Assassin's Creed serisi yıllardır milyonlarca oyuncunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Her oyun farklı bir tarihi döneme götürüyor. Farklı karakterler farklı şehirler farklı oynanış mekanikleri sunuyor. Elbette bu nedenle herkesin favorisi değişebiliyor. Yine de oyuncu yorumları kullanıcı puanları uzun yıllardır oluşan topluluk görüşü incelendiğinde en iyi Assassin's Creed oyunu konusunda ortak bir fikir oluşmuş durumda.

Eğer seriye ilk kez başlayacaksan ya da hangi oyunu yeniden oynaman gerektiğine karar vermeye çalışıyorsan en çok beğenilen yapımları incelemek iyi bir başlangıç olacaktır.

01 Oyuncuların En Çok Beğendiği Assassin's Creed Oyunları

Seride bugüne kadar birçok farklı oyun yayınlandı. Bazıları hikâyesiyle öne çıktı. Bazıları oynanışı sayesinde unutulmaz oldu. Kimileri ise açık dünya yapısını bambaşka bir seviyeye taşıdı. Genel kullanıcı puanları dikkate alındığında en çok sevilen yapımları şu şekilde sıralayabiliriz.

Assassin's Creed II

Assassin's Creed IV: Black Flag

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed: Revelations

Listeye baktığında eski yapımların hâlâ zirvede yer aldığını görebilirsin. Bunun en önemli nedeni güçlü hikâye anlatımı unutulmaz karakterler başarılı atmosfer tasarımı olarak gösteriliyor.

02 Assassin's Creed II

Assassin's Creed II © Ubisoft

Birçok oyuncu için Assassin's Creed en iyi oyunu hâlâ Assassin's Creed II olarak kabul ediliyor. Ezio Auditore karakteri yalnızca serinin değil oyun dünyasının da en sevilen kahramanlarından biri olmayı başardı. Karakterin gençlik yıllarından usta bir suikastçıya dönüşmesini adım adım görmek hikâyeyi çok daha etkileyici hâle getiriyor.

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Rönesans dönemindeki Floransa Venedik Forli gibi şehirler ayrıntılı şekilde tasarlanmış durumda. Şehirlerin sokaklarında dolaşırken dönemin atmosferini hissetmek oldukça kolay. Parkur sistemi ilk oyuna göre çok daha akıcı ilerliyor. Görev çeşitliliği de önemli ölçüde artırılmış durumda.

Bugün bile seriye ilk kez başlayacak biri için en doğru tercihlerden biri Assassin's Creed II olmaya devam ediyor. Hikâye oynanış karakter gelişimi atmosfer gibi birçok konuda serinin temelini oluşturan yapım olarak görülüyor.

03 Assassin's Creed IV: Black Flag

Assassin's Creed IV: Black Flag © Ubisoft

Black Flag klasik Assassin's Creed formülünü korsan temasıyla bir araya getirerek seriye farklı bir soluk getirdi. Edward Kenway karakteri karizmatik yapısıyla kısa sürede oyuncuların sevgisini kazandı. Deniz savaşları gemi geliştirme sistemi açık deniz keşfi oyunun en güçlü yönleri arasında bulunuyor.

Karayip Denizi boyunca özgürce seyahat etmek batık gemileri keşfetmek yeni adalara ulaşmak oyunu sıradan bir açık dünya deneyiminin üzerine taşıyor. Kara görevleri kadar denizde geçen mücadeleler de oldukça keyifli hissettiriyor. Korsan hikâyelerini seviyorsan Black Flag seni uzun saatler boyunca ekran başında tutabilir. Pek çok oyuncu bu yapımı yalnızca Assassin's Creed serisinin değil korsan temalı oyunların da zirvesinde gösteriyor.

04 Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Brotherhood © Ubisoft

Ezio'nun hikâyesini devam ettiren Brotherhood serinin en dengeli oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Roma şehrinin büyük bölümü keşfedilebilir durumda. Şehir geliştirme sistemi kardeşlik mekanikleri yeni görev yapısı oynanışa önemli katkılar sağlıyor.

Suikastçı kardeşlerini eğitmek görevlerde yardım istemek ya da farklı bölgeleri yeniden kontrol altına almak klasik oynanışa farklı bir boyut kazandırıyor. Hikâyenin temposu baştan sona kadar yüksek kalmayı başarıyor. Ezio üçlemesinin en güçlü halkalarından biri olan Brotherhood yıllar geçmesine rağmen hâlâ en çok tavsiye edilen Assassin's Creed oyunları arasında yer alıyor. Hikâyesi karakter gelişimi oynanış çeşitliliği sayesinde birçok oyuncunun favorileri arasındaki yerini koruyor.

05 Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Origins © Ubisoft

Serinin yönünü değiştiren oyunlardan biri Origins oldu. Açık dünya rol yapma sistemi ile birlikte oynanış önemli ölçüde yenilendi. Antik Mısır'ın ayrıntılı biçimde hazırlanmış olması keşif duygusunu sürekli canlı tutuyor. Piramitler çöller tapınaklar Nil Nehri boyunca ilerlerken her bölgede farklı bir atmosfer seni karşılıyor.

Bayek karakteri güçlü hikâyesi ile serinin en sevilen kahramanları arasına girmeyi başardı. Dövüş sistemi eski oyunlara göre daha dinamik hissettiriyor. Karakter geliştirme beceri ağacı ekipman sistemi sayesinde kendi oyun tarzını oluşturabiliyorsun.

Klasik Assassin's Creed yapısından farklı bir deneyim arıyorsan Origins seni fazlasıyla memnun edebilir. Günümüzde birçok oyuncu en iyi Assassin's Creed oyunu listesinde bu yapımı ilk beş içinde göstermeye devam ediyor.

06 Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey © Supplied

Odyssey açık dünya konusunda serinin en büyük oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Antik Yunan'ın geniş haritası keşfetmeyi seven oyuncular için oldukça zengin içerikler sunuyor. Kassandra ya da Alexios karakterlerinden birini seçerek tamamen sana ait bir maceraya başlayabiliyorsun.

Yan görevler karakter geliştirme sistemi deniz savaşları ekipman çeşitliliği oyunun uzun süre ilgi çekici kalmasını sağlıyor. Verdiğin bazı kararlar hikâyenin ilerleyişini etkileyebiliyor. Bu durum rol yapma hissini daha güçlü hâle getiriyor.

07 Assassin's Creed: Revelations

Assassin's Creed: Revelations © steampowered.com

Ezio Auditore'un hikâyesini tamamlayan yapım olarak seride özel bir yere sahiptir. İstanbul'un tarihi atmosferinde geçen macera Altair ile Ezio'nun yollarını etkileyici bir anlatımla bir araya getirir. Geliştirilen parkur mekanikleri kanca bıçak gibi yenilikler oynanışı daha akıcı hâle getirirken güçlü finali sayesinde birçok oyuncu tarafından serinin en unutulmaz oyunlarından biri olarak gösterilir.

Hangi Assassin's Creed oyunları oynanmalı?

Seriye ilk kez başlayacaksan Assassin's Creed II en doğru başlangıç noktalarından biridir. Ardından Brotherhood oynayarak Ezio'nun hikâyesini sürdürebilirsin. Korsan temalı bir macera yaşamak istiyorsan Black Flag güçlü bir seçim olacaktır. Modern açık dünya yapısını denemek istersen Origins ile devam edip Odyssey'e geçebilirsin. Bu sıralama hem hikâyeyi daha rahat takip etmeni sağlar hem de serinin yıllar içinde nasıl geliştiğini görmene yardımcı olur.