2020'nin En İyi FPS Oyunları (PC)

2020’nin PC için En İyi FPS Oyunları

Cyberpunk 2077

Call Of Duty Black Ops Cold War

Doom Eternal

Gunfire Reborn

Superhot: Mind Control Delete

Serious Sam 4

Serious Sam 4, Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan yeni bir FPS oyunudur. Serious Sam serisinin yeni oyunu Serious Sam 4, 24 Eylül 2020’de yayınlandı.

Serious Sam 4, Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan yeni bir FPS oyunudur. Serious Sam serisinin yeni oyunu Serious Sam 4, 24 Eylül 2020’de yayınlandı.

Serious Sam 4, Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan yeni bir FPS oyunudur. Serious Sam serisinin yeni oyunu Serious Sam 4, 24 Eylül 2020’de yayınlandı.

: Önceki oyunlarında olduğu gibi yine bütün canavarları yok ederek oyun sonuna doğru bir maceraya atılıyoruz. Gelişmiş grafikler ve daha detaylı oynanış ile hem oyunda olduğu gibi bu serisinde de oyuncularına muhteşem saatler yaşatıyor. Eline aldığı her silahı kullanan Sam karakteri ayrıca önüne çıkan her karakteri de yok edebilecek yetenektedir.

Oynanış : Önceki oyunlarında olduğu gibi yine bütün canavarları yok ederek oyun sonuna doğru bir maceraya atılıyoruz. Gelişmiş grafikler ve daha detaylı oynanış ile hem oyunda olduğu gibi bu serisinde de oyuncularına muhteşem saatler yaşatıyor. Eline aldığı her silahı kullanan Sam karakteri ayrıca önüne çıkan her karakteri de yok edebilecek yetenektedir.

Oynanış : Önceki oyunlarında olduğu gibi yine bütün canavarları yok ederek oyun sonuna doğru bir maceraya atılıyoruz. Gelişmiş grafikler ve daha detaylı oynanış ile hem oyunda olduğu gibi bu serisinde de oyuncularına muhteşem saatler yaşatıyor. Eline aldığı her silahı kullanan Sam karakteri ayrıca önüne çıkan her karakteri de yok edebilecek yetenektedir.

BPM: BULLETS PER MINUTE

: Oyunun sizden istediği mekanizm ateş ederken ritme uymanızdır.Eğer silahınız arkasında çalan müzikle uygun ateş etmezseniz ve ya hareketinizi ona göre yapmazsanız oyun sizlere ateş etmeyi ve hareket etmemizi engelliyor. Oyunun en keyifli yanıda burası eğer müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı seviyorsanız sizler için hazırlanmış muhteşem bir roguelike oyunudur.Müzik ve oyun birleştiğinde tabiki oyunda hızlanıyor fakat o kadarda hızlanmayın, unutmayın oyun mekaniği ritim tutmak. Oyunun isminden de anlaşılacağı üzere Bullets Per Minute aslında Beats Per Minute kelimelerinden çağırışım yapılmıştır.

Oynanış : Oyunun sizden istediği mekanizm ateş ederken ritme uymanızdır.Eğer silahınız arkasında çalan müzikle uygun ateş etmezseniz ve ya hareketinizi ona göre yapmazsanız oyun sizlere ateş etmeyi ve hareket etmemizi engelliyor. Oyunun en keyifli yanıda burası eğer müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı seviyorsanız sizler için hazırlanmış muhteşem bir roguelike oyunudur.Müzik ve oyun birleştiğinde tabiki oyunda hızlanıyor fakat o kadarda hızlanmayın, unutmayın oyun mekaniği ritim tutmak. Oyunun isminden de anlaşılacağı üzere Bullets Per Minute aslında Beats Per Minute kelimelerinden çağırışım yapılmıştır.

Oynanış : Oyunun sizden istediği mekanizm ateş ederken ritme uymanızdır.Eğer silahınız arkasında çalan müzikle uygun ateş etmezseniz ve ya hareketinizi ona göre yapmazsanız oyun sizlere ateş etmeyi ve hareket etmemizi engelliyor. Oyunun en keyifli yanıda burası eğer müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı seviyorsanız sizler için hazırlanmış muhteşem bir roguelike oyunudur.Müzik ve oyun birleştiğinde tabiki oyunda hızlanıyor fakat o kadarda hızlanmayın, unutmayın oyun mekaniği ritim tutmak. Oyunun isminden de anlaşılacağı üzere Bullets Per Minute aslında Beats Per Minute kelimelerinden çağırışım yapılmıştır.

ULTRAKILL

Crysis Remastered

Second Extinction

En İyi Online FPS Oyunları 2020

Counter-Strike: Global Offensive

Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), orijinal Counter-Strike ve Counter-Strike: Source gibi çok oyunculu FPS oyunlarından oluşan güçlü bir mirasla desteklenerek 2012'de piyasaya çıktı. 8 yıl boyunca kendini geliştirerek daha modern oyunları gerisinde bırakmaya devam ediyor. Ancak görsel olarak CS: GO yaşını göstermeye başlıyor ve Overwatch, Apex gibi diğer popüler oyunlar kadar tematik olarak zengin değil. Milyonlarca oyuncu CS: GO'nun sade ve rekabetçi yapısından, özellikle de artık oynaması ücretsiz olduğu için tercih ediyor.

Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), orijinal Counter-Strike ve Counter-Strike: Source gibi çok oyunculu FPS oyunlarından oluşan güçlü bir mirasla desteklenerek 2012'de piyasaya çıktı. 8 yıl boyunca kendini geliştirerek daha modern oyunları gerisinde bırakmaya devam ediyor. Ancak görsel olarak CS: GO yaşını göstermeye başlıyor ve Overwatch, Apex gibi diğer popüler oyunlar kadar tematik olarak zengin değil. Milyonlarca oyuncu CS: GO'nun sade ve rekabetçi yapısından, özellikle de artık oynaması ücretsiz olduğu için tercih ediyor.

Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), orijinal Counter-Strike ve Counter-Strike: Source gibi çok oyunculu FPS oyunlarından oluşan güçlü bir mirasla desteklenerek 2012'de piyasaya çıktı. 8 yıl boyunca kendini geliştirerek daha modern oyunları gerisinde bırakmaya devam ediyor. Ancak görsel olarak CS: GO yaşını göstermeye başlıyor ve Overwatch, Apex gibi diğer popüler oyunlar kadar tematik olarak zengin değil. Milyonlarca oyuncu CS: GO'nun sade ve rekabetçi yapısından, özellikle de artık oynaması ücretsiz olduğu için tercih ediyor.

Call of Duty: Warzone