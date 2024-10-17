En İyi Yarış Simülasyonu Oyunları (2024)

Son yıllarda yükselişe geçen ve kitlesi gitgide büyüyen yarış simülasyonları (sim racing) arasında çok önemli yapımlar mevcut. Akıllara ilk olarak iRacing gelebilir çünkü oyunun sahip olduğu altyapı ile yapılan işbirlikleri bir araya gelince sadece oyuncuların değil, gerçek yarış pilotlarının da dahil olduğu çok büyük bir topluluk oluştu.

Formula 1’de son üç sezonun şampiyonu Max Verstappen , 20 yılı aşkın geçmişi olan Team Redline’a dahil olduktan sonra birçok organizasyona katıldı ve şampiyonluklar kazandı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de sayısız yarışa katıldığı iRacing’de zirveyi temsil eden 10K reytinge bu yılın ilk aylarında ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

4 dakika Secrets of My Car: Ayhancan Güven DTM'in 2023 sezonunda mücadele eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, otomobilinin direksiyonunda yer alan ve ne işe yaradığı merak edilen tuşların fonksiyonlarını tek tek açıklıyor.

Peki bu türe yeni yeni ilgi duyanların ve yarış simülasyonları dünyasına dahil olmak isteyenlerin önünde ne gibi seçenekler var? Başlangıç için iRacing hem gerçekçilik seviyesi hem de maliyeti açısından biraz riskli olabilir. Bu yazıda hem türe yeni başlayanlar hem de farklı bir yarış simülasyonu arayanlar için en iyi oyunları bulacaksın.

01 iRacing

iRacing © iRacing.com Motorsport Simulations

Türün en popüler, en bilinen oyunu iRacing. Aslında geçmişi epey eskilere dayanıyor. İlk olarak 2008 yılında oyuncularla buluşan iRacing, yıllar içinde gelişmeye devam etti ve birçok yarış organizasyonu ile ortaklık kurarak resmi etkinliklere ev sahipliği yaptı. Günümüzde Max Verstappen ve Ayhancan Güven gibi gerçek yarış pilotlarının da sık sık piste çıktığı oyunun dezavantajı ise hem ücretli üyelik gerektirmesi hem de otomobillerin ve pistlerin ücretli satılması. iRacing’in halihazırda NASCAR ve IndyCar resmi lisansına sahip olduğunu belirteyim.

02 Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione © Kunos Simulazioni/505 Games

Şahsen en çok vakit ayırdığım ve sürüş mekaniklerine en çok uyum sağladığım oyun. Birçok kişi mod desteği sunduğu için önceki oyun Assetto Corsa’yı daha çok tercih ediyor ancak ACC hem güncel içeriğe hem de daha güncel teknolojilere sahip. GT sınıfı pist yarışlarına odaklanan oyunda GT2, GT3 ve GT4 otomobilleri yer alıyor. GT World Challenge resmi lisansına sahip ACC’ye yıllar içinde indirilebilir içerik paketleri ile birçok yeni pist ve otomobil de eklendi. ACC, an itibariyle iRacing dışında en kalabalık kitleye sahip yarış simülasyonu konumunda.

03 Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 © Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Konsol pazarında uzun yıllardır en güçlü marka konumuna Gran Turismo. Yıllardır varlığını sadece PlayStation konsollarında sürdüren oyunun son üyesi GT7 için PC umutları sürüyor. 2022 yılında piyasaya sürülen oyun için yayınlanan hemen hemen her güncelleme ile oyunun garajına üçer yeni otomobil daha eklenmesi önemli bir artı. Her yıl espor organizasyonları ile önemli bir rekabet ortamı sunan oyunun artan popülaritesi, geçen yıl vizyona giren sinema uyarlaması ile tavan yapmıştı. Eğer bir PlayStation 5 sahibiysen, GT7’ye mutlaka göz atmalısın.

04 Le Mans Ultimate

Le Mans Ultimate © Studio 397

rFactor 2 ile yarış simülasyonu türünde kendine yer edinen Studio 397, Şubat 2024’te bu kez Le Mans Ultimate ile oyuncuların karşısına çıktı. Gerçekçi sürüş tecrübesi sunma konusundaki tüm birikimini Le Mans Ultimate’a taşıyan ve geliştiren stüdyo, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24 Saat resmi lisansının sahip olarak bunun hakkını veriyor. 2024 sezonu indirilebilir içerik paketi ile desteklenen oyun sürüş, görsellik ve sesler konusunda oldukça başarılı. Yapımcıların en çok üzerinde çalıştığı konu ise beklenmedik çökme sorunları.

