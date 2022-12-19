Red Bull Dünyasında 2022'nin En Çok İzlenen Filmleri

İster tüm olasılıkları alt üst eden bir sporcu, ister başarısını sorgulayan popüler bir müzisyen olsun, bu filmlerin seni ekrana kilitleyeceği kesin. İşte 2022'nin en çok izlenen 8 filmi, Red Bull dünyasının sana armağanı...

1. Space Jump: Felix Baumgartner ile Uzay Atlayışı

48 dakika Space Jump: Felix Baumgartner ile Uzay Atlayışı Daha önce hiç görülmemiş görüntüler ve perspektifler Red Bull Stratos ve Felix Baumgartner'ın mirasını hatırlatıyor

14 Ekim 2012'de, o zamanlar 43 yaşında olan paraşütçü Felix Baumgartner, neredeyse 40 km yükseklikte bir kapsülden dışarı adım attı ve Dünya'ya doğru serbest düşüşe başladı, bu onu bir araç dışında ses hızından daha hızlı seyahat eden ilk insan yaptı.

Red Bull Stratos atlayışı sırasında, Baumgartner'ın Mach 1'e ulaşması sadece 34 saniye sürdü ve bu atlayış dünya çapında 77 TV kanalında ve YouTube'da canlı olarak milyonlarca kişi tarafından izlendi. Space Jump belgeseli, bu unutulmaz başarıyı 10 yıl sonra yeniden hatırlıyor.

2. Long Live Chainsaw: Efsane Stevie Smith'in Yaşamı

1 saat 33 dakika Long Live Chainsaw: Efsane Stevie Smith'in Yaşamı Kanadalı dağ bisikleti efsanesi Stevie Smith'in hayatını ve mirasını anıyoruz.

Bazı insanlar tanıştıkları herkes üzerinde kalıcı bir izlenim bırakır. Dağ bisikleti efsanesi Stevie Smith kesinlikle böyle bir insandı. Long Live Chansaw, Kanada'nın küçük bir kasabasından 2013 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan sporcunun, hayat hikayesini ve bisiklet dünyasına bıraktığı mirası anlatıyor.

3. Dear 39th Street: L39ION Bisiklet Takımı Üzerine

22 dakika Dear 39th Street: L39ION Bisiklet Takımı Üzerine Justin Williams, ABD'deki Tulsa Tough'da unvanını korumanın peşinde.

Justin ve Cory Williams kardeşler tarafından kurulan ve çığır açan L39ION bisiklet takımını takip etmek için Pastoral Alpler'e uzanıyoruz. Ekrandan tutkunun sızdığı bir film olan Dear 39th Street, LA menşeili Williams kardeşlerin bisiklet sporunu geliştirmek ve çeşitlendirmek için L39ION'u nasıl kurduklarını, siyahi ve etnik azınlık sürücülere kapılar açarak ve kendilerini takımlarına ve sevdiklerine adayışlarını izliyoruz.

4. Chasing Winter: Mark McMorris ile Snowboard Kampı

42 dakika Chasing Winter: Mark McMorris ile Snowboard Kampı Mark McMorris ve arkadaşları İsviçre'nin heybetli dağlarında zorlu geçecek olan yeni snowboard sezonuna hazırlanıyor.

Sezon hızla yaklaşırken ve kış tatili merkezlerinin yüzde 99'u hala yemyeşilken, dünyanın en iyi snowboardcuları ne yapıyor? Bir jete atlayıp her sonbaharda İsviçre'ye uçuyor ve Saas Fe'de en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar. Kanadalı efsane Mark McMorris, genç Amerikalılar Hailey Langland, Brock Couch ve Jake Canter ile Japon Miyabi Onitsuka ve Takeru Otsuka yeni sezona hazırlanıyor.

5. (Un)credited: Afro Dans'ın Köklerine Bir Bakış

46 dakika (Un)credited: Afro Dans'ın Köklerine Bir Bakış Afro Dans'ın Nijerya'daki kökenlerine ve küresel bir ana akım kültürü nasıl şekillendirdiğine şahit ol.

Afro Dans. Bu terimi bilmiyor olabilirsin ancak TikTok gençlerinden dünyanın en büyük pop yıldızlarına kadar herkesin yaptığı hareketleri ve stillerin Los Angeles, New York veya Londra değil, Nijerya'dan ortaya çıktığını kesinlikle biliyor olmalısın. (Un)credited, bu etkili dans hareketlerinin geçmişine, bugününe ve geleceğine odaklanıyor ve bizi Lagos sokaklarına götürüyor.

6. Wild Waters: Nouria Newman ile Nehirler Üzerinde

1 saat 26 dakika Wild Waters: Nouria Newman ile Nehirler Üzerinde Olimpik havuzlardan vahşi nehirlere, neslinin en yetenekli kayakçısı Nouria Newman'ın hayatına yakından tanıklık et.

Vahşi Sular, ıslak şeylerden fobisi olanlar için bir film olmayabilir ancak Fransız Nouria Newman'ın neden tüm zamanların en büyük akarsu kanocusu olarak kabul edildiğini görmek istiyorsan kesinlikle izlenmesi gereken bir film.

7. Anton Palzer: Çemberi Kırmak

46 dakika Anton Palzer: Breaking the Cycle Anton Palzer versucht den Umstieg vom Bergsteigen zum Strassenrennsport.

Alman sporcu Anton Palzer'in BORA-Hansgrohe ekibiyle profesyonel bir yol bisikletçisi olmak için birinci sınıf kayak, dağcılık ve dağ koşuculuğu kariyerini askıya almasını konu alan Anton Palzer: Breaking the Cycle seni bambaşka bir yolcuğa çıkaracak.

8. à la folie: Justine Dupont'un Hikayesi

33 dakika à la folie: Justine Dupont'un Hikayesi Çığır açan sörf sezonunda Justine Dupont'u takip ederken hayatının en etkileyici deneyimlerinden için kemerlerini bağla.

Çığır açan sörf sezonunda Justine Dupont'u takip ederken hayatının en etkileyici deneyimlerinden için kemerlerini bağla. Justine Dupont'un 2020 sezonu, büyük dalga sörf performansı şimdiye kadar görülen en baskın performanstı. à la folie'deki inişler, çıkışlar ve hayat değiştiren anlar için ona katıl.

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