"En iyiler" listelerini hazırlamak her zaman zordur. Zira hem yoruma açıktırlar, hem de herkes dahil edilemez. Açık konuşmak gerekirse, bilmen gereken 10 kadın sörfçü listesinin de bazı şartları var. Ekip, bu sporcuların modern sörf üzerindeki inanılmaz etkilerinden dolayı listeyi birazdan okuyacağın şekilde hazırladı. Bu da milenyumun başlangıcından daha geriye gitmediğimiz anlamına geliyor.

Aşağıda altı çizilen 10 kadından her biri, bu sporu geri dönüşü olmayan parlak şekillerde değiştirdi. Onları tanıdığında, onlardan ilham alıp, sörf yapmaya başlayacaksın...

01 Carissa Moore

2 dakika RISS – Fragman Carissa Moore'un yeni filmi RISS'in fragmanını izle.

Duruş: Regular

Doğum Tarihi: 1992

Boy: 5’7”

Yaşadığı Yer: Honolulu, Oahu, Hawaii

Hawaii, Honolulu'dan beş kez Dünya Sörf Ligi dünya şampiyonu olan Carissa Moore , şu sıralar gücünün zirvesinde. Moore, son Billabong Pipeline Pro tacı da dahil olmak üzere WSL Championship Tour'daki sayısız dünya şampiyonluğu ve kapsamlı bir galibiyet kataloğunun elde etti. Tüm bunların yanında, inanılmaz bir sörf özgeçmişi oluşturarak 2021'de sörfün ilk Olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Moore, son 15 yılda Tyler Wright ve Stephanie Gilmore ile rekabet ederek unvanlarını değiş tokuş ederken Cshe, 2020'de çektiği biyografik filmi Riss'te Teahupo'o'da vurguladığı gibi ortaya koyduğu performanslar hep en iyiyi zorladı. Sörf dünyasının kalplerini eriten bir gülümsemeyle, Moore gerçek bir aloha elçisi. Her zaman nazik bir sporcu olan Carissa Moore üzerinde şefkat ve sıcaklık yayan bir enerji taşıyor...

Tunnel vision © Jeremiah Klein/Red Bull Content Pool

02 Bethany Hamilton

Duruş: Goofy

Doğum Tarihi: 1990

Boy: 5’11”

Doğum Yeri: Hanalei, Kauai, Hawaii

Kauai'den Bethany Hamilton gibi pek çok sörfçü sörf şöhretini aşıp ana akımın içinde kaybolup gitmedi. Dünya şampiyonluğu potansiyeline sahip, oldukça başarılı bir genç olan Hamilton, 2003 yılında henüz 13 yaşındayken bir kaplan köpekbalığının saldırısına uğradığında kolunu kaybetti ve hastaneye kaldırılmadan önce vücudundaki kanın yüzde 60'ını kaybetti. Peki bu hikayenin sonu muydu? Elbette hayır. 2004'te çıkardığı otobiyografisi Soul Surfer: A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Board on Board'da detaylandırıldığı gibi, Hamilton sörfe inanılmaz bir dönüş yaptı, sadece kendi kendine kürek çekmeyi ve dalgaları yakalamayı öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda o kadar ileri gitti ki en üst düzeyde rekabet etmeye de devam etti.

Bethany Hamilton Teahupo'o'da sörf yapıyor © Rip Curl

03 Caroline Marks

21 dakika That’s Caroline

Duruş: Goofy

Doğum Tarihi: 2002

Boy: 5'5"

Yaşadığı Yer: Melbourne Beach, Florida, USA

2018'de Amerikalı genç Caroline Marks, 15 yaşında Dünya Sörf Ligi Şampiyonluk Turu'na katılmaya hak kazanan en genç sörfçü oldu. İlk sezonunu en yüksek seviyede yarışıp yedinci bitirerek geldiğini tüm dünyaya duyurdu. Bir yıl sonra, 2019 sezon açılış etkinliği olan Boost Mobile Pro Gold Coast'u kazandı ve kendini dünyada birinci sırada buldu. Birkaç ay sonra Marks, ilk filmi That's Caroline'ı yayınladı. O sırada, yılın son etkinliğine ilk dünya şampiyonluğunu almak için çabalıyordu. Ardından gelen ikincilik, tacı elbet bir gün giymesi konusunda kendi kendine söz vermesini sağladı.

