Euroleague Puan Durumu 2025/2026 sezonunu takip edin!
© fenerbahce.org
Basketbol

EuroLeague Puan Durumu 2025/2026

EuroLeague puan durumlarını, maç sonuçlarını, takım sıralamaları ve basketbol şampiyonluk yarışını anlık takip edin.
Yazar: Red Bull
4 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

  1. 1
    Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman?
  2. 2
    EuroLeague playoff maçları ne zaman?
  3. 3
    EuroLeague final four ne zaman?
EuroLeague’de bir sezonun daha lig aşaması, takımların özverili performansları ve parkeye yansıttıkları yüksek enerjiyle tamamlandı. Olympiacos’un istikrarlı oyununu liderlikle taçlandırdığı, Fenerbahçe Beko’nun ise ilk dörtte yer bularak önemli bir başarı elde ettiği 2025/2026 sezonu Euroleauge puan durumları sizlerle.

Sıralama

Takım

Oynanan Maç

Galibiyet

Mağlubiyet

Atılan Sayı

Yenilen Sayı

Averaj

1

Olympiacos B.C.

38

26

12

3406

3144

+262

2

Valencia Basket Club

38

25

13

3418

3243

+175

3

Real Madrid Baloncesto

38

24

14

3342

3156

+186

4

Fenerbahçe Beko

38

24

14

3114

3061

+53

5

Žalgiris Kaunas

38

23

15

3304

3125

+179

6

Hapoel Tel Aviv B.C.

38

23

15

3329

3211

+118

7

Panathinaikos B.C.

38

22

16

3314

3228

+86

8

AS Monaco Basket

38

22

16

3417

3282

+135

9

FC Barcelona Bàsquet

38

21

17

3167

3147

+20

10

KK Crvena zvezda

38

21

17

3287

3245

+42

11

Dubai Basketball

38

19

19

3324

3325

-1

12

Maccabi Tel Aviv B.C.

38

18

20

3386

3486

-100

13

FC Bayern Munich

38

17

21

3063

3168

-105

14

Olimpia Milano

38

17

21

3246

3294

-48

15

KK Partizan

38

16

22

3052

3242

-190

16

Paris Basketball

38

15

23

3422

3456

-34

17

Virtus Bologna

38

14

24

3110

3285

-175

18

Saski Baskonia

38

13

25

3321

3483

-162

19

Anadolu Efes S.K.

38

12

26

2991

3151

-160

20

LDLC ASVEL

38

8

30

2989

3270

-281

Avrupa basketbol ligi kapsamında öne çıkan THY EuroLeague’de rekabet her geçen hafta daha da kızışırken, THY EuroLeague puan durumu takımların sezon içindeki konumunu net şekilde ortaya koyuyor. EuroLeague maç sonuçları ve puan durumu birlikte değerlendirildiğinde ise hangi ekiplerin formda olduğu ve Final Four yolunda avantaj yakaladığı açıkça görülüyor.
01

Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko 2025/2026 normal sezon maç takvimi aşağıdaki şekildedir:
  • 1 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 81 - 58 Paris Basketball
  • 3 Ekim 2025: Olimpia Milano 76 - 79 Fenerbahçe Beko
  • 9 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 78 - 82 Real Madrid
  • 15 Ekim 2025: Crvena Zvezda 74 - 70 Fenerbahçe Beko
  • 17 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 84 - 75 Maccabi Tel Aviv
  • 24 Ekim 2025: Anadolu Efes 69 - 79 Fenerbahçe Beko
  • 29 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 88 - 80 Olympiacos
  • 31 Ekim 2025: Valencia Basket 84 - 81 Fenerbahçe Beko
  • 6 Kasım 2025: Fenerbahçe Beko 92 - 76 LDLC ASVEL
  • 13 Kasım 2025: Bayern Munich 73 - 81 Fenerbahçe Beko
  • 15 Kasım 2025: Fenerbahçe Beko 85 - 79 Virtus Bologna
  • 20 Kasım 2025: FC Barcelona 88 - 82 Fenerbahçe Beko
  • 28 Kasım 2025: Fenerbahçe Beko 99 - 87 Partizan
  • 4 Aralık 2025: Zalgiris Kaunas 70 - 75 Fenerbahçe Beko
  • 11 Aralık 2025: Fenerbahçe Beko 84 - 71 Baskonia
  • 17 Aralık 2025: Monaco 81 - 85 Fenerbahçe Beko
  • 19 Aralık 2025: Fenerbahçe Beko 87 - 82 Hapoel Tel Aviv
  • 23 Aralık 2025: Fenerbahçe Beko 72 - 71 FC Barcelona
  • 26 Aralık 2025: Dubai Basketball 89 - 83 Fenerbahçe Beko
  • 2 Ocak 2026: Fenerbahçe Beko 89 - 78 Panathinaikos
  • 8 Ocak 2026: Maccabi Tel Aviv 82 - 80 Fenerbahçe Beko
  • 13 Ocak 2026: Fenerbahçe Beko 87 - 72 Olimpia Milano
  • 15 Ocak 2026: Paris Basketball 91 - 88 Fenerbahçe Beko
  • 22 Ocak 2026: Fenerbahçe Beko 83 - 81 Anadolu Efes
  • 29 Ocak 2026: Real Madrid 85 - 78 Fenerbahçe Beko
  • 3 Şubat 2026: Fenerbahçe Beko 94 - 82 Crvena Zvezda
  • 5 Şubat 2026: Olympiacos 79 - 74 Fenerbahçe Beko
  • 12 Şubat 2026: Fenerbahçe Beko 86 - 74 Valencia Basket
  • 26 Şubat 2026: Fenerbahçe Beko 91 - 84 Dubai Basketball
  • 5 Mart 2026: Virtus Bologna 77 - 82 Fenerbahçe Beko
  • 12 Mart 2026: Fenerbahçe Beko 80 - 76 Zalgiris Kaunas
  • 18 Mart 2026: Panathinaikos 83 - 85 Fenerbahçe Beko
  • 20 Mart 2026: Fenerbahçe Beko 90 - 86 Monaco
  • 26 Mart 2026: Baskonia 81 - 79 Fenerbahçe Beko
  • 2 Nisan 2026: Fenerbahçe Beko 82 - 85 Bayern Munich
  • 7 Nisan 2026: Hapoel Tel Aviv 84 - 88 Fenerbahçe Beko
  • 9 Nisan 2026: Partizan 72 - 68 Fenerbahçe Beko
  • 16 Nisan 2026: LDLC ASVEL 76 - 81 Fenerbahçe Beko
02

EuroLeague playoff maçları ne zaman?

  1. Maç | 28 Nisan 2026 Salı: Fenerbahçe Beko 89-78 kazandı (1-0)
  2. Maç | 30 Nisan 2026 Perşembe – 20:45: Fenerbahçe Beko 86-74 kazandı (2-0)
  3. Maç | 6 Mayıs 2026 Çarşamba – 20:00: Seri Litvanya’da
  4. Maç | 8 Mayıs 2026 Cuma: (Serinin uzaması durumunda oynanacak.)
  5. Maç | 13 Mayıs 2026 Çarşamba: (Serinin uzaması halinde son karşılaşma.)
Fenerbahçe Beko, play-off serisindede 2-0 önde. Fenerbahçe Beko - Zalgiris maç sonuçları ve detaylarını inceleyebilirsiniz.
03

EuroLeague final four ne zaman?

2025/2026 EuroLeague Final Four, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek.
Basketbol