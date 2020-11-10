2020'nin En İyi FPS Oyunları (PC)

En İyi FPS oyunları listemize başlamadan önce FPS kelimesinin “First Person Shooter “ kelime grubundan geldiğini ve bu kelimelerin anlamının “birinci şahıs nişancı” olduğunu söyleyelim.

Bu tarz oyunlarda karakterimizin elinde bir silah olur ve bu silah ile rakiplerimize nişan alarak oyun dışı bırakmaya çalışırız. FPS türü oyunlar dünyada oldukça fazla oynanmaktadır. Popülerliğini geçmişten günümüze arttıran FPS oyunları sayısını her gün artırmaktadır. Birçok farklı platformda yer alan oyunları sizler için listeledik. Bu yazımızda PC’lerde oynanan ve en çok beklenen oyunları sizlere hazırladık. Konsol ve mobil olarak 2 ayrı listemiz daha var, onlara da göz atmayı unutma.

Ayrıca bakınız: En İyi FPS Oyunları Mobil 2020:

2020’nin PC için En İyi FPS Oyunları

Cyberpunk 2077

Call Of Duty Black Ops Cold War

Doom Eternal

Gunfire Reborn

Superhot: Mind Control Delete

Serious Sam 4

BPM: BULLETS PER MINUTE

ULTRAKILL

Crysis Remastered

Second Extinction

Cyberpunk 2077

Çıkış Tarihi : 10 Aralık 2020 / Platformlar: Microsoft Windows, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X / Yayıncı: CD Project / Metacritic: Puan Yok

Cyberpunk 2077 © Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı rol yapma türündeki bir FPS video oyunudur. Microsoft Windows, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X gibi platformlarda çıkacaktır.

Oynanış : Cyberpunk 2077; güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı bir megalopolis olan Night City'de geçen açık dünya, aksiyon-macera ve fps oyunudur. Hikaye moduna dayalı bu oyunda ölümsüzlüğün anahtarı olan eşi benzeri olmayan bir implantın peşinden giden paralı bir kanun kaçağı olan V karakterini oynuyorsunuz. Karakterinizin siber yazılımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir ve yaptığınız seçimlerin hikayeyi ve etrafınızdaki dünyayı şekillendirdiği geniş bir şehri keşfedebilirsiniz.

Cyberpunk 2077 Detaylı İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri İçin:

Call Of Duty Black Ops Cold War

Çıkış Tarihi : 13 Kasım 2020 / Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / Yayıncı: Activision / Metacritic: Puan Yok

Unutulmaz Black Ops serisinin devam oyunudur. Her yıl çıkardıkları gibi bu yılda muhteşem bir serüvenle oyunun duyurusu yapıldı. 5 farklı platformda oynanabilir olacak.

Oynanış : Black Ops Cold War, oyuncularını Soğuk Savaş'ın 1980'lerin başındaki değişken jeopolitik savaşının derinliklerine sürükleyecek. Oyuncuların Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi ikonik yerlerde dünya çapında savaşırken tarihsel figürler ve gerçek gerçeklerle yüz yüze geleceği sürükleyici tek oyunculu bir serüveni yaşatacak. Farklı silahlar ve farklı düşmanlar ile serüvene devam edeceksiniz.

Call Of Duty Black Ops Cold War Detaylı İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri için:

Doom Eternal

Çıkış Tarihi : 20 Mart 2020 / Platform: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows, Stadia / Yayıncı: Bethesda Softworks / Metacritic: 88

DOOM Eternal © DOOM Eternal

DOOM Eternal, 2016'nın DOOM'unun doğrudan devam oyunudur. İd Software tarafından geliştirilen bu oyunda yaklaşık 8 farklı platformda yayına alınmıştır.

