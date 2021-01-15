En İyi Kış Sporları Filmleri
© Nic Alegre / TGR Films
Unbroken'dan, I Tonya'ya kaçırmamanız gereken kış sporları filmlerini bir araya getirdik.
itibarıyla yayında
Kış kendini iyiden iyiye hissettirirken, soğuk hava ile macerayı buluşturan filmleri hatırladık. İşte en iyi 10 kış sporları filmi.
I Tonya
Özellikle Margot Robbie’nin performansı ile akıllara kazınan I, Tonya biyografik özellikler taşıyan bir spor filmi. İki defa Olimpiyat, iki defa da Skate America Champion ödülünü kazanan Tonya Harding buna rağmen başarıya doymayan ve her geçen gün hırsı büyüyen bir buz pateni sporcusudur. 1994 yılında ABD Şampiyonası öncesinde aynı dalda yarıştığı sporcu Nancy Kerrigan’ın kendisinden daha iyi olduğunu bildiği için onu sakatlaması için birini tutar ve kendisini bir daha içinden çıkamayacağı işlerin içinde bulur. Tonya’nın annesi ile kurduğu gelgitli ilişkiyi de çok iyi anlatan film Allison Janney’e de bir Oscar kazandırmıştı.
İlham Verici Bir Geri Dönüş Hikâyesi: Unbroken
İlham Verici Bir Geri Dönüş Hikâyesi: Unbroken
Snowboard dünyasının başarılı isimlerinden Mark McMorris'in kariyeri yaşadığı sakatlıkla sekteye uğradı. McMorris'in yaşadığı travma sonrası zirveye dönme mücadelesini anlatan Unbroken'ı hemen yukarıdan Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
Vertical Limit
Babaları bir tırmanış sırasında hayatını kaybeden iki dağcı olan Peter ve Annie’nin hikâyesini konu alan filmde; Peter, yüksek bir noktadaki mağarada mahsur kalan Annie’yi bir grup gönüllü dağcıyla birlikte zamanla yarışarak kurtarmaya çalışıyor. Elbette bir önderle, bu uğurda ayak parmaklarını kaybeden ve o dağları çok iyi tanıyan Montgomery Wick ile birlikte… Vertical Limit, bu kategori arasında görselliğe en fazla önem veren film olarak dikkat çekiyor. İzlerken bolca aksiyon sahnesine tanık olacaksınız.
K2: İmkansız Tırmanış
K2: İmkansız Tırmanış
Kayak yıldızı Andrzej Bargiel’in K2'ye yaptığı epik yolculuk belgesel oldu. Polonya'dan Pakistan'a kadar süren ve 8,611 metrelik K2 zirvesinden inişle biten olağanüstü bir yolculuğa hazır ol. K2: İmkansız Tırmanış'ı hemen yukarıdan izleyebilirsin.
Eddie the Eagle
İngiltere tarihinn en ünlü kayakla atlamacısı olan "Eddie the Eagle" lakaplı Michael Edwards'ın hayatına odaklanan bu film sıra dışı bir biyografi olarak dikkat çekiyor. Birçok sporla ilgilendikten sonra kayakla atlamayı seçen ve bu alanda büyük başarılara imza atan Edwards'ın hikayesi kış sporlarına meraklı herkesin ilgisini çekecektir.
Dynamic Medium: Kayakçı Bobby Brown Göklerde
Dynamic Medium: Kayakçı Bobby Brown Göklerde
Amerikalı serbest kayakçı Bobby Brown, arkadaşlarıyla birlikte yeni limitler arıyor ve karlı dağlara meydan okuyor. Geriye de yüksek seviyede adrenalin ihtiva eden nefes kesici görüntüler kalıyor. Bu sıra dışı belgeseli hemen yukarıdan izleyebilirsin.
Mighty Ducks
The Mighty Ducks yüzünden 90'lı yıllarıda pek çok Amerikalı çocuk buzhokey onamaya başladı. Hatta birçok hokey yıldızı da en sevdikleri ve kendilerine ilham veren filmler arasında Mighty Ducks'ın adını sık sık andı. Bencil bir avukatın bir genç hokey takımına koç olmasını anlatan filmin sonraki yıllarda iki devam filmi de yapıldı.
Winterland
Winterland
Doğayı yeniden keşfetmek, bizden önce orada olanlarla ne kadar bağlantılı olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Efsanevi manzaralara izlerini bırakan ve geçmişi hayaletlerini kovalayan maceracı bir ekibi takip etmek için Winterland'i hemen yukarıdan izleyebilirsin.
Blades of Glory
Buz pateni sevenler için özel ve komik bir filmle devam edelim. Birbirleri ile girdikleri rekabet kavga boyutuna gelince şampiyonadan elenen iki buz patenci biten kariyerlerini kurtarmak için birkaç yıl sonra geri döner. Yarışmak için bir yasal boşluktan yararlanan patenciler buz pistine dönseler de artık birlikte yarışmak zorundadır. Kış sporları ile komediyi bir araya getiren film bol bol kahkaha vadediyor.