Red Bull Dünyasından Yılın En İyi Kayak Filmleri

01 Roots: Serbest Kayağın Yeni Nesli

47 dakika Roots: Serbest Kayağın Yeni Nesli Faction'ın üçüncü uzun metrajlı filmi, yeni neslin gözüyle serbest kayağın temellerini araştırıyor.

The Faction Collective'in bu üçüncü uzun metraj filmi, Dolomitler'deki mağaralardan Ruka'nın gece manzaralarına ve Verbier'i saran enfes zirvelere dek serbest stil kayağın temellerini keşfediyor.

02 Passage

18 dakika Passage Für Tatum Monod ist Skifahren mehr als nur ein Sport. Erlebe, wie sie ihre Herkunft aus dem Freeskiing geprägt hat.

Çekimleri Kuzey Amerika'da bulunan Kıyı Dağları ve Rocky Dağları boyunca yapılan Passage, Tatum Monod'un kariyerinin ve ailesinin bu spordaki geçmişinin izini sürüyor. Filmi izlerken Monod'un yeteneklerini keşfedeceksin.

03 La Liste

47 dakika La Liste Jérémie Heitz se rozhodl sjet 15 nejprudších alpských vrcholků z kategorie čtyřtisícovek. K tomu se ale potřeboval obrnit nejen vysokou fyzickou výkonností.

Jérémie Heitz kendine meydan okumak için iki kayak sezonu boyunca 4.000 metreyi bulan zirvelerde 15 kez kaydı. Bunu başarabilmek için müthiş bir fiziksel dayanıklılık ve cesaret gerekiyordu. Serbest stil kayakta gerçek anlamda sınırları zorlayan bir deneme.

04 Generations of Skiing

30 dakika Generations of Freeskiing Ponoř se do neskutečného příběhu freestylového lyžování a sleduj, jak se tato disciplína vyvíjela. Čeká tě nezapomenutelná jízda.

Serbest stil kayağın derinliklerine inen, kökenlerini ve gelişim sürecini mercek altına alan bir yapım. Sporun farklı dönemler boyunca nasıl ilerlediğine tanık olacağın heyecan verici bir yolculuğa hazır mısın?

05 Shades of Winter: Alaska'dan Alplere

49 dakika Shades of Winter: Alaska'dan Alplere Dünyanın en iyi kadın serbest kayakçıları, karşı konulmaz bir macera tutkusuyla hayranlık uyandıran dağlarda müthiş bir serüvene çıkıyor. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izle!

Dünyanın en iyi serbest stil kadın kayakçıları, bu spora duydukları tutkunun peşinden Alaska'dan Alpler'e uzanan bir yolculuğa çıkıyorlar. Macera ve keşif peşinde nelerin mümkün olabileceğini izleyin.

06 Snowmads: A Journey Towards Eastern Suns

52 dakika Snowmads Profesionální lyžař Fabian Lentsch je tulákem skrznaskrz. Ve svém předělaná hasičské káře se proto vydal na Střední Východ, kde zažil ten nejnetradičnější výlet.

Profesyonel kayakçı Fabian Lensch aynı zamanda bir gezgin. Modifiye edilmiş bir itfaiye aracı ile Orta Doğu'nun zirvelerini keşfetmek için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu süreçte ona birbirinden farklı kayakçılar eşlik ediyor.

07 The Collective

48 dakika The Collective Keşfedilmemiş zirvelere doğru çıkılan bir macera ve gece yarısı şehrin tırabzanlarına fethetmek için bir akın. Kayak Takım İşidir.

The Faction Collective'in bir diğer uzun metraj filmi olan The Collective, Paris'teki galasında kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından izlendi. Yılın mutlaka izlenmesi gereken kayak filmi ödülü adaylarından biri oldu.

08 Dynamic Medium

25 dakika Dynamic Medium: Kayakçı Bobby Brown Göklerde Amerikan serbest kayakçı Bobby Brown'ın karlı dağlara meydan okuyuşunu izle

Amerikalı serbest stil kayakçı Bobby Brown'un yolculuğunda ona eşlik edin. Arkadaşlarıyla beraber çıktığı bu yolculukta dünyanın dört bir yanındaki kayak noktalarını keşfediyor.

09 The Stomping Grounds

1 saat 18 dakika The Stomping Grounds Dieser actionreiche Film erkundet die Backyards und Spots, in denen die Rider neue Erfahrungen suchen.

Aksiyon dolu bu filmde, profesyonel kayakçılar yeni deneyimler yaşamak için her gün uğradıkları bölgeleri keşfe çıkıyorlar. Bazen bu deneyimler onlar için ekstra çaba ve ustalık gerektiriyor.

10 Doo Sar: A Karakoram Ski Expedition

47 dakika Doo Sar: Film o skialpové expedici v Karákoramu Dva kamarádi a excelentní skialpinisti Andrzej Bargiel a Jędrek Baranowski po cestě pohořím Karákoram tvoří historii přesně podle sebe.

Andrzej Bargiel ve Jędrek Baranowski ikilisinin Karakurum Dağları'ndaki macerasına eşlik et. Film, iki arkadaşın 6.000 metrelik iniş boyunca süren tutkulu yolculuğunu aktarıyor.

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