En İyi Kutu Oyunları

Güldürürken düşündüren bir oyun. Hem çoluk çocuk, maaile keyif vakit geçirmek hem de kelime dağarcığının dibini sıyırmak için en güzel yöntemlerden biri. Dünyaca ünlü

Scrabble'ın

tarihi 1930'lara kadar uzanıyor. Kuzey Amerika'da Hasbro tarafından dağıtılan oyun, dünyanın geri kalanına ise Mattel firması tarafından tedarik ediliyor. Kare bir platform üzerinde iki ya da dört kişiyle oynanan oyunda, yedi taşla kelime üretmeye çalışıyorsun.