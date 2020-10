Zor Zamanları Atlatmak İçin Birebir: İyi Gelen Filmler

Love Actually (Aşk Her Yerde)

Çekildiği yıldan itibaren yılbaşı gecelerinin favori filmlerinden birine dönüşen Love Actually, yeni yıl arifesinde Londra’da geçen 10 ayrı aşk hikayesini getirmişti karşımıza. Mutluluklar, hayal kırıklıkları, beklentiler, mucizeler… 10 hikayede tüm duygular birbirine karışıyor ve en sonunda bir şekilde birbirine bağlanıyordu. Her izleyişte neredeyse tüm depresif duyguları kovan film, dört başı mamur bir “iyi hisset” filmi.

Amelie

Big Fish (Büyük Balık)

Inside Out (Ters Yüz)

Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)

Hoover ailesi ile tanıştığımız Little Miss Sunshine, iyi gelen filmler kategorisinin yanında en iyi yol filmleri arasında da anılmayı hak ediyor. Her biri oldukça sıra dışı olan Hoover ailesi bireyleri ufak bir minibüse doluşup ailenin en küçük ve en zeki üyesi olan Olive’i bir çocuk güzellik yarışması olan Miss Little Sunshine’a götürmeye karar verir. Kaliforniya’ya doğru üç gün sürecek bu yolculukta aile üyeleri bazen birbiriyle yüzleşir bazen büyük kavgalar ederler ama en sonunda amaçları ortaktır. Filmin sonunda ise tüm o gergin anlardan sonra kendimizi pamuk gibi hissedeceğimiz bir finale tanık oluruz.

The Big Lebowski (Büyük Lebowski)