05 Automobilista 2

Automobilista 2 © Reiza Studios

Automobilista 2, sürekli yapılan geliştirmeler ile çıtasını yükseltmeyi sürdürüyor. Kendi kitlesini yaratmayı başaran oyunda motor sporları tarihinden birçok önemli otomobil markası ve modeli bulunuyor. Karting araçları, yüksek performanslı prototip araçlar, klasik Grand Prix otomobilleri, modern GT otomobilleri ve hatta kamyonlar ile oldukça çeşitli ve geniş bir garaj mevcut. Gelişmiş pist ve hava durumu teknolojileri sayesinde değişken yarış şartları sunan oyun için Steam üzerinden otomobil ve pist içeren farklı içerik paketleri de satılmakta.

06 RaceRoom Racing Experience

RaceRoom Racing Experience © KW Studios

Lisans zengini RaceRoom Racing Experience’ı indirip oynamak ücretsiz ancak içeriğin büyük kısmını ayrıca satın almak gerekiyor. DTM , WTCR (Dünya Turing Otomobil Kupası), WTCC (Dünya Turing Otomobil Şampiyonası) ve ADAC GT Masters lisanslarına sahip oyunun en güncel içeriklerinden biri DTM 2024 sezonu. Bu sayede Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in resmi olarak yer aldığı oyun için yakında zamanda kapsamlı bir grafik güncelleme paketi yayınlandı. Sürüş mekanikleri tarafında da güncelleme alan oyun, türe yeni giriş yapacakların ilk tercihi olabilir.

07 rFactor 2

rFactor 2 © Studio 397

Özellikle fizik motoru ile ön plana çıkan bu oyunda farklı sınıflardan otomobiller yer alırken, hem yapay zekaya hem de diğer oyunculara karşı yarışmak mümkün. Gece - gündüz döngüsü ile uzun ve keyifli dayanıklılık yarışlarına ev sahipliği yapan oyun, kullandığı “gerçek yol” teknolojisi sayesinde evrilen pist tecrübesi de sunuyor. rFactor 2 ücretli bir oyun ancak Steam üzerinden birçok ekstra pist ve otomobil satın alınabiliyor. Son olarak oyunun resmi British Touring Car Championship ve Formula E lisanslarına sahip olduğunu da belirteyim.

08 RENNSPORT

RENNSPORT © Teyon/Competition Company

Uzun süren kapalı beta süreci sonrasında yakın zamanda açık betası başlayan RENNSPORT, özellikle espor sahnesini kullanarak ön plana çıkıyor. Birçok büyük espor takımının katılımı ile şampiyonaları düzenlenen oyun hala geliştirme aşamasında. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunda Monza, Nürburgring ve Spa-Francorchamps gibi ikonik pistler yer alırken, oyunun garajında Audi, BMW, Hyundai, Mercedes-AMG, Porsche ve Praga gibi markaların farklı modelleri yer alıyor. Oyunun en büyük noksanı ise tek başına, yapay zekaya karşı yarışma imkanı sunmaması.

09 Assetto Corsa EVO

Assetto Corsa EVO © Kunos Simulazioni/505 Games

İlk sıralarda yer verdiğim Assetto Corsa serisinin yeni oyunu yolda! Uzun süredir merakla beklenen yeni oyun 15 Ocak 2025 ’te oyuncularla buluşacak. Serinin ACC ile yakaladığı standardı daha yukarı taşımayı hedefleyen Assetto Corsa EVO’nun içerik yelpazesi çok daha geniş olacak. ACC gibi belli bir sınıfa odaklanmak yerine motor sporları tarihinin farklı dönemlerinden otomobil ve pistlere yer verecek oyun, otomobillerin mekanik, elektronik ve aerodinamik özelliklerini oyuna en iyi şekilde aktararak gerçekçi sürüş tecrübesini sunmayı hedefliyor.

10 Project CARS 2

Project CARS 2 © Slightly Mad Studios/Bandai Namco Entertainment

Bu listede olmayı hak eden oyunlardan biri de Project CARS 2 ancak oyunu an itibariyle dijital platformlardan satın almak mümkün değil. İçeriğindeki otomobil ve pistlerin lisans süresinin dolması nedeniyle 2022 yılında satıştan kaldırılan oyun, içeriği ve gerçekçi sürüş mekanikleri ile büyük beğeni toplamıştı. Yayınlanan paketler ile içeriği daha da zenginleşen oyunda 50 civarı pist ve 200 civarı otomobil yer alıyor. Oyunu geliştiren Slightly Mad Studios'un başındaki Ian Bell an itibariyle yeni projesi Project Motor Racing üzerinde çalışıyor.

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