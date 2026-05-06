Avrupa basketbolunun iki ekolü, EuroLeague Play-off çeyrek final serisinin ikinci karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Basketbol

Fenerbahçe Beko play-off serisinde 2-1 önde

Zalgiris Kaunas 81-78 skorla play-off serisinin 3. maçının galibi oldu. 6 Mayıs 2026'da gerçekleşen karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe Beko, seride 2-1 önde.
01

Atina yolunda ilk adım

Avrupa’nın en prestijli kupasında artık telafisi olmayan Play-off sahnesi açıldı! Normal sezonu fırtına gibi eserek 24 galibiyetle 4. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Final Four bileti için Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile eşleşti.
İlk mücadele, 28 Nisan 2026 Salı günü Türkiye saati ile 20.45’te başladı ve Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynandı. Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşısında sergilediği kararlı oyunla Atina yolundaki play-off serisine galibiyetle başladı.
02

Genç yetenek Tarık Biberović de dev maçta sahada!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız sporcusu Tarık Biberović, Zalgiris maçında takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak sahada yer aldı. EuroLeague'in en keskin şutörlerinden biri olmayı başaran genç yıldız, bu akşamki Play-off mücadelesinde de dış atışları ve yüksek enerjisiyle galibiyetin anahtarı oldu. Tarık, 28 Nisan'daki maçın henüz ilk devresinde 17 sayıya ulaşarak, takımının ilk yarıyı 47-29 önde kapatmasında başrolü oynadı.
03

Durmak Bilmeyen MVP Tarık Biberović

Tarık Biberović

Tarık Biberović, sergilediği 26 sayılık kusursuz oyunla play-off serisinin ilk maçında MVP seçildi. Türkiye Kupası’ndan sonra Avrupa sahnesinde de en değerli oyuncu seçilen genç yıldız, Fenerbahçe Beko’yu galibiyete taşıyan ana güç oldu.
04

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (28 Nisan 2026) maç sonuçları

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-20 önde kapatarak avantajı eline aldı. İlk yarı ise 47-29 skorla galibiyetle devam etti. Finalde Fenerbahçe Beko 89-78 skorla maçın galibi oldu.

Takımlar

1. Periyot

2. Periyot

3. Periyot

4. Periyot

Maç Sonucu

Fenerbahçe Beko

22

25

18

24

89

Zalgiris Kaunas

20

9

28

21

78

Mücadele sonucunda Fenerbahçe Beko, 5 maçlık play-off serisinde 1-0 öne geçti. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takım, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina'da düzenlenecek olan Final Four'a bilet kazanacak.
05

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (30 Nisan 2026) maç sonuçları

Fenerbahçe Beko 86-74 skorla play-off serisinin 2. maçının galibi oldu.

Takımlar

1. Periyot

2. Periyot

3. Periyot

4. Periyot

Maç Sonucu

Fenerbahçe Beko

26

25

15

20

86

Zalgiris Kaunas

14

19

14

27

74

06

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (06 Mayıs 2026) maç sonuçları

Zalgiris Kaunas 81-78 skorla play-off serisinin 3. maçının galibi oldu. 6 Mayıs 2026'da gerçekleşen karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe Beko, seride 2-1 önde.

Takımlar

1. Periyot

2. Periyot

3. Periyot

4. Periyot

Maç Sonucu

Fenerbahçe Beko

25

17

20

16

78

Zalgiris Kaunas

12

23

22

24

81

07

EuroLeague play-off maç takvimi

  • 1. Maç | 28 Nisan 2026 Salı: Fenerbahçe Beko 89-78 kazandı (1-0)
  • 2. Maç | 30 Nisan 2026 Perşembe – Fenerbahçe Beko 86-74 kazandı (2-0)
  • 3. Maç | 6 Mayıs 2026 Çarşamba – 20:00: Zalgiris Kaunas 81-78 kazandı (2-1)
  • 4. Maç | 8 Mayıs 2026 Cuma
  • 5. Maç | 13 Mayıs 2026 Çarşamba
Basketbol