Sizi Başka Dünyalara Götürecek En İyi 5 Bilimkurgu Kitabı

Bilimkurgu edebiyatı sayısız alt türe sahip sonsuz bir dünya. Bu dünya içinde kaybolmak isteyen ve henüz yolun başında olanlara beş kitap önerimiz var. Geleceğin dünyasında ya da alternatif dünyalarda geçen bu kitaplar türün de en iyi örnekleri arasında.

Dune (Frank Herbert)

Dune © mentalfloss.com

Yakın zamanda görkemli bir sinema uyarlamasını da izleyeceğimiz Dune , bilimkurgu tarihinin anıt kitaplarından birisi.

Bir seri halinde yayınlanan ve kendi kitlesini yaratan bu epik eser Paul Atreides adlı bir gencin hikayesine odaklanıyor. Bir tür alternatif evrende geçen Dune, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj 'baharatının' tek kaynağı olarak bilinen Arrakis gezegeni üzerindeki güç savaşları üzerinden bir mit dünyası yaratıyor. Politika, felsefe ve teknoloji üzerine de çok şey söyleyen Dune, içinde girdikçe derinleşen bir dünya olarak tasvir edilebilir. Sadece bilimkurgu edebiyatının değil, edebiyat tarihinin de köşe taşlarından olan kitap, bahsettiğimiz sinema uyarlaması sayesinde daha da fazla hayran kazanacak gibi duruyor.

2001: Bir Uzay Destanı (Arthur C. Clarke)

Hem edebiyat hem de sinema tarihinin klasiklerinden biri de 2001: Uzay Destanı. Arthur C. Clarke ’ın bilimkurgu tarihini değiştiren kitabı Ay’ın yüzeyinde gömülü halde bulunan gizemli bir monolitin hikayesiyle başlar. 3 milyon yaşında olan bu monolitin Satürn’e doğru sinyal gönderdiği anlaşıldığında ise gerçek yolculuk başlar.

Sinyalin kaynağını belirlemek için yola çıkan Discovery ekibinin en önemli üyesi ise bir bilgisayar olan HAL 9000’dir. Yolculuk uzadıkça HAL’in ekip üzerindeki etkisi artacak ve bu süper bilinçli bilgisayar ile ekipteki insanlar arasında bir güç savaşı başlayacaktır. İnsanın yapay zeka olan imtihanını, evrendeki yerini ve genel olarak insan evrimini sorgulayan bu kitap bugün bile zihin açıcı bir başucu eseri olmayı sürdürüyor.

Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? (Philip K. Dick)

Bilimkurgu edebiyatının kült yazarlarından biri olan Philip K. Dick , türe birçok başyapıt hediye etse de, bu kitaplar arasından sıyrılan ve kendi kitlesini yaratan eserler de var. Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? de o kitaplardan biri. Böyle olmasında şüphesiz Ridley Scott tarafından sinemaya uyarlanmasının da etkisi var. Kitap yakın gelecekte, bir kıyamet sonrası atmosferinde geçiyor. İnsanların koloni gezegenlerine göç ettiği, başta savaş makinesi olarak tasarlanan robotların giderek gelişip insanları alt etmeye başladığı karanlık bir evren yaratan yazar, Rick Deckard karakteri üzerinden insan-makine ilişkisini sorguluyor. Kitap sinemaya uyarlandığında da bu kez beyazperdenin bilimkurgu tarihine geçecek bir film ortaya çıkmıştı: Blade Runner.

Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)

Yine bir başka karanlık gelecekte geçen kitapla devam edelim. Usta yazar Ray Bradbury ’nin yazdığı Fahrenheit 451 robotlaşmış bir topluma odaklanıyor. İtfaiyecilerin yangın söndürmek yerine kitap yakmakla görevlendirildiği baskıcı bir dünyada geçen kitapta baş karakterimiz Guy Montag’ın bir gün kitaplarla birlikte bir insanın da yakıldığını görmesiyle dehşete düşmesi olayların da başlangıcı oluyor.

Tanımadığı adamın ölümü üzerine kitaplara karşı ilgi duymaya başlayan Montag’in gizli gizli kitap okuyup bir aydınlanma sürecine girmesiyle ise başı belaya giriyor. Skolastik düşüncenin hakim olduğu Orta Çağ’dan esinlenen Bradbury, asıl mesajının ise televizyonun okumaya olan ilgisini körelttiğini vurgulamak olduğunu dile getirmişti. Kitabın, Fransız auteur François Truffaut’nun elinden çıkan bir sinema uyarlaması da mevcut.

Otomatik Piyano (Kurt Vonnegut)

Geleceği mesken tutan bir başka bilimkurgu kitabı da Otomatik Piyano elbette. Üçüncü Dünya Savaşı sonrası aşırı mekanikleşmiş bir evrende geçen kitap Paul Proteus adlı bir süper mühendisin yaşadığı ‘Mekanize Amerikan Rüyası’ndan uyanarak varlığını, hayatın anlamını, toplumdaki muazzam ayrışmayı sorgulamasına odaklanıyor. Teknolojinin kontrolsüz gelişimine henüz 50’li yıllardan şüpheyle bakan bu kitap bir distopya tasarlarken günün gerçekliğini de kendisine yol haritası yapıyor.

2049 yılında, insan duygularını temiz enerjiye dönüştüren teknoloji icat edilir. Duygularıyla temas etmeyi bırakmış genç bir adam, onu hayata geri döndüren bir an yaşar. ..İyi ve kötü duygularınızın enerjiye dönüştürülebileceği bir dünyada geçen Spark filmini hemen aşağıdan Türkçe altyazı ile izleyebilirsin.