Caroline Marks, Mentawai Adaları'nda © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Marks, hayatı boyunca su içinde ve dışında rekabet içinde oldu. Ailesinin sevgisi, onu çevreleyen inanılmaz bir ekip, sörf yeteneği ve içindeki ateşle kariyerine devam ediyor.

04 Keala Kennelly

1 dakika Keala Kennelly Red Bull Magnitude

Duruş: Goofy

Doğum Tarihi: 1978

Boy: 5’6”

Yaşadığı Yer: Hanalei, Kauai, Hawaii

Boyun eğmez, soğukkanlı ve korkusuz... Tüm bu kelimeler, Kauai'den Keala Kennelly'i doğru tanımlıyor. Kenelly, 2003'te ASP Dünya Şampiyonası Turunda dünyada ikinci olduğunda kariyerinin bu noktalara geleceği de az çok belli olmuştu. WCT'de İlk 10'da dokuz yıl geçirdikten sonra, Kennelly büyük dalga sörfü dünyasına döndü. Hawaii'li bir Triple Crown şampiyonu olan ve 2016'da Billabong XXL Girls Performance Award'ı iki kez kazanan Kennelly, kadın sporunda adını ölümsüzleştirmek için Tahiti'deki Teahupo'o'da bir kadının şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zor pipeline performansını ortaya koydu.

Keala Kennelly © Ryan Miller

05 Layne Beachley

Layne Beachley © [unknown]

Duruş: Regular

Doğum Tarihi: 1972

Boy: 5’5”

Yaşadığı Yer: Manly, New South Wales, Australia

Dengeli, rekabetçi ve klas... Avustralyalı Layne Beachley 1998'den 2006'ya kadar üst üste ASP dünya şampiyonluğu kazanarak sörf podyumunun zirvesine çıktı. Ve bu konuda ona yetişebilen herhangi bir kadın sporcu yok. Layne sonrası Stephanie Gilmore ve Carissa Moore dönemi geldi ancak Beachley dokuz yıllık inanılmaz bir performansla zirvede tek başınaydı. Aynı zamanda bu zor endüstride kendi parasıyla etkinliklere sponsor oldu ve bunu aklının bir köşesinde kendisi kadar akranlarının da spordaki yerlerinin iyileştirilmesi için yaptı.

06 Molly Picklum

15 dakika Molly Picklum: What it Takes Sörfçü Molly Picklum'un WSL World Tour'da elit sörf seviyesindeki iniş ve çıkışlarını izle.

Duruş: Regular

Doğum Tarihi: 2002

Boy: 5’5”

Yaşadığı Yer: Terrigal, New South Wales, Australia

Henüz 20 yaşında olan Avustralyalı Molly Picklum, 2023'ün başlarında Hurley Pro Sunset Beach'i kazandıktan sonra kendini ilk kez WSL Championship Tour'un sarı mayosunu giyerken buldu.

Picklum's fotoğrafı mükemmel bir Backdoor Pipeline pozisyonu örneği © Tony Heff/WSL

Molly daha sonra verdiği röportajda "Benim için hepsi heyecan verici," dedi ve ekledi: "Şimdi gözlerim açıldı, hadi kazanmaya devam edelim' Ateş yandı ve bu bir rahatlama hissi değil, sanki daha ileri gitme vakti."

Picklum'un galibiyeti, Hawaii'nin en ünlü ve korkulan dalgalarından bir diğeri olan Vans Pipe Masters'ta eşit derecede önemli bir zaferin ardından geldi.

07 Justine Dupont

33 dakika à la folie: Justine Dupont'un Hikayesi Çığır açan sörf sezonunda Justine Dupont'u takip ederken hayatının en etkileyici deneyimlerinden için kemerlerini bağla.

