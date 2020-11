PS4, PS5, XBOX için En İyi FPS Oyunları

bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Hikâye bazlı FPS Oyunları, özellikle Call of Duty Black Ops, Doom Eternal gibi birçok

En İyi FPS Oyunları PS4, PS5, XBOX 2020

Serious Sam 4





Halo Infinite



Cyberpunk 2077



Bir çok oyuncunun beklediği Cyberpunk 2077, GTA 5 gibi oyunları sevenler için muhteşem bir oyun olacağı şimdiden kesinleşti. Büyük bir beklentiyle çıkması beklenen oyunun bu denli uzun sürmesi tüm platformlara aynı anda yayınlanması istemesidir. Her platform için ayrı bir testing sürecinden geçen oyun, Geliştiriciler tarafından muhteşem ve hatasız olarak oyuncuları sunulmak isteniyor. Bu yüzden her gün bir erteleme haberi almamız kaçınılmaz oluyor. Son çıkış tarihi 10 Aralık 2020 görünüyor.

Doom Eternal

Hyper Scape

Zombie Army 4: Dead War

Oyunda dört farklı karakter bu karakterler hem oynanış hem de görüntü olarak birbirlerinden oldukça farklı yapıdadır. Bu karakterleri özelleştirebilmek de mümkün. Oyunda Perk sistemi yer alıyor ve her karakterin Perk ögelerini değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede, her karakter de kendi çizgisi üzerinde özelleştirilebilir oynanış ögelerini sana sunabiliyor. Küçük ama hoş bir detay bizce bu olay.

Serious Sam 4

