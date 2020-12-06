Birbirinden Tuhaf 10 Startup Fikri
© No More Woof
Farklı ve ilginç bir startup fikrin mi var? Yalnız değilsin. İşte dünyanın dört bir yanından en tuhaf startup'lar.
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Startup dünyası özgün fikirler üzerine kurulu. Ancak bu fikirlerin bazıları gerçekten sınırları zorluyor. Fikirlerin bir kısmı gerçekten işe yarıyor!
1. Meyve suyu deliliği
Teknoloji dünyasını son birkaç yıldız takip ediyorsan, kesinlikle Juicero'yu duymuşsundur. Şirket, 400 $'lık yüksek teknolojili bir meyve sıkacağı üretiyor. Ancak ne yazık ki, birkaç Bloomberg muhabiri meyve suyu poşetlerini elleriyle sıkmayı denemeye karar verdi ve hemen hemen aynı sonucu aldığınız ortaya çıktı.
Medya, Juicero’nun "Yeni yiyecek dağıtım modeli için bir platform oluşturma" fikrini öldürdü ve muhtemelen şirketin yatırımcılardan toplamayı başardığı 120 milyon dolardan sonra yatırımcılar geri adım atmaya başladı.
2. Bozuk para almak için daha fazla para ödemek
Mikro ödeme dünyasında, Washboard biraz para kazanmak için kesinlikle eski usul bir yaklaşım kullanmaya çalıştı. Kelimenin tam anlamıyla bunu insanlara nakit göndererek yapmaya çalıştı.
Buradaki fikir, ihtiyaç duyduğunuzda her zaman küçük madeni para sıkıntınız olmasıydı. Tıpkı yerel çamaşırhaneye giderken olduğu gibi... Yani Washboard size her ay 20 dolar tutarında posta gönderiyor. Maliyet ise: 27 dolar. Evet, bunu biz de tam anlamadık. Neyse ki, şirket epey kısa sürede iflas etti.
3. Kapat çeneni
Hushme harika bir fikir. Bu şirketin ürünü, açık ofis ortamlarında çevrenizdekileri veya konuştuğunuz kişiyi öğle vakti yoğun okul çevresinde ayakta durduğunuzu düşünmeden yanıtlamayı mümkün kılıyor. Şu anda sadece bir Kickstarter çalışması.
4. Köpeğinizin düşündüklerini duyun
Köpekler için düşünce okuma kulaklığı. No More Woof da oldukça iyi bir şirket adı. Ne ters gidebilir ki? Aslında, hemen hemen her şey. No More Woof, zihin okuma teknolojisinin ne kadar emekleme aşamasında olduğunu ve pratikte gelişmekte olduğunu gösteren mükemmel bir örnek. O zaman, eğer işe yararsa (spoiler: işe yaramadı), muhtemelen insanın en iyi arkadaşının zihinsel yeteneklerinden o kadar etkilenmeyeceğimiz gerçeğini unutma.
5. Ship Snow Yo
Bunun 90'ların rap müziğiyle veya uyuşturucu argosuyla ilgisi yok. Yeni kurulan Ship Snow Yo, ABD'nin her yerine gönderdiği tonlarca kar nakliyesiyle, oldukça sağlam bir hayat sürüyor gibi görünüyor.
6. Vitality Air
Kanada'dan Vitality Air, "Temiz Hava - Deneyimlenmenin Yolu" sloganı taşıyor. Sattığı şeyin hava olduğu düşünüldüğünde oldukça distopik hale gelen bir şey aslında. Şişelerde satılıyor. Ve web sitelerinde bir "Nasıl kullanılır" kılavuzu bulunuyor. Bununla birlikte, kötü bir hava kirliliği gününde Çin'de bulunan herhangi biri, Vitality Air'in orada neden göz yaşartıcı bir başarı haline geldiğini anlayacaktır. Bugün, şirket yalnızca Çin'de ayda 10.000 şişe hava satıyor.
7. Zenginlik mi?
I Am Rich, App Store'da 2008 yılında piyasaya sürüldü. Kullanıcılara şu rahatlatıcı mesajı verdi: "Ben zenginim." Uygulamayı kullanmak için 999,99 ABD doları ödemek gerekiyor ve bunun için zaten zengin olmanız gerekir ki bu en az sekiz kişi tarafından yapılmıştır.
8: Patatesteki Mesaj
Potato Parcel, patateslerin üzerine mesaj göndermenizi sağlar. Salatada Duygu veya Domates Üzerine Düşünce aracılığıyla insanlara bundan bahsedeceğim ve otobiyografimde patlıcan üzerine yazacağım. Herhangi bir kaynak (soğan) varsa, kendi fikirlerinizi eklemekten çekinmeyin.
9. Çöp
Kelimenin tam anlamıyla çöp. Ama gerçekten güzel, şeffaf bir kılıfla geliyor. Ve New York'tan...
10 olması gerekmiyor mu?
Aslında olmalı ama sorun şu ki gerçekten tuhaf, benzersiz, öngörülmedik şekilde başarılı, korkunç ve daha fazla pek çok sıfat bulabileceğimiz 10'dan fazla startup var. Ve tek tek ürünleri dahil edersek liste katlanarak büyür. İşte size birkaç örnek: Keçi kiralama, PMS Bites, Boobiepack, DiedInHouse.com, vakumlu ayakkabılar, kedi yalama fırçası ve çok daha fazlası.