Gol katkısı denildiğinde akla çoğunlukla gol sayıları gelir. Oysa modern futbolda asist istatistiği oyuncunun oyun zekâsını, pas kalitesini, yaratıcılığını ve takım oyununa yaptığı katkıyı doğrudan gösteren en önemli kriterlerden biridir. Tüm zamanların en çok asist yapan futbolcuları listesi incelendiğinde hem orta saha oyuncularının hem de hücum hattında görev yapan yıldızların yer aldığı görülür.

Aşağıdaki sıralama profesyonel kariyerlerinde ulaştıkları asist sayılarıyla futbol tarihine geçen isimleri içermektedir.

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02 12. Neymar Jr – 244 Asist (Devam ediyor)

Brezilyalı yıldız Neymar, teknik kapasitesi ve bire birdeki üstün yeteneğiyle uzun yıllardır futbolun en yaratıcı isimleri arasında gösteriliyor. Çalım becerisi kadar savunma arkasına attığı ince paslarla da fark yaratan oyuncu, hem kanatta hem de serbest rolde oynayarak birçok farklı sistemde üretken kalmayı başardı.

Barcelona, Paris Saint-Germain, Santos ve Brezilya Milli Takımı formalarıyla yüzlerce gole doğrudan katkı sağlayan Neymar'ın 244 asisti yalnızca rakamsal bir başarı değil. Pek çok futbol otoritesi onun hazırladığı pozisyonların attığı goller kadar etkileyici olduğunu düşünüyor.

03 11. Franck Ribéry – 249 Asist

Franck Ribéry kariyerinin en parlak dönemini Bayern Münih'te geçirdi. Sol kanatta görev yapan Fransız yıldız sürati, top kontrolü ve isabetli ortalarıyla Avrupa futbolunun en tehlikeli hücum silahlarından biri hâline geldi.

Arjen Robben ile kurduğu kusursuz uyum yıllarca Bayern'in en büyük hücum gücü oldu. Rakip savunmaları zorlayan ikili birçok kupa kazanırken Ribéry kariyerini 249 asistle tamamlayarak listenin üst sıralarında yer aldı.

04 10. Cesc Fàbregas – 253 Asist

İspanyol futbolunun yetiştirdiği en kaliteli oyun kuruculardan biri olan Cesc Fàbregas henüz genç yaşta Arsenal forması giymeye başladı. Orta sahada oyunun temposunu belirleyen oyuncu kısa sürede Premier League'in en etkili pasörlerinden biri hâline geldi.

Barcelona, Chelsea, Monaco ve İspanya Milli Takımı kariyerinde de yaratıcı kimliğini sürdüren Fàbregas toplam 253 asist üreterek futbol tarihinin en başarılı oyun kurucuları arasındaki yerini aldı.

05 9. David Beckham – 256 Asist

David Beckham denildiğinde akla ilk olarak kusursuz duran toplar gelir. Fakat İngiliz yıldızın en büyük özelliklerinden biri de uzun mesafeli pasları ve milimetrik ortalarıydı. Sağ kanattan yaptığı ortalar uzun yıllar Manchester United'ın en önemli hücum planlarından biri oldu.

Real Madrid, LA Galaxy, Milan ve Paris Saint-Germain kariyerlerinde de yüksek pas kalitesini koruyan Beckham profesyonel kariyerini 256 asistle tamamladı.

06 8. Ryan Giggs – 258 Asist

Manchester United efsanesi Ryan Giggs futbol tarihinin en istikrarlı oyuncularından biri olarak kabul edilir. Tek kulüpte geçirdiği uzun kariyer boyunca hem gençlik dönemindeki süratini hem de ilerleyen yaşlardaki oyun aklını sahaya yansıttı.

Kanat oyuncusu olarak başladığı kariyerinde zamanla oyun kurucu rolüne geçen Giggs takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla dikkat çekti. Kariyerindeki 258 asist onun üretkenliğini net biçimde ortaya koyuyor.

07 7. Mesut Özil – 262 Asist

Pas kalitesi söz konusu olduğunda Mesut Özil son yılların en özel isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Savunma arasına gönderdiği ince toplar, dar alandaki yaratıcılığı ve yüksek oyun görüşü sayesinde birçok yıldız golcüyle uyum yakaladı.

Real Madrid ve Arsenal formalarıyla unutulmaz sezonlar geçiren Özil kariyerinde 262 asist üreterek modern futbolun en başarılı oyun kurucuları arasına adını yazdırdı.

