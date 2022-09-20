Red Bull TV'de İzlemen Gereken 6 Futbol Belgeseli

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01
Trent'in Yeni Vizyonu
47 dakika
Trent'in Yeni Vizyonu
Trent Alexander-Arnold dünyanın en iyi futbolcularından biri. Peki, yepyeni bir vizyon antrenmanı daha iyi olmasını sağlayabilir mi?
Görüş eğitimi dünyanın en iyi oyuncularından birini daha da iyi yapabilir mi? Bu film, 2019 Ballon d'Or adayı Trent Alexander-Arnold'u, diğer başarıların yanı sıra ABD'deki beyzbol oyuncularıyla harikalar yaratan görme uzmanı Dr. Daniel Laby ile bir araya getirerek bu olasılığı araştırıyor. Doğru pas seçimleri ve asist yapma yeteneğiyle bilinen Liverpool ve İngiltere Milli Takımı oyuncusu Alexander-Arnold, çevresel görüş ve tepkilerini dijital ve gerçek yaşam egzersizleriyle test ediyor. Bu, spor biliminin sağlayabileceği marjinal kazanımlara dair büyüleyici bir çalışma.
02
Şampiyonların Şehri
27 dakika
Şampiyonların Şehri
Umut, tutku ve futbol… Sokak futbolunun en iyileri Trabzon’da yeni bir hikaye yazıyor.
Umut, tutku ve futbol… Sokak futbolunun en iyileri Trabzon’da yeni bir hikaye yazıyor. Yıl, 2022. Yer, Trabzon. Sokak futbolunun en iyileri, Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye finalinde karşı karşıya geldi. Bu bir umudun, bir tutkunun ve futbolun peşinden çıkılan bir yolculuğun hikayesi.
03
Signed or Released
14 dakika
Baskı Altında
RB Leipzig ile sözleşme imzalama hayali kuran 19 yaş altı beş futbolcuyla tanışın.
Daha önce amatör futbol oynadıysan, muhtemelen 'başarabilecek' biriyle karşılaşmışsındır. Bu seri, Bundesliga'da zirveye oynayan RB Leipzig'de forma kapmak için çabalayan genç futbolcuların gerçek hikayelerini takip ediyor.
04
JEDER.MANN
14 dakika
13 Hafta
Bazı oyuncular FC Red Bull Salzburg’dan ayrılırken yeni oyuncular yükselişe geçiyor ama basın kadroya şüpheyle yaklaşıyor.
2019-20 sezonundan, bu sekiz bölümlük belgesel dizisi her alana erişim sağlıyor. Süperstar olma yolundaki Erling Haaland'ı da izleyebileceğin JEDER.MANN'da, Red Bull Salzburg, Amerikalı teknik direktör Jesse Marsch'ın yönetiminde 25 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ulaşmaya çalışıyor.
05
Fanáticos Pro
4 dakika
Casus Taraftar
Arjantinli futbol tutkunu, Boca Juniors taraftarı Diego Milner rakip takım taraftarlarının arasına sızıyor.
Mini seri Fanáticos Pro'da; Arjantin, Şili, Brezilya ve Meksika'da futbol tutkusunu doruklarda yaşayan taraftarların dünyasına adım atılıyor. Rakip bir takımın destekçilerinin arasına sızmak, takımınızın peşinden Dünya çevresinde bir buçuk tur atmak ve takımınızın renklerinde bir evcil hayvan tedarik etmek... Hepsi bu dünyaya dahil.
06
Pushing Progression: Street Style
26 dakika
Pushing Progression
Üç farklı geçmişten gelen üç sporcu, freestyle futbol aracılığıyla yeteneklerini ve atletik becerilerini sergiliyor.
Üç farklı geçmişten gelen üç sporcu, freestyle futbol aracılığıyla yeteneklerini ve atletik becerilerini sergiliyor. Bu bir freestyle futbol hikayesi. Freestyle futbol dünyasını bir araya getiren Red Bull Street Style sahneyi aşıp kitlelere ulaşıyor.
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Fanáticos Pro: Latin Amerika'da Futbol Tutkusu
Latin Amerika'nın farklı ülkelerinde kitleler …
Sezon 1 · 4 bölüm