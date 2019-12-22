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En Uzun Geceden Kalanlar

© Cem Gültepe
Yazar: Red Bull
Yılın en uzun gecelerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç unutulmaz etkinlikle kutladık. O etkinliklerden notlar ve fotoğraflar burada.
Üç şehirde bitmesini hiç istemediğimiz üç etkinlik... Yılın en uzun gecelerini elektronik müziğin özgün temsilcileriyle kutladık. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki etkinliklerde sahne elektronik müziğin yerli ve yabancı temsilcilerine emanetti.
O isimlerden biri de Henry Saiz. İzmir'deki performansı öncesi 2010'ların en iyi şarkılarını RedBull.Com için seçen Saiz, Hangout Cure sahnesindeydi.
Henry Saiz
Henry Saiz, Hangout Cure sahnesindeydi
© Mahmut Cinci
İspanyol DJ ve prodüktör, elektronik müziğin farklı dallarını kusursuz bir uyumla birleştirdiği setlerinden birini sundu İzmir'de.
Gece uzun, Henry Saiz sahnede
Gece uzun, Henry Saiz sahnede
© Mahmut Cinci
İstanbul'da ise en uzun gece adresimiz Module oldu. İşlerine yerli sahnede aşina olduğumuz Volkan Gündüz, geceyi ve ortamı ısındırma görevini üstlendi.
Volkan Gündüz
Module'de geceyi ısıtma görevini Volkan Gündüz üstlendi
© Cem Gültepe
Volkan Gündüz'ün ardından da uzun geceler alışık bir ikili sahneyi devraldı. Ukraynalı elektronik müzik ikilisi ARTBAT, enerji yüklü bir performansla en uzun gecenin hakkını verdi.
ARTBAT
ARTBAT, enerji yüklü bir performansla en uzun gecenin hakkını verdi
© Cem Gültepe
Orta Doğu tınılarını kendilerine has üsluplarıyla yorumlayan Acid Arab da Ankara'da sahnedeydi.
Acid Arab
Orta Doğu ezgilerine kendi yorumlarını katan Acid Arab da Kite'daydı
© Serkan Kızılkaya
İkiliye daha önce birlikte çalıştığı etnik elektronik müziğin yerli sahnedeki başarılı isimlerinden Cem Yıldız da eşlik etti.
Cem Yıldız da Acid Arab'a eşlik etti
Cem Yıldız da Acid Arab'a eşlik etti
© Serkan Kızılkaya