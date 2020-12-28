Red Bull TV'den Enerjini Yükseltecek Filmler

Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı

Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı

Scuderia AlphaTauri , Formula 1'dekii ilk sezonunu tamamladı. Sezon içinde elde edilen başarılar göz kamaştırıyor ancak her şeyin bir başlangıcı var. "Open The Doors: Scuderia AlphaTauri'nin İlk Yarışı", bizi başlangıç noktasına götürüyor. Perde arkası görüntüler ve özel röportajlarla Scuderia AlphaTauri'nin ilk sezonuna uzanan günlerini bu özel belgeselde Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.

After the Raves

Los Angeles: Rave'in Doğum Yeri

DJ Tommie Sunshine elektronik müzik dendiğinde akla ilk gelen dokuz şehiri ziyaret ediyor ve bizleri bu türün içerisinde bir gezintiye çıkarıyor. İlk durak ABD'de rave'in ilk ortaya çıktığı yer. DJ Tommie Sunshine, Los Angeles'ta bu başlangıç anının izlerini sürüyor. Bize de müzik dolu bir serüvenin parçası olmak düşüyor.

Follow the Steps

Amerika'nın Yeniden Keşfi

Müzik varsa, ritim de vardır. Ritmi vücutlarıyla dünyaya aktaran dans grubu Flying Steps , Amerika turnelerinin ilk ayağı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Biz de bu bölümde ekip üyelerinin hikâyelerine tanık oluyoruz.

Against the Odds

İki ay öncesine kadar birlikte oynamayan beş oyuncu, Dota 2'nin en büyük turnuvası The International'ı kazanarak espor tarihinin en büyük başarı hikayelerinden birine imza attı. OG takımının tüm engellere rağmen zafere giden yolculuğu Against the Odds belgeselinde. Ekranın sağındaki menüden Türkçe dil seçeneğini seçerek filmi altyazılı izleyebilirsin.

Winterland

Winterland