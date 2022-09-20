Trent Alexander-Arnold
© Greg Coleman
Futbol

Red Bull TV'de İzlemen Gereken 6 Futbol Belgeseli

Sokak futbolundan Premier League'e, taraftarlardan teknik direktörlere, birbirinden güzel futbol belgeselleri Red Bull TV'de!
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

İçerik Rehberi

  1. 1
    Trent'in Yeni Vizyonu
  2. 2
    Şampiyonların Şehri
  3. 3
    Signed or Released
  4. 4
    JEDER.MANN
  5. 5
    Fanáticos Pro
  6. 6
    Pushing Progression: Street Style
Daha fazla futbol belgeseli için doğru yerdesin. Red Bull TV'de ücretsiz olarak izlenebilen en iyi futbol belgesellerini senin için derledik.
En iyi izleme deneyimi için ücretsiz Red Bull TV uygulamasını indirdiğinden emin ol.
01

Trent'in Yeni Vizyonu

47 dakika

Trent'in Yeni Vizyonu

Trent Alexander-Arnold dünyanın en iyi futbolcularından biri. Peki, yepyeni bir vizyon antrenmanı daha iyi olmasını sağlayabilir mi?

Trent Alexander-Arnold
Görüş eğitimi dünyanın en iyi oyuncularından birini daha da iyi yapabilir mi? Bu film, 2019 Ballon d'Or adayı Trent Alexander-Arnold'u, diğer başarıların yanı sıra ABD'deki beyzbol oyuncularıyla harikalar yaratan görme uzmanı Dr. Daniel Laby ile bir araya getirerek bu olasılığı araştırıyor. Doğru pas seçimleri ve asist yapma yeteneğiyle bilinen Liverpool ve İngiltere Milli Takımı oyuncusu Alexander-Arnold, çevresel görüş ve tepkilerini dijital ve gerçek yaşam egzersizleriyle test ediyor. Bu, spor biliminin sağlayabileceği marjinal kazanımlara dair büyüleyici bir çalışma.
Trent'in Yeni Vizyonu filmini Red Bull TV'de izle.
02

Şampiyonların Şehri

27 dakika

Şampiyonların Şehri

Umut, tutku ve futbol… Sokak futbolunun en iyileri Trabzon’da yeni bir hikaye yazıyor.

Umut, tutku ve futbol… Sokak futbolunun en iyileri Trabzon’da yeni bir hikaye yazıyor. Yıl, 2022. Yer, Trabzon. Sokak futbolunun en iyileri, Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye finalinde karşı karşıya geldi. Bu bir umudun, bir tutkunun ve futbolun peşinden çıkılan bir yolculuğun hikayesi.
Şampiyonların Şehri'ni Red Bull TV'de izle!
03

Signed or Released

14 dakika

Baskı Altında

RB Leipzig ile sözleşme imzalama hayali kuran 19 yaş altı beş futbolcuyla tanışın.

Daha önce amatör futbol oynadıysan, muhtemelen 'başarabilecek' biriyle karşılaşmışsındır. Bu seri, Bundesliga'da zirveye oynayan RB Leipzig'de forma kapmak için çabalayan genç futbolcuların gerçek hikayelerini takip ediyor.
Signed or Released'i buradan izleyebilirsin.
04

JEDER.MANN

14 dakika

13 Hafta

Bazı oyuncular FC Red Bull Salzburg’dan ayrılırken yeni oyuncular yükselişe geçiyor ama basın kadroya şüpheyle yaklaşıyor.

2019-20 sezonundan, bu sekiz bölümlük belgesel dizisi her alana erişim sağlıyor. Süperstar olma yolundaki Erling Haaland'ı da izleyebileceğin JEDER.MANN'da, Red Bull Salzburg, Amerikalı teknik direktör Jesse Marsch'ın yönetiminde 25 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ulaşmaya çalışıyor.
JEDER.MANN'ı buradan izleyebilirsin.
05

Fanáticos Pro

4 dakika

Casus Taraftar

Arjantinli futbol tutkunu, Boca Juniors taraftarı Diego Milner rakip takım taraftarlarının arasına sızıyor.

Mini seri Fanáticos Pro'da; Arjantin, Şili, Brezilya ve Meksika'da futbol tutkusunu doruklarda yaşayan taraftarların dünyasına adım atılıyor. Rakip bir takımın destekçilerinin arasına sızmak, takımınızın peşinden Dünya çevresinde bir buçuk tur atmak ve takımınızın renklerinde bir evcil hayvan tedarik etmek... Hepsi bu dünyaya dahil.
Fanáticos Pro serisini buradan izleyebilirsin.
06

Pushing Progression: Street Style

26 dakika

Pushing Progression

Üç farklı geçmişten gelen üç sporcu, freestyle futbol aracılığıyla yeteneklerini ve atletik becerilerini sergiliyor.

Üç farklı geçmişten gelen üç sporcu, freestyle futbol aracılığıyla yeteneklerini ve atletik becerilerini sergiliyor. Bu bir freestyle futbol hikayesi. Freestyle futbol dünyasını bir araya getiren Red Bull Street Style sahneyi aşıp kitlelere ulaşıyor.
Pushing Progression belgeselini buradan izleyebilirsin.
Futbol