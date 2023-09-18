En İyi Arcade Yarış Oyunları

Yarış oyunları tutkunları gerçekçi, hatta simülasyon tadındaki yarış oyunları dışında eğlencelik yapımları da tercih ediyorlar. Galibiyetin nispeten kolay olduğu, stresten uzak, yer yer ilginç eklemeler ile iyice eğlenceli hale gelen yapımlar. Son dönemde arcade yarış oyunlarının birçok yeni örneğini görür olduk . Piyasa bu kadar hareketlenmişken de oynayabileceğin en iyi arcade yarış oyunlarını sıralayalım istedik. Bu listede büyük yapımlar yerine bağımsız yapımcıların oyunlarını bulacaksın.

Arcade yarış oyunlarını sıralamadan önce bir not düşelim! Eğer pilotaj yeteneklerine güveniyor ve Red Bull Ring'de eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsan, Red Bull Tryouts ile yeteneklerini test edebilir ve sıralamada zirve mücadelesi verebilirsin.

01 New Star GP

New Star GP © New Star Games/Five Aces Publishing

Yapımcı: New Star Games

Çıkış Tarihi: 8 Ağustos 2023 (Erken Erişim)

Daha önce futbol temalı oyunları ile isim yapan New Star Games’in yeni oyunu, Formula 1 tutkunlarını adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor . Eski zamanların Formula 1 oyunları tarzında geliştirilen yapım, içeriği itibariyle 80’li yıllardan günümüze dek geniş bir yelpaze sunuyor. 10 yarışlık sezonlarda hem yarışıyor hem de kazandığımız paralar ile otomobili geliştiriyoruz. Erken erişim sürecinin başında Formula 1’in 80’ler ve 90’lar dönemini içeren yapım tam sürüme geçtiğinde günümüzü de kapsayacak.

02 Karting Superstars

Karting Superstars © Original Fire Games

Yapımcı: Original Fire Games

Çıkış Tarihi: 13 Eylül 2023 (Erken Erişim)

Daha önce Circuit Superstars ile oyuncuların karşısına çıkan Original Fire Games, bu kez “her pist yarışçısının bir karting geçmişi vardır” diyerek Karting Superstars’ı geliştiriyor. Kısa süre önce erken erişime sunulan oyunun görsel tarzı Circuit Superstars ile birebir aynı ancak bu kez yarışlar tepeden değil, araç arkası kameradan takip ediliyor. Hem araç hem de pilot için kozmetik özelleştirme seçeneklerinin olduğu oyun yapay zekaya ya da online olarak diğer oyunculara karşı oynanabiliyor.

03 GeneRally 2

GeneRally 2 © Curious Chicken Games

Yapımcı: Curious Chicken Games

Çıkış Tarihi: 30 Mayıs 2023 (Erken Erişim)

Arcade yarış oyunu severler GeneRally adını mutlaka duymuşlardır. Finlandiyalı iki kardeşin 80’li yılların yarış oyunlarından ilham alarak geliştirdiği GeneRally, 2002 yılında çıkış yapmış ve büyük beğeni toplamıştı. 2010 yılında oyunun geliştirme sürecini devralan ekibin bu yıl yayınladığı GeneRally 2 ilk oyunun izinden gidiyor , hatta ilk oyundan pistler içeriyor. Benzin tüketimi, lastik aşınması ve pit stop gibi detaylar içeren oyun için Steam Atölyesi’nden birçok pist indirmek de mümkün.

04 Formula TOP

Formula TOP © SQX Interactive

Yapımcı: SQX Interactive

Çıkış Tarihi: 21 Nisan 2023 (Erken Erişim)

Formula 1 tutkunlarının bir numaralı tercihi EA Sports’un F1 serisi ancak piste farklı bir açıdan bakmak isteyenler Formula TOP’ı deneyebilirler. Oyun üç boyutlu bir motora sahip ve izometrik bakış açısından oynanıyor , yani pisti ve otomobilleri tepeden görüyoruz. Oyunda Formula 1 takvimindeki Avustralya, Belçika ve Kanada pistleri dahil olmak üzere yedi pist mevcut. Otomobil renkleri ve pilot isimleri uyarlama olsa da Steam Atölyesi’ndeki tek bir mod ile her şeyi gerçeğe dönüştürmek mümkün.

05 Ultimate Racing 2D 2

Ultimate Racing 2D 2 © Applimazing

Yapımcı: Applimazing

Çıkış Tarihi: 11 Eylül 2023

İsminden anlaşılacağı üzere iki boyutlu yapıya sahip Ultimate Racing 2D 2. Bunun sağladığı avantajı iyi kullanan yapımcılar oldukça geniş bir içerik hazırlamışlar. Oyunda Formula 1’den DTM’e dek 35 farklı yarış sınıfı, 300’den fazla araç, 45’ten fazla pist ve dahası yer alıyor. Üstelik ilk oyunda yer almayan Steam Atölyesi desteği sayesinde bu sayılar çok daha yukarıya çekilebiliyor. Oyunda yapay zekaya karşı yarışmak, hatta birçok detayına karar verilebilen şampiyonalar düzenlemek mümkün.