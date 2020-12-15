Red Bull Dünyasında En Uzun Gece
© Robert Snow/Red Bull Content Pool
Gece boyu sürecek özel yayınlarla yılın en uzun gecesini kutlamak için Red Bull sosyal medya hesaplarına davetlisin!
itibarıyla yayında
Yılın en uzun gecesi için sana bir sürprizimiz var! 21 Aralık Pazartesi günü oyun ve dans dünyasından özel ve canlı yayınlar gece boyunca Red Bull Türkiye'nin Twitch ve TikTok hesaplarında karşına çıkacak. Akşamın ilk saatlerinden başlayıp ertesi sabaha kadar sürecek Red Bull #EnUzunGece programında neler var merek ediyor musun? O zaman hemen programı anlatmaya başlayalım!
Dans düellosu ile gece başlıyor
Yılın en uzun gecesinde heyecan kendine meydan okumak isteyen dans meraklılarına özel bir etkinlik ile başlıyor. Red Bull Türkiye TikTok hesabında 21 Aralık akşamı saat 18.00’dan ertesi sabah 07.00’a kadar sürecek olan bir dans düellosu herkesin katılımına açık olacak. Dans dünyasının sevilen isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk yayını takip edenleri belirledikleri bir koreografiye davet edecek. Katılımcılar #EnUzunGece hashtagi ile TikTok’ta kendi danslarını düet özelliği ile paylaşacak. Katılanlar arasından seçilecek bir kişi düellonun galibi olacak ve Red Bull Dance kitine sahip olacak.
Oyun dünyasının yıldızları Red Bull Türkiye Twitch adresinde buluşuyor
Red Bull Türkiye Twitch kanalının da yılın en uzun gecesinde oyunseverlere sürprizleri var. Ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berk ‘’RIP’’ Tepe, AlpTV, Alihan 'deNc' İpek, Mehmet ‘’cNed’’ İpek, Futbolist takımından Sterben ve Marqbunue ile buluşacaklar ve sıra dışı bir kapışmanın kahramanları olacaklar.
Ünlü yayıncılar, Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 4 takıma ayrılarak duo olarak mücadele edecekler. Kapışmalar boyunca Twitch yayınından en güzel anın klibini kaydetmeyi başaran 3 oyunsever ise kulaklık kazanacak. 21 Aralık Pazartesi gecesi saat 19.00’da başlayacak canlı yayın 01.00’e kadar sürecek ve Red Bull Türkiye'nin Twitch adresinden izlenebilecek.