Oynanış : DOOM Eternal, ileri seviye grafikler ile dizayn edilmiş muhteşem bir görüntüye sahiptir. DOOM Slayer olarak, cehennemin yaratıklarından intikamınızı geri almak için geri döneceksiniz. Mick Gordon’ın bestelediği muhteşem oyun müzikleri ile aksiyona doyacaksınız. Hem yeni hem de klasikleşmiş iblislerin ve canavarları, güçlü yeni silahlar ve yeteneklerle öldürürken boyutlar arasında savaşacaksınız.

Doom Eternal Detaylı İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri için:

Gunfire Reborn

Çıkış Tarihi : 23 Mayıs 2020 / Platform: PC / Yayıncı: Duoyi / Metacritic: Puan Yok

Gunfire Reborn © Duoyi

Duoyi tarafından geliştirilen FPS türünde yer alan oyun şuanda erken erişim modundadır.

Oynanış : Gunfire Reborn, FPS, Roguelite ve RPG ile birlikte sunulan macera ve seviye tabanlı bir oyundur. Oyuncular, çeşitli yeteneklere sahip kahramanları kontrol edebilir, rastgele seviyeleri keşfetmek için rastgele düşen silahları kullanabilir. Bu oyun tek oyunculu veya dört kişiye kadar Co-op ile oynanabilir.

Superhot: Mind Control Delete

Çıkış Tarihi : 23 May 2020 / Platform: PC / Yayıncı: Duoyi / Metacritic: 78

Superhot, Superhot Team tarafından geliştirilen ve yayınlanan bağımsız bir FPS oyunudur.

Oynanış : Dünyada oldukça popüler olan bu oyun, grafikleri kötü gibi görünsede aslında muhteşem bir oynanışa sahiptir. Biz hareket ettikçe ilerleyen bir ortamda düşmanları yenmeye çalıştığımız bir yapım. Bu garip oyun mekaniği eşliğinde gitgide daha zorlu bölümlere geçtikçe beyin yakmaya devam ediyor. Zaman sadece seninle birlikte hareket ediyor. Dört bir yandan düşmanlar akın ediyor. Giderek zorlaşan onlarca farklı çatışmada düşmanlarını vur, biç ve ya patlat. Oyunun sonuna yaklaştıkça dahada güçleneceksiniz.

Serious Sam 4

Çıkış Tarihi : 24 Eylül 2020 / Platform: Microsoft Windows, Stadia, PlayStation 4, Xbox One/ Yayıncı: Devolver Digital / Meta Puanı: 68

Serious Sam 4 © Devolver Digital

Serious Sam 4, Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan yeni bir FPS oyunudur. Serious Sam serisinin yeni oyunu Serious Sam 4, 24 Eylül 2020’de yayınlandı.

Oynanış : Önceki oyunlarında olduğu gibi yine bütün canavarları yok ederek oyun sonuna doğru bir maceraya atılıyoruz. Gelişmiş grafikler ve daha detaylı oynanış ile hem oyunda olduğu gibi bu serisinde de oyuncularına muhteşem saatler yaşatıyor. Eline aldığı her silahı kullanan Sam karakteri ayrıca önüne çıkan her karakteri de yok edebilecek yetenektedir.

BPM: BULLETS PER MINUTE

Çıkış Tarihi: 15 Eylül 2020 / Platform: PC ve Konsollar/ Yayıncı: Awe Interactive / Metacriticı: 73

Awe Interactive takımı tarafından çıkartılan oyun 15 Eylül 2020 tarihinde oyuncuları ile buluşmuştur.

Oynanış : Oyunun sizden istediği mekanizm ateş ederken ritme uymanızdır.Eğer silahınız arkasında çalan müzikle uygun ateş etmezseniz ve ya hareketinizi ona göre yapmazsanız oyun sizlere ateş etmeyi ve hareket etmemizi engelliyor. Oyunun en keyifli yanıda burası eğer müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı seviyorsanız sizler için hazırlanmış muhteşem bir roguelike oyunudur.Müzik ve oyun birleştiğinde tabiki oyunda hızlanıyor fakat o kadarda hızlanmayın, unutmayın oyun mekaniği ritim tutmak. Oyunun isminden de anlaşılacağı üzere Bullets Per Minute aslında Beats Per Minute kelimelerinden çağırışım yapılmıştır.

ULTRAKILL

Çıkış Tarihi : 3 Eylül 2020 / Platform: PC/ Yayıncı: New Blood Interactive / Metacritic: Puan Yok

ULTRAKILL © New Blood Interactive

ULTRAKILL, Quake gibi klasik atıcıları, Doom (2016) gibi modern atıcıları ve Devil May Cry gibi karakter aksiyon oyunlarını bir araya getiren, hızlı tempolu, aşırı derecede eğlenceli bir FPS'dir.

Oynanış : Hareket halinde kalmak ve ölülerin, iblislerin ve diğer makinelerin acımasız saldırılarından kaçınmak için birçok hareket yetenekelerinizi kullanıyorsunuz. Bir çok düşmana sahip olduğunuz bu oyunda rakiplerinizi birden fazla varyasyona sahip silanlarla öldürün ve canınızı yenileyin. Oyunda bulunan gizli görevleri yapabilirsiniz. Oyunda ayrıca seviye bazlı yükselme sistemi mevcut ve böylece oyun sürekliliği devam ettiriyor.

Crysis Remastered

Çıkış Tarihi : 18 Eylül 2020 / Platform: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One/ Yayıncı: Electronic Arts / Metacritic: 70

Crysis Remastered © Crysis Remastered

2007'deki Crysis oyununun remaster edilmiş hali olan Crysis Remastered, 16 Nisan 2020'de duyuruldu. Oyun ray tracing desteği ve geliştirilmiş grafik özellikleriyle piyasaya 18 Eylül 2020’ de sürüldü. Crytek'in sitesinde, oyunun; yeni grafik özellikleri, yüksek kaliteli dokular ve CRYENGINE'in ray tracing özelliğine sahip olacağı; PC, PlayStation 4, Xbox One ve Crysis serisine bir ilk olarak Nintendo Switch'te yayımlanmasının planlandığı belirtildi.

Oynanış : Klasik Crysis oyununun oynanışına ve hikayesine sahip bu oyun grafikleri geliştirilerek oyunculara tekrar sunuldu. Karakterinizi ve silahlarını güçlendirerek oyunun görevleri yapmanız gerekmektedir.

Crysis Remastered Detaylı İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri İçin:

Second Extinction

Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2020 / Platform: PC, Xbox, One/ Yayıncı: Electronic Arts / Metacritic: 70

Dinozorlar ve insanların savaşına hazır mısınız? Second Extinction, amacınızın gezegeni ele geçiren mutasyona uğramış dinozorları yok etmek olduğu gelişmiş bir FPS oyunudur. 3 farklı platformda yayınlanmıştır.

Oynanış : 3 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz bu oyunda çok sayıda düşmanı alt etmek için silahların, yeteneklerin ve becerilerin bir kombinasyonunu kullanarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Mutasyona uğramış dinozorlar insanlığı yok etti ve hayatta kalan birkaç kişi uzaya kaçtı. Kısa ama yoğun gerilla görevleriyle, uzman ateş ekibiniz işgal kuvvetini ayırmak için Dünyaya geri gönderiliyor. Ekipmanlarınız ve yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz seviye bazlı bu oyunda hayatta kalmak için en gelişmiş yeteneklere sahip olun.

En İyi Online FPS Oyunları 2020

Counter-Strike: Global Offensive

Call of Duty: Warzone

Valorant

Overwatch

PlayerUnknown's Battlegrounds

Apex Legends

Team Fortness 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Destiny 2

Battlefield V

Counter-Strike: Global Offensive

Çıkış Tarihi : 12 Ağustos 2012 / Platform: PC / Yayıncı: Valve / Metacritic: 83

Counter-Strike: Global Offensive © Valve

Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), orijinal Counter-Strike ve Counter-Strike: Source gibi çok oyunculu FPS oyunlarından oluşan güçlü bir mirasla desteklenerek 2012'de piyasaya çıktı. 8 yıl boyunca kendini geliştirerek daha modern oyunları gerisinde bırakmaya devam ediyor. Ancak görsel olarak CS: GO yaşını göstermeye başlıyor ve Overwatch, Apex gibi diğer popüler oyunlar kadar tematik olarak zengin değil. Milyonlarca oyuncu CS: GO'nun sade ve rekabetçi yapısından, özellikle de artık oynaması ücretsiz olduğu için tercih ediyor.

Oynanış : 2 farklı takımda bulunan oyuncuların yapması gereken birkaç şey var. Bunlardan ilki rakip takımın tüm oyuncularını oyun dışı bırakmak diğeri ise belirlenen bölgelerde ki bomba kurma ve bomba çözme görevlerini yerine getirmek.

CS:GO Rütbelerini ve CS:GO Crosshair kodlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Call of Duty: Warzone

Çıkış Tarihi: 10 Mart 2020 / Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One / Yayıncı: Action / Metacritic: 80

Call of Duty: Warzone © Call of Duty: Warzone

Muhteşem Call of Duty serisinin Battle Royale oyunu Call of Duty Warzone, battle royale sahnesine tam gaz atladı ve bu oyunların içerisinde payını almayı başardı. Call of Duty hayranlarının bu oyuna tutkusu ile oyun popülaritesini hala yaşatmaya devam ediyor. Call of Warzone, serinin battle royale oyunları arasına ilk girişimi değil: Call of Duty: Black Ops 4, 2018'de bir battle royale moduna sahipti. Bununla birlikte, Warzone, 2019 Modern Warfare yeniden başlatmasına dayanıyor ve Black Ops'un ekipmanlarına odaklanıyor ve Call of Duty'nin kendine özgü oynanışını ve hissini koruyor.

Oynanış : Klasikleşmiş Battle Royale oyunlarında bulunan yukarıdan bir araçla oyun sahasına atılan yüzlerce askerin savaşmasına dayanıyor. Burada ek olarak farklı bir mod var. Oyunda öldüğünüz zaman bir arenaya gönderiliyorsunuz ve bu arenada kazanırsanız oyun alanına tekrar dönebiliyorsunuz. Oyunda yer alan onlarca farklı silah ve ekipman mevcut. Oyunun gidişatına göre bu ekipmanları geliştirerek oyunda son kalan kişi olmaya çalışın.

Call of Duty: Warzone Detaylı İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri:

Valorant

Çıkış Tarihi : 2 Haziran 2020 / Platform: PC / Yayıncı: Riot Games/ Metacritic: 80

Valorant © Valorant

Valorant, inanılmaz derecede popüler bir FPS oyunundan büyük ilham alan ve formülü yalnızca Riot Games gibi bir geliştiricinin yapabileceği ince şekillerde geliştiren bir PC oyunudur. League of Legends oyununda gösterdiği başarının aynısını Valorant’ta da gözler önüne sermiştir. Valorant aslında CS:GO ve Overwatch oyunlarının karışımı diyebiliriz. Riot Games’in geliştirme yeteneği ile bu iki oyunu harmanlayarak ve üzerine koyarak muhteşem bir oyun ortaya çıkmıştır.

Oynanış : 4 farklı yeteneğe ve yaklaşık 20 farklı silaha sahip ajanlar ile 5 vs 5 savaşlarına katılıyorsunuz. CS:GO oyun mantığına dayalı olan bu oyunda amacınız bir bölgeye bomba kurmak veya o bölgede ki bombayı çözerek oyunu kazanmak. Bir diğer göreviniz ise rakiplerini yok etmek.

Valorant karakterleri ve Valorant’ın en iyi silahlarını keşfetmek istiyorlar detaylı rehberlerimizi de inceleyebilirsin. Yine Valorant’ın haritalarına hakim olarak diğer oyuncuların önüne geçebilirsin.

