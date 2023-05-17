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SÖRF
Dünyanın En İyi 10 Kadın Sörfçüsü
Sörfün bugününü şekillendirmiş olan ve şimdi de onu geleceğe taşıyan 10 inanılmaz kadını tanımak için bize katıl.
"En iyiler" listelerini hazırlamak her zaman zordur. Zira hem yoruma açıktırlar, hem de herkes dahil edilemez. Açık konuşmak gerekirse, bilmen gereken 10 kadın sörfçü listesinin de bazı şartları var. Ekip, bu sporcuların modern sörf üzerindeki inanılmaz etkilerinden dolayı listeyi birazdan okuyacağın şekilde hazırladı. Bu da milenyumun başlangıcından daha geriye gitmediğimiz anlamına geliyor.
Aşağıda altı çizilen 10 kadından her biri, bu sporu geri dönüşü olmayan parlak şekillerde değiştirdi. Onları tanıdığında, onlardan ilham alıp, sörf yapmaya başlayacaksın...
01
Carissa Moore
2 dakika
RISS – Fragman
Carissa Moore'un yeni filmi RISS'in fragmanını izle.
- Duruş: Regular
- Doğum Tarihi: 1992
- Boy: 5’7”
- Yaşadığı Yer: Honolulu, Oahu, Hawaii
Hawaii, Honolulu'dan beş kez Dünya Sörf Ligi dünya şampiyonu olan Carissa Moore, şu sıralar gücünün zirvesinde. Moore, son Billabong Pipeline Pro tacı da dahil olmak üzere WSL Championship Tour'daki sayısız dünya şampiyonluğu ve kapsamlı bir galibiyet kataloğunun elde etti. Tüm bunların yanında, inanılmaz bir sörf özgeçmişi oluşturarak 2021'de sörfün ilk Olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Moore, son 15 yılda Tyler Wright ve Stephanie Gilmore ile rekabet ederek unvanlarını değiş tokuş ederken Cshe, 2020'de çektiği biyografik filmi Riss'te Teahupo'o'da vurguladığı gibi ortaya koyduğu performanslar hep en iyiyi zorladı. Sörf dünyasının kalplerini eriten bir gülümsemeyle, Moore gerçek bir aloha elçisi. Her zaman nazik bir sporcu olan Carissa Moore üzerinde şefkat ve sıcaklık yayan bir enerji taşıyor...
02
Bethany Hamilton
- Duruş: Goofy
- Doğum Tarihi: 1990
- Boy: 5’11”
- Doğum Yeri: Hanalei, Kauai, Hawaii
Kauai'den Bethany Hamilton gibi pek çok sörfçü sörf şöhretini aşıp ana akımın içinde kaybolup gitmedi. Dünya şampiyonluğu potansiyeline sahip, oldukça başarılı bir genç olan Hamilton, 2003 yılında henüz 13 yaşındayken bir kaplan köpekbalığının saldırısına uğradığında kolunu kaybetti ve hastaneye kaldırılmadan önce vücudundaki kanın yüzde 60'ını kaybetti. Peki bu hikayenin sonu muydu? Elbette hayır. 2004'te çıkardığı otobiyografisi Soul Surfer: A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Board on Board'da detaylandırıldığı gibi, Hamilton sörfe inanılmaz bir dönüş yaptı, sadece kendi kendine kürek çekmeyi ve dalgaları yakalamayı öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda o kadar ileri gitti ki en üst düzeyde rekabet etmeye de devam etti.
03
Caroline Marks
21 dakika
That’s Caroline
- Duruş: Goofy
- Doğum Tarihi: 2002
- Boy: 5'5"
- Yaşadığı Yer: Melbourne Beach, Florida, USA
2018'de Amerikalı genç Caroline Marks, 15 yaşında Dünya Sörf Ligi Şampiyonluk Turu'na katılmaya hak kazanan en genç sörfçü oldu. İlk sezonunu en yüksek seviyede yarışıp yedinci bitirerek geldiğini tüm dünyaya duyurdu. Bir yıl sonra, 2019 sezon açılış etkinliği olan Boost Mobile Pro Gold Coast'u kazandı ve kendini dünyada birinci sırada buldu. Birkaç ay sonra Marks, ilk filmi That's Caroline'ı yayınladı. O sırada, yılın son etkinliğine ilk dünya şampiyonluğunu almak için çabalıyordu. Ardından gelen ikincilik, tacı elbet bir gün giymesi konusunda kendi kendine söz vermesini sağladı.
Marks, hayatı boyunca su içinde ve dışında rekabet içinde oldu. Ailesinin sevgisi, onu çevreleyen inanılmaz bir ekip, sörf yeteneği ve içindeki ateşle kariyerine devam ediyor.
04
Keala Kennelly
1 dakika
Keala Kennelly Red Bull Magnitude
- Duruş: Goofy
- Doğum Tarihi: 1978
- Boy: 5’6”
- Yaşadığı Yer: Hanalei, Kauai, Hawaii
Boyun eğmez, soğukkanlı ve korkusuz... Tüm bu kelimeler, Kauai'den Keala Kennelly'i doğru tanımlıyor. Kenelly, 2003'te ASP Dünya Şampiyonası Turunda dünyada ikinci olduğunda kariyerinin bu noktalara geleceği de az çok belli olmuştu. WCT'de İlk 10'da dokuz yıl geçirdikten sonra, Kennelly büyük dalga sörfü dünyasına döndü. Hawaii'li bir Triple Crown şampiyonu olan ve 2016'da Billabong XXL Girls Performance Award'ı iki kez kazanan Kennelly, kadın sporunda adını ölümsüzleştirmek için Tahiti'deki Teahupo'o'da bir kadının şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zor pipeline performansını ortaya koydu.
05
Layne Beachley
- Duruş: Regular
- Doğum Tarihi: 1972
- Boy: 5’5”
- Yaşadığı Yer: Manly, New South Wales, Australia
Dengeli, rekabetçi ve klas... Avustralyalı Layne Beachley 1998'den 2006'ya kadar üst üste ASP dünya şampiyonluğu kazanarak sörf podyumunun zirvesine çıktı. Ve bu konuda ona yetişebilen herhangi bir kadın sporcu yok. Layne sonrası Stephanie Gilmore ve Carissa Moore dönemi geldi ancak Beachley dokuz yıllık inanılmaz bir performansla zirvede tek başınaydı. Aynı zamanda bu zor endüstride kendi parasıyla etkinliklere sponsor oldu ve bunu aklının bir köşesinde kendisi kadar akranlarının da spordaki yerlerinin iyileştirilmesi için yaptı.
06
Molly Picklum
15 dakika
Molly Picklum: What it Takes
Sörfçü Molly Picklum'un WSL World Tour'da elit sörf seviyesindeki iniş ve çıkışlarını izle.
- Duruş: Regular
- Doğum Tarihi: 2002
- Boy: 5’5”
- Yaşadığı Yer: Terrigal, New South Wales, Australia
Henüz 20 yaşında olan Avustralyalı Molly Picklum, 2023'ün başlarında Hurley Pro Sunset Beach'i kazandıktan sonra kendini ilk kez WSL Championship Tour'un sarı mayosunu giyerken buldu.
Molly daha sonra verdiği röportajda "Benim için hepsi heyecan verici," dedi ve ekledi: "Şimdi gözlerim açıldı, hadi kazanmaya devam edelim' Ateş yandı ve bu bir rahatlama hissi değil, sanki daha ileri gitme vakti."
Picklum'un galibiyeti, Hawaii'nin en ünlü ve korkulan dalgalarından bir diğeri olan Vans Pipe Masters'ta eşit derecede önemli bir zaferin ardından geldi.
07
Justine Dupont
33 dakika
à la folie: Justine Dupont'un Hikayesi
Çığır açan sörf sezonunda Justine Dupont'u takip ederken hayatının en etkileyici deneyimlerinden için kemerlerini bağla.
- Duruş: Regular
- Doğum Tarihi: 1991
- Boy: 5’10”
- Yaşadığı Yer: Nazaré, Portugal
Justine Dupont, gezegenin önde gelen kadın sporcularından bir tanesi. Bir zamanlar Dünya Gençler Şampiyonasında ikinci olan çok yetenekli bir genç olan Justine, aynı zamanda bir dünya stand-up kürek şampiyonluğu kazandı ve sörfte bir de dünya ikinciliği elde etti. Fransız kadın, XXL dalgalara olan gerçek tutkusunu 2012'de keşfetti ve kısa bir süre sonra Avrupa'nın en büyük su dalgalarının olduğu yere, Portekiz'e taşındı.
Dupont kendini yalnızca Nazaré ile sınırlamıyor. 2021'de Mavericks'te şimdiye kadar görülen en iyi performansı elde ettikten sonraki bir hafta içinde Jaws in Hawaii'de hayatının dalga performansını gerçekleştirdi.
Dünyanın en iyi büyük dalga sörfçülerinden biri olarak tanınmak güzel. Kendimi Nazaré'ye, büyük dalgalara adadım ve bu bana doğru işi yapıyormuşum gibi hissettiriyor...
08
Paige Alms
1 saat 7 dakika
The Wave I Ride
Paige Alms, kadın sporculara büyük dalga sörfünde öncülük ediyor...
- Duruş: Regular
- Doğum Tarihi: 1988
- Boy: 5’11”
- Doğduğu Yer: Haiku, Maui, Hawaii
Justine Dupont Avrupa'da büyük dalga sörfüne hükmederken, Hawai'li sporcu Paige Alms daha tropikal sularda spora liderlik ediyor. Dünyadaki en korkunç büyük dalgalara doğru kürek çekerken nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor. Alms, Jaws'ta düzenlenen dört ayrı WSL Big Wave World Tour etkinliğinden üçünü domine etti ve kazandı.
2023'te Pshe, kadınlar için türünün ilk örneği olan Red Bull Magnitude'da Genel Performans Şampiyonu oldu.
09
Caitlin Simmers
- Stance: Regular
- Born: 2005
- Height: 5’3”
- Hometown: Oceanside, California, USA
Hikayesi daha yeni başladığı için Kaliforniyalı sporcu Caitlin Simmers hakkında büyük laflar etmek zor. Ancak o da 2021'de ABD Açık'ı kazanarak harika bir kariyer başlangıcı yaptı. Simmers, şimdi sayısız turnuvaya katılıp, genç yaşına rağmen başarılar kazanmaya devam ediyor.
10
Stephanie Gilmore
29 dakika
Steph and Leo explore Italy
Leo Fioravanti and Roby D’Amico take Ashton and Steph Gilmore on a Mediterranean strike from Rome to Sardinia.
- Duruş: Regular
- Doğum Tarihi: 1988
- Boy: 5’11”
- Yaşadığı Yer: Kingscliff, New South Wales, Australia
Tam dünya, Layne Beachley'nin büyüleyici başarısının rakipsiz olduğunu düşündüğünde, başka bir Avustralyalı ortaya çıktı ve o başarıyı biraz daha yukarı taşıdı. Gezegendeki en şık sörfçü olarak bilinen, sekiz kez WSL kadınlar dünya şampiyonu Stephanie Gilmore, okyanusta dansını izleyen herkesin kalbine süzülüyor.
Gilmore açık ve tartışmasız bir şekilde rekabetçi bir makine gibi... Ama aynı zamanda onun kusursuz tekniği ve sudaki akıcı zarafeti, en az kupa dolabı kadar saygı görüyor.
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