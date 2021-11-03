League of Legends, doğası gereği beşer oyuncunun karşı karşıya geldiği bir formata sahip ancak Red Bull Solo Q ’da işler bir hayli değişiyor. Red Bull Solo Q’da oyuncular üst koridorda ve 1v1 formatında mücadele ediyorlar. Ormancı yok, orta koridor yok, destek oyuncusu yok, tüm aksiyonu tek bir yerde ve tek başına göğüslemelisin.

Dünyanın en iyi 1v1 oyuncularının League of Legends oynayıp para kazanmaları gayet doğal çünkü bu onların profesyonel oldukları alan. Birazdan okuyacağın dört isim birbirinden farklı oyun stillerine sahip. Bazıları emekli olmalarına rağmen "efsane" olarak anılıyorlar ve daha da önemlisi, internette onlardan bir şeyler öğrenmeni ve yeteneklerini geliştirmeni sağlayacak sayısız video bulunuyor.

T1 Faker

Listenin tepesinde tabii ki Lee “Faker” Sang-hyeok var; öldürülemez şeytan kral, orta koridorun hakimi, T1 takımının yıldızı. League of Legends'ı takip etmediysen bile onun adını mutlaka duymuşsundur. Birçok şampiyonluğu bulunan Faker, League of Legends’ın gerçek GOAT’u. Eşsiz yeteneği ve iş ahlakı bir yana, oyuna yeni bir zihniyet getiriyor ve bu da onu diğerlerinden ayırıyor.

Geçmişte Faker ile aynı takımda oynamış birçok oyuncu, onun herhangi bir şampiyonu seçerek orta koridora hükmedebileceğini söylüyor. 2015 yılında CJ Entus’a karşı oynarken Master Yi’yi seçerek bile galip gelmişti. Annie ya da Rek'Sai ile çok iyi olduğunu düşünüyorsan, bu şampiyonları Faker seçtiğinde izlemen senin için çok büyük bir nimet olur. Böylece onları farklı eşleşmelerde ve pozisyonlarda nasıl kullandığını görerek bazı ipuçları elde edebilirsin.

Caps

Rasmus "Caps" Winther © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

G2'den Rasmus "Caps" Winther her ne kadar bu yılki League of Legends Dünya Şampiyonası'nda yer alamamış olsa da orta koridor oyuncuları için mükemmel bir örnek. Hem hayranları hem de diğer oyuncular onu "Baby Faker" olarak isimlendiriyor ki bunun nedeni de yeteneklerinin Faker'a oldukça yakın olması. Caps bugüne kadar iki farklı takımla iki kez finalde yer aldı ve 2019 yılında Sezon Ortası Turnuvası’nı (MSI) kazandı. Bu başarılar da onu Batı'nın en iyi oyuncularından biri konumuna getiriyor.

Faker gibi Caps’in de suikastçılardan büyücülere uzanan oldukça geniş bir şampiyon havuzu var. Eğer minyon dalgası yönetimi ve pozisyon alma konusunda sorun yaşıyorsan, G2'nin League of Legends Avrupa Şampiyonası maçlarını izlemende fayda var. Caps ne zaman duracağını ve ne zaman ilerleyeceğini çok iyi ayarlıyor, bu sırada minyonları da istediği gibi konumlandırıyor. Bu sayede eşleşmeleri kaybetse bile minyon skoru açısından büyük avantaj sağlıyor.

Uzi

Jian “Uzi” Zi-Hao, League of Legends'ın en yetenekli ADC oyuncularından biri. Kazandığı Sezon Ortası Turnuvası ve League of Legends Pro Lig zaferlerinin ardından 2020 yılında emekliliğini açıklamıştı. Uzi o kadar yetenekliydi ki kadrosunda yer aldığı RNG, takımın tüm oyun anlayışını onun üzerine kurmuştu. Oyun boyunca Uzi'yi destekleyip onu Vayne ve Twitch ile maç sonuna taşımak, RNG’nin dünyanın en iyi takımlarını alt etme stratejisiydi.

Uzi'nin maçlarını izlemek sadece ADC olarak karar verme süreci hakkında fikir sahibi olmanı değil, aynı zamanda koridorda pozisyon alma ve diğer mikro mekanikler konularında ipuçları almanı sağlar. Red Bull Solo Q'da ADC oynamayı planlıyorsan, Uzi'nin maç tekrarlarına mutlaka göz at. Üstelik günlük olarak video yüklediği YouTube kanalını takip ederek diğer profesyonel oyunculara karşı nasıl mücadele ettiğini görebilirsin.

Perkz

Luka "Perkz" Perkovic © Cloud9

Cloud9’dan Luka "Perkz" Perković, Caps ile beraber Batı’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri konumunda. Avrupa sahnesini birbirinden zorlu iki rolde, hem ADC hem de orta koridor oyuncusu olarak domine etti. Perkz bu sayede farklı şampiyon havuzuna sahip birbirinden tamamen farklı iki rolde de zirveye oynanabileceğini kanıtladı.

Perkz'i bu kadar iyi bir oyuncu yapan şey ise her zaman sakin kalabilmesi. Belki bu listedeki diğer oyuncular kadar gösterişli biri değil ancak sakin duruşu ve gerektiği zaman maçı çevirebilecek yeteneği, en az coşkulu mimikler kadar değerli olabiliyor. Cloud9'ın ve eski takımı G2'nun maçlarını izleyerek Perkz'in başrolde olduğu mucizevi geri dönüşlere tanık olabilirsin. Sakinliğini korumak zordur, hele ki işler zorlaştığında ama Perkz'i izleyerek bu konuda kendini geliştirebilirsin.

Dünyanın en iyi 1v1 League of Legends oyuncusu olduğuna inanıyorsan, Red Bull Solo Q'ya kaydol ve yeteneklerini sergile. Türkiye şampiyonu olursan yolun sonu Berlin'e kadar çıkabilir!