Overwatch

Çıkış Tarihi: 23 Mayıs 2016 / Platform: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One / Yayıncı: Blizzard Entertainment / Metacritic: 91

Overwatch © Official Overwatch Highlights

FPS oyunları her zaman karanlık, kanlı veya gerçekçi olması gerekmez. Silah dolu PC oyunlarında bile çizgi film eğlencesinin yeri vardır. Bu yer neredeyse on yıldır Valve'nin Team Fortress 2 oyunu ile tek başına dolu durumdaydı ve şimdi Blizzard onu Overwatch ile 2 ye çıkarmayı düşünüyor.

Oynanış : Saldıran ve savunan takımlara odaklanan çoklu oyun modları ve çok farklı oyun tarzlarına sahip karakterler gibi TF2'nin tüm özelliklerini alır ve çok sayıda farklı karakter ve hikaye ekler. Overwatch, oyunun birçok kahramanı ve sınıfı sayesinde mekanik çeşitlilikle dolu, tamamen eğlenceli bir FPS oyunudur. 10 larca farklı karaktere sahip bu oyundan her karakterin farklı bir yeteneği mevcut. Bu yetenekleri kullanarak rakiplerinizle savaşacaksınız.

PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds

Çıkış Tarihi : 20 Aralık 2017 / Platform: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Stadia, Xbox One / Yayıncı: Bluehole / Metacritic: 86

PUBG © PUBG

PlayerUnknown's Battlegrounds ya da bilinen adıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu FPS ve hayatta kalma oyunudur.

Oynanış : Battle royale tabanlı bir oyun olan PUBG de muhtemelen ilk oyununuzda bir pusucu tarafından gafil avlanacaksınız. 2. Oyunda ise karşınıza çıkar kişiler sizi mermileri ile dans ettirecek. 3 oyuna geldiğinizde rakiplerinizi atlatsanız bile bu seferde mavi alan sizin peşinizi bırakmayacak. PUBG oynarken birden fazla şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden yaptığınız her hamlenin neyle sonuçlanacağını önceden kestirmelisiniz. Baktığımız zaman oyunun bu denli popüler ve muhteşem olmasının altında yatan asıl olay bu oluyor rakibinin hamlesini önceden bilmek. Bir FPS oyunu olsada aslında doğru konumlama ve doğru ekipman kullanımı çok önemlidir. Bazı sinir bozucu deneyimlere rağmen, PUBG'nin harika görselleri, eğlenceli temeli ve devasa oyuncu tabanı, onu sağlam bir PC ve Xbox One oyunu yapıyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri:

Apex Legends

Çıkış Tarihi : 4 Şubat 2019 / Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One / Yayıncı: Electronic Arts / Metacritic: 88

Apex Legends © Red Bull

Apex Legends, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts. tarafından yayınlanan, ücretsiz bir Battle Royale ve FPS oyunudur.

Oynanış : Apex Legends, kahraman nişancı konseptini alan bir Battle Royale oyunudur. Apex, Efsaneler'i bir araya getirmesinden dolayı çoğu battle royale oyunundan farklıdır. Oyuncular üç kişilik takımlar halinde birlik olur, her oyuncu efsane karakterlerden farklı 1 tane seçer ve her maçta 20 takım birbirleriyle yarışır. Tüm takımlar ekipmansız başlar, ve oyunun haritasının üzerinden dropship ile atılırlar. Oyuncular oyun haritasını silahlar, cephane ve diğer ekipmanlar için araştırmalıdır ve kendilerini geliştirmelidirler. Oyunun amacı son takım olarak ayakta kalmayı başarmaktır.

Team Fortness 2

Çıkış Tarihi : 10 Ekim 2007 / Platform: PC / Yayıncı: Valve / Metacritic: 92

Team Fortress 2 (TF2), Valve Corporation tarafından geliştirilen takım tabanlı bir çok oyunculu FPS video oyunudur.

Oynanış : Oyun tarzınıza göre seçim yapabildiğiniz birden fazla karakter mevcuttur. TF2'nun Bayrak Kapmaca, Kontrol Noktası, Yük Vagonu, Arena, Tepenin Hakimi ve diğer birçok oyun modunu sahiptir. Oyunda yüzlerce silah, şapka bulunmaktadır ve daha da fazlasını toplayabilir, satın alabilir veya takas yapabilirsiniz. Favori karakterinizi oyun tarzınıza göre geliştirebilirsiniz. Oynanış tarzı olarak Klasik FPS oyunun yanı sıra farklı özelliklere sahip karakterler ile rakiplerinizi oyun dışı bırakabilirsiniz.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Çıkış Tarihi : 1 Aralık 2015 / Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One / Yayıncı: Ubisoft / Metacritic: 79

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege © Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Tom Clancy's Rainbow Six, taktiklere ve takım çalışmasına büyük önem veren FPS oyunudur. 2008 yılında çok beğenilen Rainbow Six Vegas 2 piyasaya sürüldükten ve yeni nesil Rainbow Six Patriots iptal edildikten sonra marka biraz uykuda daldı. Rainbow Six bu 1 Aralık 2015 yılında Tom Clancy's Rainbow Six Siege olarak geri döndü ve kısa sürede oyuncu kitlesini kazandı. Bir CS:GO kadar oyuncu kitlesi olmasada kendine öz oyuncuları ile bu askeri oyun hayatına devam ediyor.

Oynanış : Oyunda 50 den fazla operatör vardır. Her operatörün kendine özgü yetenekler mevcuttur. Askeri tarza olan bu oyun FPS oyun türünde oynanmaktadır. Rakiplerinizi sadece silahlar ile değil operatörlerin sahip olduğu farklı yetenekler ile de oyun dışı bırakabilirsiniz. FPS türünde olmasında rağmen sadece rakiplerinizi vurmak değil askeri stratejiler kullanarak belirtilen alanlara da girmelisiniz.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri yazımız ile detaylı başlangıç rehberine buradan ulaşabilirsin:

Destiny 2

Çıkış Tarihi : 24 Ekim 2017 / Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / Yayıncı: Bungie / Metacritic: 83

Destiny 2 © Blizzard Entertainment

Ana hikaye modu ile iddialı olan yapım, çok eleştirilen yönlerine eğiliyor ve çok daha iyi görseller ve 4K desteği ile geri döndü. Bu kez Destiny 2 PC platformunu da es geçmedi ve 24 Ekim 2017‘de oyuncuları ile buluştu.

Oynanış : Destiny 2 aynı oyunun temelleri üzerine kurulan tamamen farklı bir oyun olmuştur. Oyunda yine ırklar, Güneş Sistemi, düşmanlar ve gardiyanlar olduğu gibi durmaktadır. Fakat bu kez ilk oyunda yapılan hatalar büyük ölçüde düzeltiliyor.

Battlefield V

Çıkış Tarihi : 15 Kasım 2018 / Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One / Yayıncı: Electronic Arts / Metacritic: 81

Battlefield V © Battlefield V

Battlefield V modern bir FPS oyununun tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. PC oyunu, War Stories adı verilen saygın tek oyunculu içeriği ve Grand Operations gibi çok oyunculu oynanışa yeni girişler içeriyor, ancak her ikisi de tür normlarına uyuyor. Battlefield V'in en belirgin dezavantajı, ilerleme sistemlerinin karmaşıklığı ve bir şekilde tekrarlayan oynanışıdır. Battlefield V, uzun süredir devam eden Battlefield serisinin sağlam bir girişidir ve önceki oyunların hayranıysanız oynamalısınız.

Oynanış : Eski silahlarla oynadığınız klasik FPS türündedir. Belirli bölgeleri korumak ve ya o bölgelere ele geçirmek için rakiplerinizle savaşıyorsunuz.