Red Bull TV'den En İyi Motor Sporları Filmleri

Motor sporları dünyası mücadeleler ve zorluklar ile dolu. Tüm zorlukları aşmayı başaran ve sonunda istediği başarıya ulaşan birçok isim saymak mümkün. Öte yandan motor sporlarına renk ve heyecan katan detaylar da mevcut. Red Bull TV'de motor sporları dünyasındaki başarı hikayelerini ve detayları öğrenebileceğin birçok film yer alıyor, biz de bunlardan en iyilerini senin için sıraladık.

01 KNN54 Riders

52 dakika KNN54 Riders Başarıya giden yolda yıllardır birlikte yürüyen, motor sporlarında tarih yazan ekibi yakından tanıyın.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda elde ettiği beş şampiyonluk ile adını tarihe yazdıran Kenan Sofuoğlu , yakaladığı başarılarla yetinmeyip kendini yeni şampiyonlar yetiştirmeye adadı. Şimdilerde pistlerde onun yetiştirdiği motosikletçiler zafer kovalıyorlar.

Toprak Razgatlıoğlu , Can Öncü , Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ... Bu isimlerin yer aldığı “KNN54 Riders” ailesinin dünden bugüne hikayesini ve yıllar içinde yaşananları hem onlardan hem de Kenan Sofuoğlu’dan dinlemek için KNN54 Riders belgeselini izle.

02 Márquez Unlimited

1 saat 20 dakika Márquez Unlimited

Sadece 29 yaşında ama adını çoktan MotoGP efsaneleri arasına yazdırmış bir isim Marc Márquez . 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere tam altı kez MotoGP şampiyonu oldu. MotoGP tarihinin en çok şampiyonluk kazanan üçüncü sürücüsü.

2018 sezonundaki şampiyonluğunun ardından omzundan ameliyat olan Márquez, kış arasını iyileşme süreci olarak değerlendirmiş ve 2019 sezonuna en iyi haliyle yetişmeyi hedeflemişti. Bu filmde Márquez'i çok daha yakından tanıma şansı bulacaksın.

03 Moto 7: The Movie

53 dakika Moto 7: The Movie Her motosiklet dalının en iyi sürücüleri motosiklet sporunu baştan yazan bu filmde bir araya geliyor.

Dünyanın üst seviye motosikletçileri çıtayı daha da yukarıya taşıyorlar. Yüksek teknoloji ile donatılmış bir tesiste Supercross antrenmanı ya da bir sonraki freeride cennetini bulmak onlar için fark etmiyor, onlar hayatı her zaman tam gazda yaşıyorlar.

04 Pit Stop'un Tarihi

45 dakika Pit Stop'un Tarihi Günümüzde pit stop süresini 1.82 saniyeye kadar indiren gelişimin ardında kimler var merak ediyor musun? İşte bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!" Şimdi Türkçe altyazı ile izle.

Formula 1'i heyecanlı ve çekici kılan birçok detay mevcut; pilotlar, otomobiller, gelişen teknolojiler, sezon boyu süren rekabet, yarışlardaki stratejiler, lastik lastiğe mücadele, geçişler, temaslar, kazalar ve daha nicesi. Peki ya saniyeler süren pit stop'lar?

Pit stop'lar normal şartlarda iki ile iki buçuk saniye arasında sürdüğünden sonuca etki etmiyor gibi düşünülebilir. Halbuki hem zamanlama hem de hızlı bir pit stop sanıldığından çok daha etkili olabilir. Pit stop'un tarihini bu filmi izleyerek öğrenebilirsin.

05 Ride to the Roots: Kenan Sofuoğlu

26 dakika Kenan Sofuoğlu Köklerine Dönüyor Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun zorluklardan başarılara uzanan hayatı gençlere ilham kaynağı oldu.

Türkiye'nin motor sporları tarihindeki en önemli isimlerden biri Kenan Sofuoğlu . Sadece bireysel olarak elde ettiği başarılarla değil, motor sporları dünyasına kazandırdığı isimlerle ve onların kazandıkları başarılarla da bu unvanı fazlasıyla hak ediyor.

Köklere Dönüş'ü izlerken Kenan Sofuoğlu'nu daha yakından tanıma fırsatı bulacaksın. Motosiklet tutkusunu, yaşadığı zorlukları, kariyerinde gösterdiği gelişimi, onu şampiyonluğa götüren süreci kendisinden, ailesinden ve arkadaşlarından dinleyeceksin.

