01
Atina yolunda ilk adım
Avrupa’nın en prestijli kupasında artık telafisi olmayan Play-off sahnesi açıldı! Normal sezonu fırtına gibi eserek 24 galibiyetle 4. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Final Four bileti için Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile eşleşti.
Mücadele, 28 Nisan 2026 Salı günü Türkiye saati ile 20.45’te başladı ve Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynandı. Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşısında sergilediği kararlı oyunla Atina yolundaki play-off serisine galibiyetle başladı.
02
Genç yetenek Tarık Biberović de dev maçta sahada!
Fenerbahçe Beko'nun yıldız sporcusu Tarık Biberović, Zalgiris maçında takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak sahada yer aldı. EuroLeague'in en keskin şutörlerinden biri olmayı başaran genç yıldız, bu akşamki Play-off mücadelesinde de dış atışları ve yüksek enerjisiyle galibiyetin anahtarı oldu. Tarık, maçın henüz ilk devresinde 17 sayıya ulaşarak, takımının ilk yarıyı 47-29 önde kapatmasında başrolü oynadı.
03
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (28 Nisan 2026) maç sonuçları
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-20 önde kapatarak avantajı eline aldı. İlk yarı ise 47-29 skorla galibiyetle devam etti. Finalde Fenerbahçe Beko 89-78 skorla maçın galibi oldu.
Takımlar
1. Periyot
2. Periyot
3. Periyot
4. Periyot
Maç Sonucu
Fenerbahçe Beko
22
25
18
24
89
Zalgiris Kaunas
20
9
28
21
78
Mücadele sonucunda Fenerbahçe Beko, 5 maçlık play-off serisinde 1-0 öne geçti. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takım, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina'da düzenlenecek olan Final Four'a bilet kazanacak.