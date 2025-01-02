En iyi League of Legends şampiyon kombinasyonları

League of Legends'ta solo oynamak zor olabilir. Dereceli oyunların sıkıntıları ve zorlukları arasında sürekli rütbe atlama maçlarını kaybetmek yorucu olabilir. İşte tam da bu yüzden bir arkadaşını yanına almak çok daha iyi bir seçenek.

Neyse ki ana dereceli modu solo/duo olduğu için bir arkadaşınla takım kurabilir ve güçlü kombinasyonlarla oyunda maçlarda üstün gelebilirsin. Bu konuda sana yardımcı olmak için G2 Esports’un dünya çapındaki profesyonel oyuncuları Rasmus "Caps" Winther ve Steven "Hans Sama" Liv’den yardım aldık. Birlikte daha fazla maç kazanmana yardımcı olacak müthiş uyumlu şampiyon ikililerini senin için derledik.

01 Caps'in seçimi: Diana ve Yasuo

Beklenildiği gibi, Caps oldukça agresif bir tercih yaptı. Diana ve Yasuo kombinasyonu, özellikle her ikisi de altıncı seviyeye ulaştığında ölümcül olabilir. Bunun nedeni, ultilerinin mükemmel uyumudur. Diana'nın "R" yeteneği mümkün olduğunca çok hedefi içine çeker ve ardından Yasuo kendi ulti yeteneğiyle rakipleri havada daha uzun süre tutar. Diana'nın hasarı devreye girdiğinde rakiplerin işini bitirmek neredeyse garantidir.

Bu patlayıcı kombinasyon, aniden tüm bir takımı yok edebilir ve eğer bazı rakipler kaçarsa Diana ve Yasuo ikilisinin hareketlilikleri onları kovalamalarına olanak tanır. Bu kombinasyonun dışında da her iki şampiyon iyi bir uyum sergiler çünkü düşman arka saflarına dalmayı ve öncelikli hedefleri etkisiz hale getirmeyi severler.

Ancak Caps'in de belirttiği gibi, güçlü ayrılma yeteneklerine ve alan etkili ultilere karşı dikkatli olun. Örneğin, Poppy hem Yasuo'nun hem de Diana'nın atılmasını engelleyebilir, bu yüzden bu kombinasyonu Poppy'ye karşı oynamaktan kaçın. Ayrıca Kennen'in "R" gibi geniş alan etkili yetenekleri, kombinasyonu yapmaya çalışırken şampiyonlarının ölmesine neden olabilir, bu yüzden zamanlamana dikkat et. Eğer Diana’yı tercih etmiyorsan, Yasuo’yu Gragas ile eşleştirerek de eşit derecede yıkıcı bir ulti kombinasyonu oluşturabilirsin.

02 Orianna ve Malphite

Orianna'nın Şok Dalgası her dövüşü kazanabilir © Riot Games

Klasik bir kombinasyon. Caps'in Yasuo & Diana tercihine benzer şekilde, bu eşleşme tamamen Malphite'ın ve Orianna'nın ultileriyle yapılan wombo combo üzerine kurulu. Orianna, Malphite'ı kalkanıyla koruyarak topunu üzerine yerleştirir. Malphite havaya savurma etkisini gerçekleştirdiğinde Orianna devasa bir Şok Dalgası (Shockwave) ile herkesi neredeyse garantili bir şekilde yok edebilir.

En azından, Orianna'nın ve takımının birden fazla hedefe alan etkili hasar verebilmesi için rakip şampiyonları büyük bir grupta bir araya getirir. Bu kombinasyonun güzel yanı, erken oyunda geriye düşsen bile bu ultileri kullanarak durumu tersine çevirebilme şansının olmasıdır.

Elbette daha zeki rakipler, bu kombinasyonun farkına varıp bir arada durmamaya çalışacaklardır. Bunun üstesinden gelmenin iyi bir yolu, Malphite için güçlü pusu açıları bulmaktır. Destek oyuncuna ricada bulunarak derin görüş alınmasını sağlayabilir veya kendin arayıcı mercek (Sweeping Lens) ve kontrol totemleri (Control Ward) kullanarak Malphite'ı düşman ormanına gizlice sokabilirsin. Ardından duvarın üzerinden ultisini kullanarak bir kez daha yıkıcı bir komboya imza atabilirsin.

03 Vi ve Ahri

Vi'nin sürpriz saldırıları orta koridorda takımını öne geçirebilir © Riot Games

Bu orman ve orta koridor eşleşmesi inanılmaz bir avlanma potansiyeline sahip. Eğer orta koridoru kamp kurup sürekli baskın yapmak istiyorsan bu ikili tam sana göre. Her iki şampiyon da mevcut metada güçlü olmanın yanı sıra tek bir hedefi etkisiz hale getirme konusunda harika bir uyum sergiliyor. Vi, rakip orta koridor oyuncusuna atılmak ya da ultisini kullanarak saldırmak için harekete geçebilir. Bu da Ahri’nin büyüsünü kolayca isabet ettirmesini ve ultisiyle takip ederek öldürmeyi garantilemesini sağlar.

Birlikte, Ahri ve Vi rakip orta koridor oyuncusunu kolayca geri çekilmeye zorlayabilir. Bu da Ahri'ye hemen orta koridorda öncelik kazandırır. Buradan itibaren Ahri büyük bir minyon dalgasını itip Vi ile yan koridorlara dolaşarak daha fazla hamle arayabilir.

Bu ikili, kartopu etkisi yaratma konusunda mükemmel olsa da takım savaşlarında oynaması biraz daha zordur. İkisinin de büyük patlama hasarı yoktur, bu yüzden çatışmanın senin lehine dönmesi için doğru hedefe giriş yapman gerekir. Ya da en ideali, takım savaşı başlamadan önce uyumunu kullanarak bir hedef avlayıp takımına sayı avantajı sağlamaktır.

