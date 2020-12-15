Red Bull Dünyasında En Uzun Gece

Yılın en uzun gecesi için sana bir sürprizimiz var! 21 Aralık Pazartesi günü oyun ve dans dünyasından özel ve canlı yayınlar gece boyunca Red Bull Türkiye'nin

ve

hesaplarında karşına çıkacak. Akşamın ilk saatlerinden başlayıp ertesi sabaha kadar sürecek Red Bull #EnUzunGece programında neler var merek ediyor musun? O zaman hemen programı anlatmaya başlayalım!