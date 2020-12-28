Red Bull TV'den Enerjini Yükseltecek Filmler
© Nic Alegre / TGR Films
Kış günlerinde enerjini yükseltecek, evde sevdiklerinle izleyebileceğin filmler mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!
itibarıyla yayında
Biraz moda, biraz ritim, biraz doğa, ama biraz da motor sesi... Red Bull TV enerjini yükseltmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Birbirinden güzel filmler ve serilerle, dansçıların adımlarını izlemek ve müzisyenlerin serüvenlerine ortak olmak mümkün. Hatta doğada bir yolculuğa çıkmak ya da bir Formula 1 takımının ilk sezonuna tanık olmak da mümkün. İşte Red Bull TV'den enerjini yükseltecek filmler!
Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı
Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı
Scuderia AlphaTauri, Formula 1'dekii ilk sezonunu tamamladı. Sezon içinde elde edilen başarılar göz kamaştırıyor ancak her şeyin bir başlangıcı var. "Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı", bizi başlangıç noktasına götürüyor. Perde arkası görüntüler ve özel röportajlarla Scuderia AlphaTauri'nin ilk sezonuna uzanan günlerini bu özel belgeselde Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.
After the Raves
Los Angeles: Rave'in Doğum Yeri
DJ Tommie Sunshine elektronik müzik dendiğinde akla ilk gelen dokuz şehiri ziyaret ediyor ve bizleri bu türün içerisinde bir gezintiye çıkarıyor. İlk durak ABD'de rave'in ilk ortaya çıktığı yer. DJ Tommie Sunshine, Los Angeles'ta bu başlangıç anının izlerini sürüyor. Bize de müzik dolu bir serüvenin parçası olmak düşüyor.
Follow the Steps
Amerika'nın Yeniden Keşfi
Müzik varsa, ritim de vardır. Ritmi vücutlarıyla dünyaya aktaran dans grubu Flying Steps, Amerika turnelerinin ilk ayağı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Biz de bu bölümde ekip üyelerinin hikâyelerine tanık oluyoruz.
Against the Odds
İki ay öncesine kadar birlikte oynamayan beş oyuncu, Dota 2'nin en büyük turnuvası The International'ı kazanarak espor tarihinin en büyük başarı hikayelerinden birine imza attı. OG takımının tüm engellere rağmen zafere giden yolculuğu Against the Odds belgeselinde. Ekranın sağındaki menüden Türkçe dil seçeneğini seçerek filmi altyazılı izleyebilirsin.
Winterland
Winterland
Doğayı yeniden keşfetmek, bizden önce orada olanlarla ne kadar bağlantılı olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Efsanevi manzaralara izlerini bırakan ve geçmişi hayaletlerini kovalayan maceracı bir ekibi takip etmek için Winterland'i izleyebilirsin.