06 Sébastien Loeb: Off Roads

49 dakika Sébastien Loeb: Off Roads Sébastien Loeb ve yardımcı pilotu WRC’de tarih yazdı. 2016 yılında ise yeni bir hedefleri vardı: Dakar.

Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin yaşayan efsanelerinden biri Sébastien Loeb . Kariyeri boyunca yardımcı pilotu Daniel Elena ile beraber dokuz kez sürücüler şampiyonluğa uzanan Fransız pilot, bu alandaki rekorun da sahibi konumunda.

Sébastien Loeb’ün yolu bugüne kadar birçok kez Dünya Ralli Şampiyonası dışındaki organizasyonlardan geçmişti. Bu organizasyonlarda biri de Dakar Rallisi ve bu filmde Sébastien ile Daniel ikilisinin 2016 yılı Dakar Rallisi macerasına tanık olacaksın.

07 The Silent Samurai

32 dakika The Silent Samurai Dani Pedrosa’yı kendi kuşağının en yetenekli sürücüsü yapan en önemli anlara tanık olun.

MotoGP tarihinin önemli isimlerinden biri de Dani Pedrosa . İspanyol sürücü kariyerinde bir kez dahi MotoGP şampiyonluğu yaşamadı ancak yarıştığı 13 sezon boyunca katıldığı 218 yarıştan 112 podyum ve 31 yarış galibiyeti çıkarmayı başardı.

Kariyeri boyunca zirve mücadelesi verdi, zaferler kazandı ve elbette ki hayal kırıklıkları da yaşadı. Pedrosa'nın onu kendi jenerasyonunun en yetenekli isimlerinden biri yapan önemli anlarını bir diğer MotoGP yıldızı Sete Gibernau'nun gözünden izleyin.

08 The Tactician

55 dakika The Tactician: Bir Cody Webb Hikayesi American Hard Enduro besin zincirinin tepesinde, herkesin hayranlıkla baktığı bir sporcu var: Cody Webb.

Amerika'nın en büyük ve en başarılı Hard Enduro atleti Cody Webb , hayatını iki tekerlek üzerinde ve ortalama herhangi bir insan için mantıksız görünen engellerin üstesinden gelmeye adadı. Bu filmde onun bu kendini adamışlığına tanık olma fırsatı bulacaksın.

09 Toby Price ile Ridin’ Shotgun

54 dakika Toby Price ile Ridin’ Shotgun Toby Price bu kez dört teker üzerinde. Avustralyalı motosikletçi ülkesinin çöllerine dört teker üzerinde damga vurmaya hazırlanıyor. Türkçe alt yazılı izle!

Avustralyalı motosiklet sürücüsü Toby Price , kariyerini pistlerden ziyade zorlu arazi şartlarında inşa etmeyi seçti. Uzun yıllardır off-road ve dayanıklılık yarışlarında boy gösteren Price'ın kariyer zirvesi ise Dakar Rallisi'nde elde ettiği iki zafer oldu.

Price profesyonel kariyerine 2004 yılında başladı ve an itibariyle Red Bull Factory KTM Rally Team'in bir parçası. Toby Price ile Ridin' Shotgun ise başarılı motosikletçiyi iki tekerden indiriyor ve dört teker üzerinde Finke Çöl Yarışı mücadelesine davet ediyor.

10 Untangled: Tom Pagès ile Freestyle Motokros

52 dakika Untangled: Tom Pagès ile Freestyle Motokros Kuralları bir kenara bırakıp serbest stil motokrosa yeni bir yön veren cesur şampiyon Tom Pagès'in hikayesi. Türkçe alt yazılı izle!

Serbest stil motokros sürücüsü Tom Pagès , kendine has tarzı ve sergilediği numaraları ile izleyenleri büyülemeyi başarıyor. Pagès'in kariyerinde Red Bull X-Fighters şampiyonluğu ve X Games - Moto X Quarterpipe altın madalyası gibi önemli başarılar yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanından serbest stil motokros izleyicilerini kendine hayran bırakan Fransız sporcunun bu başarıları elde etmesi kolay olmadı tabii ki. Untangled'ı izlerken Pagès'in şampiyonluğa giden serüvenine ortak olacaksın.