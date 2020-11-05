En İyi 10 Korku Oyunu

Oyun tarihinin her döneminde popülerliğini koruyan türlerden biridir korku. Zaman zaman iyi örneklerini görme konusunda zorluk çeksek de son yıllarda yeni bir yükseliş trendi göze çarpıyor. Özellikle 2010’lu yılların başlarında bağımsız stüdyoların oldukça başarılı yapımlarını oynama şansı yakaladık. Önümüzdeki dönemde de Little Nightmares II, Resident Evil Village, The Medium ve The Outlast Trials gibi iddialı oyunların çıkış yapacağı türün en iyi 10 oyununu bir araya getirdik.

Alan Wake

Alan Wake © Alan Wake

Platform: PC, Xbox 360

Çıkış Tarihi: 2010

Her ne kadar bir aksiyon oyunu olsa da Max Payne’in kabuslarından böyle bir oyunun gelebileceğini tahmin etmeliydik. Finlandiyalı yapımcısı Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Alan Wake, çıktığı dönemde korku / gerilim türünü şahlandıran oyunlardan biri olmuştu. Oyuna ismini veren Alan Wake, korku kitapları yazan bir yazardır ve çıktıkları bir tatilde esrarengiz biçimde eşini kaybetmiştir. Bu olayı aydınlatmak için giriştiği yolculukta ise yazdığını hatırlamadığı son kitabındaki olayların içinde bulur kendini. İlginç hikayesi ve sürükleyici oynanışı ile mutlaka denemeniz gereken bir yapım.

Alien: Isolation

Alien: Isolation © Alien: Isolation

Platform: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch

Çıkış Tarihi: 2014

20 yıldır strateji türündeki Total War serisini geliştirmesiyle tanıdığımız Creative Assembly’nin korku oyunları sahnesindeki enfes denemesi. İsminden anlaşılacağı üzere Alien filmlerini temel alan oyun, 1979 yılındaki filmden 15 yıl sonrasını konu alıyor. Filmin başrolündeki Ellen Ripley'in kızı Amanda Ripley'i kontrol ettiğimiz oyunda, annemizin kayboluşunun ardındaki sırrı çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte bizden daha güçlü bir düşmanın varlığı nedeniyle gizliliğin ön planda olduğu bir yolu tercih etmemiz şart. Oyunun sahip olduğu korkutucu ve gergin atmosferin temel kaynağı da bu aslında.

Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent © Amnesia: The Dark Descent

Platform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Çıkış Tarihi: 2010

İsveçli stüdyo Frictional Games, bağımsız korku oyunlarının yükselişine öncülük etti diyebilirim. Birinci şahıs bakış açısından oynanan oyunda “Daniel” adlı karakteri canlandırıyoruz. Uyandığında kendini ıssız bir kalede bulan Daniel’ın zihninde geçmişe dair hiçbir şey kalmamıştır. Neler olduğunu anlamak için kalenin koridorlarında yürümeye başladığında ise çevresindeki tehlikelerden ziyade aklının ona oynadığı oyunlarla mücadele etmesi gerekir. İlerleyen yıllarda bir seriye dönüşen Amnesia’nın son oyunu Ekim 2020’de çıkış yaparken, aynı stüdyonun elinden çıkan SOMA da büyük beğeni toplamıştı.

Dead Space

Dead Space © Dead Space

Platform: PC, PS3, Xbox 360

Çıkış Tarihi: 2008

Uzayda geçen, korku ve gerilim temalı bir aksiyon oyunu Dead Space. Bu nedenle birçok oyuncu tarafından Alien türevi olarak görülmekte. “Marker” adlı kalıntının keşfi sonrası ortaya çıkan uzaylı yaratıklar bir maden gemisini istila eder. Uzay mühendisi olan Isaac Clarke'ın görevi ise bu gemiye giderek uzaylı yaratıklarla savaşmaktır. Çıkış yaptığı dönemde büyük beğeni toplayan Dead Space’in 2011 ve 2013 yıllarında iki devam oyunu yayınlandı. Ne var ki serinin devamı gelmedi ve yapımcı stüdyo 2017 yılında kapatıldı. Oyunun kitap, çizgi roman ve sinema uyarlamaları bulunduğunu da belirteyim.

F.E.A.R.

Platform: PC, PS3, Xbox 360

Çıkış Tarihi: 2005

Korku temasını ismine taşıyan F.E.A.R.’ın temelini oluşturan öğelerin başında Uzakdoğu sinemasında sık sık kullanılan “korkutucu küçük kız” geliyor. Oyunun odağındaki küçük Alma’nın doğuştan gelen psişik güçleri vardır. Bu durumun farkında olan babası Harlan ise kızını deneysel çalışmalar için “Armacham Technology Corporation” adlı şirkete götürür. Bu duruma sinirlenen Alma’nın saldırıya geçmesiyle ortalık karışır ve hikaye başlar. Aksiyon açısından listedeki tüm oyunları geride bırakan oyunda biz de insanüstü reflekslere sahibiz ve bu sayede düşmanlarla savaşırken zamanı yavaşlatabiliyoruz.

Layers of Fear

Layers of Fear © Layers of Fear

Platform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Çıkış Tarihi: 2016

Son yıllarda tamamen korku oyunlarına odaklanan bağımsız stüdyo Bloober Team’in en başarılı yapımı. Layers of Fear'da yeni şaheserini ortaya çıkarmaya çalışan genç bir ressamı kontrol ediyoruz. Akıl sağlığını kaybetmenin eşiğindeki bu ressam ile ürkütücü bir malikanenin koridorları boyunca ilerliyoruz. Bu süreçte geçmişimize dair sırlar ortaya çıkıyor ve yolculuğumuz her geçen dakika daha korkutucu hale geliyor. Korku ve keşif temelli oyun birinci şahıs bakış açısından oynanıyor. Aynı stüdyonun elinden çıkan şu oyunlara da göz atın derim: Blair Witch, Layers of Fear 2, Observer, The Medium.

Outlast

Outlast © Outlast

Platform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Çıkış Tarihi: 2013

Birinci şahıs bakış açısından oynanan korku ve gerilim oyunlarının en başarılı örneklerinden biri Outlast. Araştırmacı gazeteci Miles Upshur rolüne büründüğümüz oyunda yolumuz Mount Massive Akıl Hastanesi’ne düşüyor. Amacımız uzun süre önce terk edilen ancak yakın zamanda Murkoff Corporation tarafından farklı amaçlarla yeniden açılan hastanede araştırma yapmak ve kirli sırları ortaya çıkarmaktır. Ne var ki kolay olmasını beklediğimiz araştırma görevi kısa sürede tam anlamıyla bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür. An itibariyle iki oyuna sahip serinin yeni oyunu önümüzdeki yıl çıkış yapacak.

Resident Evil 7

Resident Evil 7 © Resident Evil 7

Platform: PC, PS4, Xbox One, Switch

Çıkış Tarihi: 2017

Resident Evil’ın geçmişi 1996 yılına dayanırken, zombilere ve yaratıklara karşı savaştığımız bir hikaye mevcut temelde. Son yıllarda rotasını yavaş yavaş aksiyona çeviren serinin son oyunu korkuyu yeniden odağına oturtmuş durumda. Her zaman üçüncü şahıs bakış açısından oynanan Resident Evil oyunları, Resident Evil 7 ile birinci şahıs bakış açısına geçerek korku ve gerilim yönünü daha da güçlendirdi. Oyunda Ethan Winters’ı kontrol ederek kaybolan eşimizi aramak için Baker ailesinin evine gidiyoruz ancak olaylar beklemediğimiz şekilde gelişiyor. 2021 yılında yeni oyunun geleceğini de not düşeyim.

Silent Hill 2

Silent Hill 2 © Silent Hill 2

Resident Evil ile beraber listenin kült yapımlarından biri de Silent Hill. Birçok oyuncu tarafından serinin en iyi üyesi olarak kabul edilen Silent Hill 2’de James Sunderland’i kontrol ediyoruz. Üç yıl önce hastalıktan ölen eşinden gelen bir mektup sonrası yola çıkıyor karakterimiz. Silent Hill kasabasına vardıktan sonra ise yeni karakterlerle tanışıyor ve farklı sonlara sahip bir macera başlıyor. İlk oyunu 1999 yılında çıkış yapan seri uzun yıllardır sessizliğe gömülmüş durumda. 2014 yılında duyurulan ve büyük umut vaat eden Silent Hills (P.T.) ise beklenmedik şekilde iptal edilmişti.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 © The Evil Within 2

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 2017