04 Hans Sama'nın seçimi: Ashe ve Seraphine

Alt koridora geçtiğimizde, Hans Sama tutarlılığı tercih ederek Ashe ve Seraphine'in güçlü sinerjisini öne çıkarıyor. Bu ikilinin birlikte bu kadar etkili olmasının nedeni, Ashe’in temel saldırılarından gelen yavaşlatmaların, Seraphine’in "E" yeteneğiyle gelen yavaşlatmaları anında köklere dönüştürmesidir. Bu güvenilir kitle kontrolü, onları özellikle birinci seviyede onlara karşı oynaması zor bir ikili yapar çünkü bu komboyla güçlü takaslar yapmak ya da bir skor almak mümkündür.

Bundan sonra Ashe ve Seraphine koridoru domine edip tam kontrolü ele alabilir ve rakiplerinin giderek geriye düşmesine neden olabilir. Uzaktan takas yaparken dayanıklılıklarını koruma yetenekleri, bu ikiliyi cevap vermesi çok zor hale getirir.

Ancak menzil avantajını doğru kullanmak çok önemlidir. Hans Sama, hem Ashe’in hem de Seraphine’in kırılgan ve hareketsiz şampiyonlar olduğuna dikkat çekiyor; bu da onların saldırılara açık hale gelmesine neden olabilir. Bunu önlemek için maksimum menzilde kalmaya ve birbirine yakın durmaya özen göster. Bu, bir tank desteğinin sana tam bir dalış yapmasını veya ikiliden birini izole etmesini zorlaştıracaktır.

Seraphine Şifa (Heal) almalı, Ashe ise genellikle Bariyer (Barrier) tercih eder. Ancak rakip takımda çok fazla kitle kontrolü varsa –özellikle Maokai W gibi hedefe yönelik etkiler– Arındır (Cleanse) da duruma göre iyi bir seçim olabilir.

05 Lucian ve Nami

Nami'nin yetenekleri Lucian ile mükemmel bir şekilde çalışıyor © Riot Games

Bu alt koridor ikilisi harika bir uyum yakalıyor. Eğer profesyonel oyunlarda bir Nami görürsen, neredeyse her zaman yanında bir Lucian vardır çünkü bu ikili birbirine mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu yılki LoL Dünya Şampiyonası'ndaki altı maçta da bu böyleydi.

Nami’nin "E" yeteneği, hedef takım arkadaşının sonraki üç otomatik saldırısına ve yeteneğine ekstra hasar ve yavaşlatma ekler. Lucian’ın pasifi ise bir yetenek kullandıktan sonra iki otomatik saldırı yapmasını sağlar. Bu da Nami’nin etkilerini inanılmaz hızlı bir şekilde tetikleyerek, bu ikiliye acımasız bir baskın potansiyeli kazandırır. Ayrıca bu sinerji, Lucian’ın ultisiyle de harika bir şekilde çalışır çünkü yavaşlatma, daha fazla mermi isabet ettirmesini sağlar.

Bu ikilinin erken safhadaki agresifliği, kar topu etkisi yaratmalarına ve geç oyunda tehdit haline gelmelerine olanak tanır. Nami’nin iyileştirme, hareket hızı artırma ve yavaşlatma etkileri sayesinde Lucian rakiplerini kolayca kovalayabilir.

06 Kog'Maw ve Lulu

Kog'Maw'ı her ne pahasına olursa olsun koru © Riot Games

Bu ikiliyle oynamak oldukça eğlencelidir. Kog'Maw, oyunun sonlarına doğru uzun menzilli otomatik saldırılar ve yetenekler atabilen bir "yürüyen topçu"ya dönüşür. Ancak ciddi şekilde korunmaya ihtiyaç duyar. İşte burada Lulu devreye girer. Lulu, Kog'Maw'ı kalkanlarla koruyabilir, hareket hızını artırabilir, canını doldurabilir ve herhangi bir tehdit oluşturabilecek rakibi "W" yeteneğiyle kısa bir süre için zararsız ve sevimli bir hayvana dönüştürebilir.

Ancak Lulu’nun "W" yeteneğinin diğer versiyonu, Kog'Maw ile mükemmel bir şekilde çalışır. ADC bazı eşyalar kazandığında, Lulu’nun saldırı ve hareket hızını artırması Kog'Maw’ı rakiplerini adeta eriten bir ölüm makinesine dönüştürür. Lulu onu koruduğu sürece durdurulması oldukça zordur.

Bu kombinasyon, daha fazla arkadaşını dahil ederek "Juggermaw Kompozisyonu" olarak bilinen bir stratejiye dönüşebilir. Tank bir üst koridorcu veya ön safta duracak bir ormancı ve Orianna’nın kalkanları ya da Lissandra’nın kitle kontrolü gibi destekleyici bir orta koridorcu ekleyerek bu stratejiyi daha etkili hale getirebilirsin. Profesyonel oyunlarda bile zaman zaman görülen bu strateji, doğru bir taslağa karşı kullanıldığında oldukça etkili olabilir.

Ancak modern League of Legends'taki yüksek hareket kabiliyetine sahip suikastçıların ani hasar patlamaları nedeniyle bu stratejiyi uygulamak biraz daha zordur. Yine de doğru koşullarda bu yaklaşım kesinlikle geçerlidir. Kog'Maw'ın ve Lulu’nun yalnız başlarına bile bir oyunu taşıyabilecek kadar uyumlu olduklarını unutmamak gerekir.