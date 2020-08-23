En İyi 6 Macera Belgeseli
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Dalgalarla boğuşanlar, akıl almaz zirvelerin peşinde koşanlar, bisiklete atlayıp bilinmeyen topraklara dalanlar... En iyi 6 macera belgeselini senin için derledik.
Elbette her insanın içindeki macera duygusu farklıdır. Kimine göre hafif dağlık bir patikada yapılan bisiklet yolculuğu, kimine göre boyundan metrelerce büyük dalgalarda boğuşmak, kimine göreyse dünyanın ulaşılması en zor zirvesine tırmanmaya çalışmak. Ancak birinin diğerinden daha zor ulaşılabilir olması, hepsinin birer macera yolculuğu olduğu gerçeğini de değiştirmez. Tabii ki maceraya hayatını adamak yetmiyormuş gibi bunu bir de belgesele döken insanlar var. İşte o belgesellerden en iyi 6 tanesini senin için derledik.
North of Nightfall
Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall
North of Nightfall, bir grup dağ bisikletçisinin Kanada'nın ıssız dağlarında doğaya karşı olağanüstü bir meydan okuması. Join Darren Berrecloth, Carson Storch, Cam Zink and Tom van Steenbergen'e katılıp Kanada'nın bilinmeyen topraklarını keşfe çıkabilir ve bugüne kadar hiçkimsenin ayak basmadığı toprakları görerek başka hiçbir yerdekine benzemeyen iniş, çıkışlarla dolu ortamı keşfedebilirsin. Aynı zamanda, North of Nightfall'u Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsin.
Meru
Meru, Hint Himalaya'larında Meru Zirvesi'nde "Shark's Fin" rotasını izleyerek yapılan ilk tırmanışın peşinden giden 2015 yapımı bir belgesel. Belgeselin yönetmenliğini evli çift Jimmy Chin ve Elizabet Chai Vasarhelyi yaptı. Conrad Anker, Jimmy Chin ve Renan Ozturk, 2008'de başarısız oldukları tırmanışa yeniden geri döneceklerini biliyorlardı. 2015 yılında, ilk başarısızlıktan elde ettikleri derslerle Meru'ya geri döndüler döndüler ve bir köpek balığı sırtına benzeyen "Shark's Fin" noktasını geçerek bu kez zirveye ulaşmayı başardılar. Yapım, dünya çapında pek çok ödüle de layık görüldü.
Free Solo
Bu kez rotamızı ABD'deki Yosemite Milli Parkı'na çeviriyoruz ve Alex Honnold'un El Capitan'a ip kullanmadan yaptığı solo tırmanışa bakış atıyoruz. Free Solo belgeseli, Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin'in yönettiği, dağcı Alex Honnold'un 2017'nin Haziran ayında El Capitan'a yalnız başına yaptığı tırmanışı konu alıyor. Yapım pek çok ödül almasının yanı sıra 91. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel Yapımı" Oscar'ını da cebine koymuştu.
Living on One Dollar
Living on One Dollar, Chris Temple, Zach Ingrasci, Sean Leonard, ve Ryan Christofferson tarafından çekilen ve bu dört genç arkadaşın Guetamala'nın vahşi doğasında günde en fazla bir dolar harcayarak yaşamasını konu alan bir belgesel. Dört genç, açlıkla, parazitlerle ve doğanın gerçekliğiyle savaşıyorlar. Yine de, karşılaştıkları insanlar, iyi ve kötü sürprizler, onlara umut vermeye devam ediyor. Living on One Dollar belgeseli, başlangıçta bir YouTube projesi olarak başlayıp kısa videolardan oluşsa da ulaştığı başarıyla uzun soluklu bir belgesele dönüştü.
Step into Liquid
Step into Liquid (2003), ünlü sörfçü ve film yapımcısı Bruce Brown'un oğlu Dana Brown tarafından yönetilen bir sörf belgeseli. Yapım, Cortes Bank'taki ünlü hat üzerinde, Vietnam plajlarının önünde dünyanın en büyük dalgalarının üzerinde yapılan sörf görüntülerinden oluşuyor. 2003 yapımı bu belgesel, aynı zamanda Dana Brown'ın ilk solo projesiydi.
Touching the Void
Touching the Void, 1985 yılında İngiliz dağcı iki gencin daha önce hiç kimsenin tırmanmayı başaramadığı Peru'daki Siula Grande zirvesine tırmanış anında başlarına gelen inanılmaz kazanın gerçek hikayesini anlatıyor. Tırmanış iyi başlıyor, bir süre her şey yolunda gidiyor ancak iki gencin Siula Grande'nin zirvesine yaptığı yolculuk gitgide bir kâbusa dönüşüyor. Film daha önceden yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor.