PS4, PS5, XBOX için En İyi FPS Oyunları

PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX... Hepsi, tüm zamanların en popüler konsolları. Ve bu konsollar en iyi FPS oyunlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Hikâye bazlı FPS Oyunları, özellikle Call of Duty Black Ops, Doom Eternal gibi birçok oyun vardır. FPS oyunları geniş bir oyuncu kitlesine hitap ederler ve çoğu zaman modern konsollarda en çok satan oyunlardan olmuşlardır.

2020 yılında çıkmış ve en geç 2021 yılının başında çıkacak olan en İyi 10 FPS oyununu senin için listeledik. Bu listeye ek olarak oldukça popüler olan ve daha önce çıkmış olan hem PCde Hem de PS4,PS5 ve Xbox gibi konsollarda oynanan oyunları En İyi FPS Oyunları PC 2020 Listesinden inceleyebilirsin.

En İyi FPS Oyunları PS4, PS5, XBOX 2020

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Hyper Scape

ZOMBIE ARMY 4 DEAD WAR

Serious Sam 4

CrossfireX

Prodeus

XIII

Disintegration

Halo Infinite

Çıkış Tarihi: 2021

Platform:Xbox One

Yayıncı: Xbox Game Studio

Metacritic: Puan Yok

Efsanevi hikayesi ile Halo geri dönüyor. Hem oynanışı ile hem de hikayesi ile oyunculara muhteşem bir ziyafet sunan FPS türünde bu oyun, 2015 yılında yapılan Halo 5 oyunundan sonra tekrar sahneye giriş yapıyor. Tüm umutlar kaybolduğunda ve insanlığın kaderi dengede kaldığında, Master Chief karşılaştığı en acımasız düşmanla yüzleşmeye hazırdır. Destansı bir maceraya başlamak için tüm gelişmiş teknolojilerle donatılmış zırhı kuşanın. Bu macerada zırha eşlik edecek muhteşem silahlar ile düşmanlarınızı yok edin. Halo çok oyunculu olarak geri dönecek. Ekip arkadaşlarınızla maceranın dozunu artırabileceksiniz. 2021 yılına ertelenen oyun hakkında detaylı bilgiler geldikçe Red Bull’dan takip edebilirsin

Cyberpunk 2077

Çıkış Tarihi: 10 Aralık 2020

Platformlar: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Yayıncı: CD Project

Metacritic: Puan Yok

Bir çok oyuncunun beklediği Cyberpunk 2077, GTA 5 gibi oyunları sevenler için muhteşem bir oyun olacağı şimdiden kesinleşti. Büyük bir beklentiyle çıkması beklenen oyunun bu denli uzun sürmesi tüm platformlara aynı anda yayınlanması istemesidir. Her platform için ayrı bir testing sürecinden geçen oyun, Geliştiriciler tarafından muhteşem ve hatasız olarak oyuncuları sunulmak isteniyor. Bu yüzden her gün bir erteleme haberi almamız kaçınılmaz oluyor. Son çıkış tarihi 10 Aralık 2020 görünüyor.

Doom Eternal

Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

Platform: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows, Stadia

Yayıncı: Bethesda Softworks

Metacritic: 88

8 farklı platforma çıkan oyun şimdiden tahta oturmuş durumda. Eski oyunlarından aldığı popülerlik ile bir çok kullanıcının oyunu zevkle oynadığı rahatça söyleyebiliriz.

Oynanış: Cehennemin ortasına atıldığınız bu oyunda muhteşem teknolojik silahlar ile birçok garip canavara karşı savaşacaksınız.

Hyper Scape

Çıkış Tarihi: 11 Ağustos 2020

latform: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

Yayıncı: Ubisoft

Metacritic: 60

Hyper Scape, Neo Arcadia'nın sanal şehrinde yer alan yeni ve yüksek tempolu bir Battle Royale FPS oyunudur ve Ubisoft tarafından geliştirilmiştir.

Oynanış: Güçlü Hack'leri ve benzersiz silahları yağmalarak birleştirin ve karakterinizi güçlendirin. Ubisoft tarafından yayınlanan bu oyunda FPS faktörünün dışında farklı hareket mekanikleri ile de rakiplerinize çeşitli oyunlar yapabileceksiniz.

Zombie Army 4: Dead War

Çıkış Tarihi: 4 Şubat 2020

Platform: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Stadia

Yayıncı: Rebellion Developments

Metacritic: 72

Zombie Army 4: Dead War, Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan FPS oyunudur.

Oyunda dört farklı karakter bu karakterler hem oynanış hem de görüntü olarak birbirlerinden oldukça farklı yapıdadır. Bu karakterleri özelleştirebilmek de mümkün. Oyunda Perk sistemi yer alıyor ve her karakterin Perk ögelerini değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede, her karakter de kendi çizgisi üzerinde özelleştirilebilir oynanış ögelerini sana sunabiliyor. Küçük ama hoş bir detay bizce bu olay.

