En Uzun Geceden Kalanlar
© Cem Gültepe
Yılın en uzun gecelerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç unutulmaz etkinlikle kutladık. O etkinliklerden notlar ve fotoğraflar burada.
Üç şehirde bitmesini hiç istemediğimiz üç etkinlik... Yılın en uzun gecelerini elektronik müziğin özgün temsilcileriyle kutladık. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki etkinliklerde sahne elektronik müziğin yerli ve yabancı temsilcilerine emanetti.
O isimlerden biri de Henry Saiz. İzmir'deki performansı öncesi 2010'ların en iyi şarkılarını RedBull.Com için seçen Saiz, Hangout Cure sahnesindeydi.
İspanyol DJ ve prodüktör, elektronik müziğin farklı dallarını kusursuz bir uyumla birleştirdiği setlerinden birini sundu İzmir'de.
İstanbul'da ise en uzun gece adresimiz Module oldu. İşlerine yerli sahnede aşina olduğumuz Volkan Gündüz, geceyi ve ortamı ısındırma görevini üstlendi.
Volkan Gündüz'ün ardından da uzun geceler alışık bir ikili sahneyi devraldı. Ukraynalı elektronik müzik ikilisi ARTBAT, enerji yüklü bir performansla en uzun gecenin hakkını verdi.
Orta Doğu tınılarını kendilerine has üsluplarıyla yorumlayan Acid Arab da Ankara'da sahnedeydi.
İkiliye daha önce birlikte çalıştığı etnik elektronik müziğin yerli sahnedeki başarılı isimlerinden Cem Yıldız da eşlik etti.