En İyi Kış Sporları Filmleri

I Tonya

Özellikle Margot Robbie’nin performansı ile akıllara kazınan I, Tonya biyografik özellikler taşıyan bir spor filmi. İki defa Olimpiyat, iki defa da Skate America Champion ödülünü kazanan Tonya Harding buna rağmen başarıya doymayan ve her geçen gün hırsı büyüyen bir buz pateni sporcusudur. 1994 yılında ABD Şampiyonası öncesinde aynı dalda yarıştığı sporcu Nancy Kerrigan’ın kendisinden daha iyi olduğunu bildiği için onu sakatlaması için birini tutar ve kendisini bir daha içinden çıkamayacağı işlerin içinde bulur. Tonya’nın annesi ile kurduğu gelgitli ilişkiyi de çok iyi anlatan film Allison Janney’e de bir Oscar kazandırmıştı.