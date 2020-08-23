En İyi 6 Macera Belgeseli

Elbette her insanın içindeki macera duygusu farklıdır. Kimine göre hafif dağlık bir patikada yapılan bisiklet yolculuğu, kimine göre boyundan metrelerce büyük dalgalarda boğuşmak, kimine göreyse dünyanın ulaşılması en zor

tırmanmaya çalışmak. Ancak birinin diğerinden daha zor ulaşılabilir olması, hepsinin birer

yolculuğu olduğu gerçeğini de değiştirmez. Tabii ki maceraya hayatını adamak yetmiyormuş gibi bunu bir de belgesele döken insanlar var. İşte o belgesellerden en iyi 6 tanesini senin için derledik.