Oynanış: Zombie Army 4: Dead War oyununda sadece karakterinizi değil, elinizde tuttuğunuz silahı da özelleştirebilmeniz mümkün. Bu özelleştirme olayları genellikle bölümlerin içerisinde yer alıyor ve bölümde ilerledikçe, farklı yollarla silahınızı daha güçlü bir hale getirebiliyorsunuz. Açıkçası bu tip şeyleri ben video oyunlarında çok seviyorum ve tabii ki zombi temasına da çok yakışıyor.

Serious Sam 4

Çıkış Tarihi: 24 Eylül 2020

Platform: Microsoft Windows, Stadia, PlayStation 4, Xbox One

Yayıncı: Devolver Digital / Metacritic: 68

Serious Sam 4, Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan yeni bir FPS oyunudur. Serious sam serisinin yeni oyunu Serious Sam 4, 24 Eylül 2020’de yayınlandı.

Oynanış: Önceki oyunlarında olduğu gibi yine bütün canavarları yok ederek oyun sonuna doğru bir maceraya atılıyoruz. Gelişmiş grafikler ve daha detaylı oynanış ile hem oyunda olduğu gibi bu serisinde de oyuncularına muhteşem saatler yaşatıyor. Eline aldığı her silahı kullanan Sam karakteri ayrıca önüne çıkan her karakteri de yok edebilecek yetenektedir.

CrossfireX

Çıkış Tarihi: TBA 2020

Platform: Xbox One, Xbox Series X/S

Yayıncı: Smilegate

Metacritic: Puan Yok

CrossfireX, 2020'de Xbox One ve Xbox Series X/S için özel olarak piyasaya sürülecek olan yeni bir FPS oyunudur.

Oynanış: Global Risk grubu, düzen ve güvenlik için savaşan, yüksek ve ileri teknolojik silahlı kuvvetlerdir. Blacklist ise bu düzene karşı özgürlük adına savaşan üst düzey taktiklerle eğitilmiş deneyimli paralı askerlerden oluşuyor. Bu iki grubun savaşından ortaya çıkan eğlence ise oyunculara kalıyor.

Prodeus

Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020

Platform:Windows, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Yayıncı: Bounding Box Software Inc.

Metacritic: Puan Yok

Prodeus, Amerikan stüdyosu Bounding Box Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan yeni bir bağımsız birinci şahıs nişancı video oyunudur. Eski, modern oluşturma teknikleri kullanılarak yeniden tasarlanmış FPS oyunudur.

Oynanış: Oyun, Doom ve Quake gibi klasik 1990'ların FPS oyunlarına benziyor. Oyuncu karmaşık seviyeleri keşfetmeli, bazen ilerlemek için anahtarları araştırmalı ve çeşitli silahlar kullanarak hızlı tempolu savaşlarda düşmanlarla mücadele etmelidir.

XIII (REMAKE)

Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020

Platform: PlayStation 4, Xbox One

Yayıncı: Bounding Box Software Inc

Metacritic: Puan Yok

XIII, PlayMagic Ltd. tarafından geliştirilen ve Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One için Microids tarafından 10 Kasım 2020'de yayınlanacak yeni bir FPS oyunudur. 2003 yapımı aynı adı taşıyan oyunun yeni versiyonudur.

Oynanış: Ülke, Başkan Sheridan'ın öldürülmesinin ardından şok durumunda kalır. Doğu kıyısındaki ıssız bir plajda, yaralı ve hafıza kaybı yaşamış bir şekilde uyanırsınız. Kimliğinizle ilgili tek ipucu, köprücük kemiğinizin yanındaki XIII dövmesi ve kilitli dolap anahtarıdır. Hafızanız zayıflasa da, yüksek eğitimli profesyonel bir dövüşçünün reflekslerine sahip olduğunuzu görürsünüz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanının öldürülmesinde rol oynadığınızı keşfederek ve ülke tarihinde en büyük komployu çözerek geçmişinizi öğrenmeye çalışmaktasınız.

Disintegration

Çıkış Tarihi: 15 Haziran 2020

Platform: PlayStation 4, Xbox One

Yayıncı:Private Division

Metacritic: 62

Disintegration, V1 Interactive tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından yayınlanan bir FPS oyunudur.Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için Haziran 2020'de piyasaya sürüldü.

Oynanış: Oyuncu, bir Gravcycle pilotu olan Romer Shoal'ın kontrolünü üstlenir. Gravcycle, yerin üzerinde gezilebilen bir araçtır ve bu konumdan Oyuncu, dört kişilik ekibine komutlar verebilir ve havadan destek sağlarken yeteneklerini etkinleştirebilir. Oyundaki Gravcycle'ın her biri oyunculara farklı avantajlar sağlayan üç farklı modeli var. Bu modellere göre karakterinizi geliştirebilirsiniz.