Red Bull TV'den Enerjini Yükseltecek Filmler

Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı

, Formula 1'dekii ilk sezonunu tamamladı. Sezon içinde elde edilen başarılar göz kamaştırıyor ancak her şeyin bir başlangıcı var. "Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı", bizi başlangıç noktasına götürüyor. Perde arkası görüntüler ve özel röportajlarla Scuderia AlphaTauri'nin ilk sezonuna uzanan günlerini bu özel belgeselde Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.

