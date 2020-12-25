En İyi Kutu Oyunları
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Evde vakit geçirirken oynayabileceğin en iyi kutu oyunları burada. Senin için derlediğimiz listeye mutlaka göz at!
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Evde vakit geçirmenin en eğlenceli unsurlarından biri, hiç kuşkusuz kutu oyunları. Büyük küçük herkesin kendine uygun bir versiyonunu bulabileceği bu oyunlar, çok uzun zamandır bir arada geçirilen zamanlara neşe katıyor. Scrabble'dan Catan'a, Cluedo'dan Monopoly'ye, kutu oyunları arasından özenle hazırladığımız seçki burada. İşte en iyi kutu oyunları!
Catan
Efsane oyun Catan ya da orijinal ismiyle Die Siedlers von Catan, 1995 yılında piyasaya çıktığında kutu oyunlarında yepyeni bir çağ başladı. Büyük bir başarı elde eden oyun, yeni nesil kutu oyunlarının geliştirilmesinde en büyük ilham kaynaklarından biri olarak kabul gördü.
Bu eğlenceli strateji oyununda altıgen şeklindeki ülkeni geliştirerek adanın tamamına hakim olmaya çalışıyorsun. 1995'te "En iyi kutu oyunu" seçilen Catan, 2000 yılında ise "Yüz yılın en iyi kutu oyunu" seçildi.
Cluedo
Kuzey Amerika'da Clue adlıyla bilinen, dünyanın geri kalanına ise Cluedo adıyla dağıtılan bu oyun, küçüklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. Hasbro'nun yarattığı bu tekinsiz dünya, aile eğlencelerinin en keyifli parçalarından birine dönüşebilir. Online ortama da taşınmış olan Clue/Cluedo'ya Steam üzerinden ulaşılabilir.
Scrabble
Güldürürken düşündüren bir oyun. Hem çoluk çocuk, maaile keyif vakit geçirmek hem de kelime dağarcığının dibini sıyırmak için en güzel yöntemlerden biri. Dünyaca ünlü Scrabble'ın tarihi 1930'lara kadar uzanıyor. Kuzey Amerika'da Hasbro tarafından dağıtılan oyun, dünyanın geri kalanına ise Mattel firması tarafından tedarik ediliyor. Kare bir platform üzerinde iki ya da dört kişiyle oynanan oyunda, yedi taşla kelime üretmeye çalışıyorsun.
The Resistance
2010 yılında piyasaya çıkan The Resistance'ın heyecan katsayısı hayli yüksek. Oyunda iki ayrı takım bulunuyor: Casuslar ve direnişçiler. Zaten oyunun tarafları bu gruplar olunca heyecan fırtınası kaçınılmaz. 5 ila 10 kişi arasında katılımcı ile oynanabilen oyunda, direnişler 3 adet görevi tamamlamaya çalışırken, casuslar da 3 adet görevi sabote etmeye çalışıyor.
Monopoly
Lizzy Maggie'nin tasarladığı The Landlord's Game'den hareketle geliştirilen Monopoly'nin ortaya çıkış tarihi 1935. Orijinal tasarımcısı Lizzy Maggie'ye çok fazla para kazandırmasa da oyunu son haline eviren Charles Darrow'u milyoner yapan Monopoly, ev eğlencelerinde sevdiklerinizin ocağına incir ağacı dikmek için müthiş bir araç.