Duruş: Regular

Doğum Tarihi: 1991

Boy: 5’10”

Yaşadığı Yer: Nazaré, Portugal

Justine Dupont, gezegenin önde gelen kadın sporcularından bir tanesi. Bir zamanlar Dünya Gençler Şampiyonasında ikinci olan çok yetenekli bir genç olan Justine, aynı zamanda bir dünya stand-up kürek şampiyonluğu kazandı ve sörfte bir de dünya ikinciliği elde etti. Fransız kadın, XXL dalgalara olan gerçek tutkusunu 2012'de keşfetti ve kısa bir süre sonra Avrupa'nın en büyük su dalgalarının olduğu yere, Portekiz'e taşındı.

Dupont kendini yalnızca Nazaré ile sınırlamıyor. 2021'de Mavericks'te şimdiye kadar görülen en iyi performansı elde ettikten sonraki bir hafta içinde Jaws in Hawaii'de hayatının dalga performansını gerçekleştirdi.

Dupont flying through the wave of her life at Jaws © Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool Dünyanın en iyi büyük dalga sörfçülerinden biri olarak tanınmak güzel. Kendimi Nazaré'ye, büyük dalgalara adadım ve bu bana doğru işi yapıyormuşum gibi hissettiriyor... Justine Dupont

08 Paige Alms

1 saat 7 dakika The Wave I Ride Paige Alms, kadın sporculara büyük dalga sörfünde öncülük ediyor...

Duruş: Regular

Doğum Tarihi: 1988

Boy: 5’11”

Doğduğu Yer: Haiku, Maui, Hawaii

Justine Dupont Avrupa'da büyük dalga sörfüne hükmederken, Hawai'li sporcu Paige Alms daha tropikal sularda spora liderlik ediyor. Dünyadaki en korkunç büyük dalgalara doğru kürek çekerken nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor. Alms, Jaws'ta düzenlenen dört ayrı WSL Big Wave World Tour etkinliğinden üçünü domine etti ve kazandı.

3 kez şampiyon olan Paige Alms, bu gibi dalgalar sayesinde Maui'nin gururu © Tony Heff/WSL

2023'te Pshe, kadınlar için türünün ilk örneği olan Red Bull Magnitude'da Genel Performans Şampiyonu oldu.

09 Caitlin Simmers

Caitlin Simmers Hawaii'de kendi yolunu çiziyor © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

Stance: Regular

Born: 2005

Height: 5’3”

Hometown: Oceanside, California, USA

Hikayesi daha yeni başladığı için Kaliforniyalı sporcu Caitlin Simmers hakkında büyük laflar etmek zor. Ancak o da 2021'de ABD Açık'ı kazanarak harika bir kariyer başlangıcı yaptı. Simmers, şimdi sayısız turnuvaya katılıp, genç yaşına rağmen başarılar kazanmaya devam ediyor.

10 Stephanie Gilmore

29 dakika Steph and Leo explore Italy Leo Fioravanti and Roby D’Amico take Ashton and Steph Gilmore on a Mediterranean strike from Rome to Sardinia.

Duruş: Regular

Doğum Tarihi: 1988

Boy: 5’11”

Yaşadığı Yer: Kingscliff, New South Wales, Australia

Tam dünya, Layne Beachley'nin büyüleyici başarısının rakipsiz olduğunu düşündüğünde, başka bir Avustralyalı ortaya çıktı ve o başarıyı biraz daha yukarı taşıdı. Gezegendeki en şık sörfçü olarak bilinen, sekiz kez WSL kadınlar dünya şampiyonu Stephanie Gilmore, okyanusta dansını izleyen herkesin kalbine süzülüyor.

Stephanie Gilmore, Maui'deki Honolua Körfezi'nde şampiyonluğunu kutluyor © Ed Sloane/WSL

Gilmore açık ve tartışmasız bir şekilde rekabetçi bir makine gibi... Ama aynı zamanda onun kusursuz tekniği ve sudaki akıcı zarafeti, en az kupa dolabı kadar saygı görüyor.