08 6. Cristiano Ronaldo – 276 Asist (Devam ediyor)

Cristiano Ronaldo çoğu zaman attığı yüzlerce golle gündeme geliyor. Fakat kariyerindeki asist sayısı da onun ne kadar komple bir hücum oyuncusu olduğunu gösteriyor. Kanatta başladığı futbol yolculuğunda zaman içinde santrfor rolüne evrilen Portekizli yıldız takım arkadaşlarına da çok sayıda gol hazırladı.

Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı kariyerinde ulaştığı 276 asist onun yalnızca bitirici değil üretici kimliğe de sahip olduğunu kanıtlıyor.

09 5. Ángel Di María – 278 Asist (Devam ediyor)

Arjantinli yıldız Ángel Di María uzun yıllardır Avrupa futbolunun en istikrarlı kanat oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Hızı, çizgiye inebilmesi, ters ayakla yaptığı ortalar ve ara pasları sayesinde birçok farklı takımda kilit oyuncu görevini üstlendi.

Benfica, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus ve Arjantin Milli Takımı formalarıyla sergilediği performans sonunda 278 asist rakamına ulaştı.

10 4. Kevin De Bruyne – 286 Asist (Devam ediyor)

Kevin De Bruyne günümüz futbolunun en yaratıcı orta saha oyuncuları arasında ilk sıralarda gösteriliyor. Sahadaki görüş açısı, uzun pas kalitesi, isabetli ortaları ve yüksek oyun temposu onu rakip savunmalar için büyük tehdit hâline getiriyor.

Manchester City kariyerinde kazandığı sayısız kupa kadar yaptığı asistlerle de dikkat çeken Belçikalı yıldız bugün bile listenin üst sıralarındaki yerini koruyor. Kariyerindeki 286 asist üretkenliğinin en önemli göstergeleri arasında bulunuyor.

11 3. Luis Suárez – 298 Asist

Luis Suárez denildiğinde ilk akla gelen özelliği golcülüğüdür. Buna rağmen asist istatistiğinde de zirveye oldukça yakın olması dikkat çekici bir başarıdır. Uruguaylı yıldız ceza sahasındaki bitiriciliğinin yanında takım arkadaşlarını da sık sık golle buluşturdu.

Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid ve Inter Miami kariyerlerinde toplam 298 asist üreten Suárez hücum oyuncuları arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip.

12 2. Thomas Müller – 303 Asist

Thomas Müller kariyerinin tamamına yakınını Bayern Münih forması altında geçirdi. Alman futbolcunun en dikkat çeken özelliği boş alanları çok iyi değerlendirmesi ve doğru anda doğru pası verebilmesidir.

Forvet arkası, kanat ve ikinci forvet gibi farklı bölgelerde görev yapan Müller kariyerinde 303 asist üreterek futbol tarihinin en üretken isimlerinden biri oldu.

13 1. Lionel Messi – 407 Asist (Devam ediyor)

Listenin zirvesinde yer alan Lionel Messi sadece attığı gollerle değil hazırladığı pozisyonlarla da futbol tarihinin en özel oyuncusu olarak kabul ediliyor. Rakip savunmayı tek pasla açabilmesi, dar alandaki üstün top kontrolü ve oyun görüşü onu diğer yıldızlardan ayıran en önemli özellikler arasında bulunuyor.

Barcelona'da başlayan efsane kariyerini Paris Saint-Germain, Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı formalarıyla sürdüren Messi toplam 407 asist üreterek açık ara farkla zirvede yer alıyor. Bu performans onu yalnızca dünyanın en çok asist yapan futbolcusu değil futbol tarihinin en yaratıcı oyuncularından biri hâline getiriyor.

Futbol tarihine bakıldığında dünyanın en çok asist yapan futbolcuları arasında yer alan isimlerin ortak noktası yalnızca teknik kalite değildir. Oyun zekâsı yüksek olan, takım arkadaşlarını doğru zamanda görebilen, baskı altında doğru karar verebilen oyuncular yıllar boyunca asist istatistiklerinde zirveye çıkmayı başarmıştır. Günümüzde aktif olarak forma giyen bazı yıldızlar bu sıralamayı değiştirme potansiyeline sahip olsa da Lionel Messi uzun süre daha en çok asist yapan futbolcu unvanını koruyacak gibi görünüyor.