Zor Zamanları Atlatmak İçin Birebir: İyi Gelen Filmler

Sinemanın iyileştirici gücüne inananların sayısı hiç de az değil. Nasıl bir korku filmi izlerken geriliyorsak ya da bir dram filminde hüzünlenebiliyorsak, bazı filmler de bittiğinde insana kendini iyi hissettirebiliyor. Özellikle zor zamanlarda, hele ki arkadaşlarla birlikte izlendiğinde tüm ruh halimizi olumlu yönde değiştirecek filmler de var. Biz de o filmlerden 6 tanesini seçtik.

Love Actually (Aşk Her Yerde)

Love Actually © Universal Studios

Çekildiği yıldan itibaren yılbaşı gecelerinin favori filmlerinden birine dönüşen Love Actually, yeni yıl arifesinde Londra’da geçen 10 ayrı aşk hikayesini getirmişti karşımıza. Mutluluklar, hayal kırıklıkları, beklentiler, mucizeler… 10 hikayede tüm duygular birbirine karışıyor ve en sonunda bir şekilde birbirine bağlanıyordu. Her izleyişte neredeyse tüm depresif duyguları kovan film, dört başı mamur bir “iyi hisset” filmi.

Amelie

Amelie © Miramax Films

Jean-Pierre Jeunet'nin yönettiği ve bugün bir modern klasik olarak anılan Amelie tam bir “iyilik bul iyilik yap” filmi. Mahallesindeki marketten, komşusuna, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir görme engelliden, patronunun hışmına uğrayan bir çırağa kadar herkese iyilik yapan Amelie’yi takip ettiğimiz fim hiç kuşkusuz modern bir masal anlatıyordu. Paris’i de bir masal şehri gibi sunan filmde en sonunda kendi mutluluğu için kolları sıvayan Amelie karakteri sinema tarihinin de popüler ikonlarından birine dönüşmüştü.

Big Fish (Büyük Balık)

Big Fish © Sony Pictures

Tim Burton’ın hakkı pek de verilmemiş bu hazinesi babasının ölüm döşeğinde olduğunu haber alan William Bloom’un aile evine geri dönmesi ve hakkında birçok efsane, mit olan babası ile yüzleşme hikayesini anlatıyor. Bir baba-oğul ilişkisini masal atmosferinde anlatırken seyircisini duygudan duyguya sürükleyen film gözleri nemlendirse de özellikle sonuyla kendini iyi hisset filmleri arasına girmeyi hak ediyor.

Inside Out (Ters Yüz)

Inside Out © Walt Disney Studios

Babası yeni bir işe başlayınca ailesi ile birlikte San Francisco’ya taşınan Riley oldukça mutsuzdur. Neşe, korku, öfke, tiksinti ve üzüntü duyguları kafasının içinde mücadele etmeye başlar ve bu karşıt duygular arasında Riley’nin hayatını belirlemek için sıra dışı bir mücadele başlar. Küçük izleyicilerin yanında, yetişkin izleyicileri de özellikle gösterime girdiğinde çok etkileyen bu Disney filmi, bir kendini iyi hisset yapımı olmanın yanı sıra Animasyon filmleri tarihinin de en iyi işlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)

Little Miss Sunshine © Fox Searchlight Pictures

Hoover ailesi ile tanıştığımız Little Miss Sunshine, iyi gelen filmler kategorisinin yanında en iyi yol filmleri arasında da anılmayı hak ediyor. Her biri oldukça sıra dışı olan Hoover ailesi bireyleri ufak bir minibüse doluşup ailenin en küçük ve en zeki üyesi olan Olive’i bir çocuk güzellik yarışması olan Miss Little Sunshine’a götürmeye karar verir. Kaliforniya’ya doğru üç gün sürecek bu yolculukta aile üyeleri bazen birbiriyle yüzleşir bazen büyük kavgalar ederler ama en sonunda amaçları ortaktır. Filmin sonunda ise tüm o gergin anlardan sonra kendimizi pamuk gibi hissedeceğimiz bir finale tanık oluruz.

The Big Lebowski (Büyük Lebowski)

The Big Lebowski © PolyGram Filmed Entertainment

Tüm zamanların en komik filmlerinden biri olan The Big Lebowski'de "The Dude" lakaplı Lebowski'nin isim benzerliği nedeniyle başından geçen trajikomik olayları takip etmiştik. İster bir kendini iyi hisset isterse de komedi filmi olarak analım The Big Lebowski her bünyeye onlarca kahkaha attıracak güce sahip olan bir film.Oynanan bowlingler, kaçırılan insanlar, her şeyi yanlış anlayan yan karakterler ve bitmeyen alengirli olaylar ile tam bir komedi klasiği.

Farklı alanlardan yetenekli insanların ilham verici hikâyelerini bu kısa belgesel serimizde ele alıyoruz: We Are All Stories. Türkçe altyazı seçeneğiyle şimdi izleyebilirsin.