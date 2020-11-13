Eren Üçlertoprağı: “Tam kadro kusursuz bir yarış için hazırız”

Artık her şey hazır! 9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 DHL Türkiye GP heyecanını yaşamaya başladık. Pazar günü düzenlenecek büyük yarış öncesi TOSFED başkanı Eren Üçlertoprağı ile konuştuk.

TOSFED başkanı Eren Üçlertoprağı ilk olarak “Dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonu olan Formula 1'i uzun bir aradan sonra T.C. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde organize etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz,” dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti: “Bizler TOSFED olarak, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)’nun Türkiye'deki ulusal spor otoritesi kimliğimizle, direktöründen gözetmenlerine kadar organizasyonun sportif yönetiminden sorumluyuz. Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu büyük organizasyona, geçtiğimiz yıllardan büyük tecrübeye sahip olan sportif kadromuz ve 850 görevlimizle tam anlamıyla hazırız.”

Eren Üçlertoprağı © TOSFED

Formula 1 DHL Türkiye GP hazırlıkları konusunda ise organizasyonun Türkiye'ye geleceğinin açıklandığı günden itibaren çalışmalara başlandığını söyleyen Eren Üçlertoprağı şöyle diyor: “Görevlendireceğimiz kadronun atanması ve eğitimlerin güncellenmesi konusunda çok ciddi bir çalışma yaptık. Pandemi nedeniyle eğitimlerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirdik ve çarşamba gününden itibaren pistte pratik eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Araç kurtarma, yangın söndürme, yaralıların araçtan çıkarılması gibi çeşitli eğitimler gerçekleştirildi ve tam kadro kusursuz bir organizasyon için hazırız.”

TOSFED ailesi olarak, yarışı en güzel şekilde organize ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tam Eren Üçlertoprağı

TOSFED'in büyük organizasyonlar konusunda ciddi bir tecrübesi olduğu şüphesiz. Eren Üçlertoprağı da ilk olarak eylül ayında düzenlenen Rally Turkey ’den bahsediyor ve oradaki tecrübeli ekibin F1 organizasyonunda da aynı başarıyı göstereceğinden emin olduğunu söylüyor: “Marmaris’te organize ettiğimiz Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil Türkiye Rallisi, bağlı bulunduğumuz sportif otoritemiz FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) tarafından üst düzey bir puanlamayla ödüllendirildi. Zaten son 3 yıldır Dünya Ralli Şampiyonası'nı da bu kadroyla düzenliyoruz ve arkadaşlarımızın her biri oldukça tecrübeli. TOSFED ailesi olarak, yarışı en güzel şekilde organize ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tam.”

9 yıl sonra tekrar bir F1 yarışına ev sahipliği yapıyoruz © Getty Images / Red Bull Content Pool

Birçok ülke mevcut şartlarda bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar üst düzey bir organizasyonu gerçekleştirmenin ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini gösterdiğini belirten Eren Üçlertoprağı son olarak ülkemizde otomobil sporlarına olan ilginin artmasıyla ilgili ise şunları aktarıyor: