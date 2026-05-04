Sıralama
Takım
Oynanan Maç
Galibiyet
Mağlubiyet
Atılan Sayı
Yenilen Sayı
Averaj
1
Olympiacos B.C.
38
26
12
3406
3144
+262
2
Valencia Basket Club
38
25
13
3418
3243
+175
3
Real Madrid Baloncesto
38
24
14
3342
3156
+186
4
Fenerbahçe Beko
38
24
14
3114
3061
+53
5
Žalgiris Kaunas
38
23
15
3304
3125
+179
6
Hapoel Tel Aviv B.C.
38
23
15
3329
3211
+118
7
Panathinaikos B.C.
38
22
16
3314
3228
+86
8
AS Monaco Basket
38
22
16
3417
3282
+135
9
FC Barcelona Bàsquet
38
21
17
3167
3147
+20
10
KK Crvena zvezda
38
21
17
3287
3245
+42
11
Dubai Basketball
38
19
19
3324
3325
-1
12
Maccabi Tel Aviv B.C.
38
18
20
3386
3486
-100
13
FC Bayern Munich
38
17
21
3063
3168
-105
14
Olimpia Milano
38
17
21
3246
3294
-48
15
KK Partizan
38
16
22
3052
3242
-190
16
Paris Basketball
38
15
23
3422
3456
-34
17
Virtus Bologna
38
14
24
3110
3285
-175
18
Saski Baskonia
38
13
25
3321
3483
-162
19
Anadolu Efes S.K.
38
12
26
2991
3151
-160
20
LDLC ASVEL
38
8
30
2989
3270
-281
Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman?
- 1 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 81 - 58 Paris Basketball
- 3 Ekim 2025: Olimpia Milano 76 - 79 Fenerbahçe Beko
- 9 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 78 - 82 Real Madrid
- 15 Ekim 2025: Crvena Zvezda 74 - 70 Fenerbahçe Beko
- 17 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 84 - 75 Maccabi Tel Aviv
- 24 Ekim 2025: Anadolu Efes 69 - 79 Fenerbahçe Beko
- 29 Ekim 2025: Fenerbahçe Beko 88 - 80 Olympiacos
- 31 Ekim 2025: Valencia Basket 84 - 81 Fenerbahçe Beko
- 6 Kasım 2025: Fenerbahçe Beko 92 - 76 LDLC ASVEL
- 13 Kasım 2025: Bayern Munich 73 - 81 Fenerbahçe Beko
- 15 Kasım 2025: Fenerbahçe Beko 85 - 79 Virtus Bologna
- 20 Kasım 2025: FC Barcelona 88 - 82 Fenerbahçe Beko
- 28 Kasım 2025: Fenerbahçe Beko 99 - 87 Partizan
- 4 Aralık 2025: Zalgiris Kaunas 70 - 75 Fenerbahçe Beko
- 11 Aralık 2025: Fenerbahçe Beko 84 - 71 Baskonia
- 17 Aralık 2025: Monaco 81 - 85 Fenerbahçe Beko
- 19 Aralık 2025: Fenerbahçe Beko 87 - 82 Hapoel Tel Aviv
- 23 Aralık 2025: Fenerbahçe Beko 72 - 71 FC Barcelona
- 26 Aralık 2025: Dubai Basketball 89 - 83 Fenerbahçe Beko
- 2 Ocak 2026: Fenerbahçe Beko 89 - 78 Panathinaikos
- 8 Ocak 2026: Maccabi Tel Aviv 82 - 80 Fenerbahçe Beko
- 13 Ocak 2026: Fenerbahçe Beko 87 - 72 Olimpia Milano
- 15 Ocak 2026: Paris Basketball 91 - 88 Fenerbahçe Beko
- 22 Ocak 2026: Fenerbahçe Beko 83 - 81 Anadolu Efes
- 29 Ocak 2026: Real Madrid 85 - 78 Fenerbahçe Beko
- 3 Şubat 2026: Fenerbahçe Beko 94 - 82 Crvena Zvezda
- 5 Şubat 2026: Olympiacos 79 - 74 Fenerbahçe Beko
- 12 Şubat 2026: Fenerbahçe Beko 86 - 74 Valencia Basket
- 26 Şubat 2026: Fenerbahçe Beko 91 - 84 Dubai Basketball
- 5 Mart 2026: Virtus Bologna 77 - 82 Fenerbahçe Beko
- 12 Mart 2026: Fenerbahçe Beko 80 - 76 Zalgiris Kaunas
- 18 Mart 2026: Panathinaikos 83 - 85 Fenerbahçe Beko
- 20 Mart 2026: Fenerbahçe Beko 90 - 86 Monaco
- 26 Mart 2026: Baskonia 81 - 79 Fenerbahçe Beko
- 2 Nisan 2026: Fenerbahçe Beko 82 - 85 Bayern Munich
- 7 Nisan 2026: Hapoel Tel Aviv 84 - 88 Fenerbahçe Beko
- 9 Nisan 2026: Partizan 72 - 68 Fenerbahçe Beko
- 16 Nisan 2026: LDLC ASVEL 76 - 81 Fenerbahçe Beko
EuroLeague playoff maçları ne zaman?
- Maç | 28 Nisan 2026 Salı: Fenerbahçe Beko 89-78 kazandı (1-0)
- Maç | 30 Nisan 2026 Perşembe – 20:45: Fenerbahçe Beko 86-74 kazandı (2-0)
- Maç | 6 Mayıs 2026 Çarşamba – 20:00: Seri Litvanya’da
- Maç | 8 Mayıs 2026 Cuma: (Serinin uzaması durumunda oynanacak.)
- Maç | 13 Mayıs 2026 Çarşamba: (Serinin uzaması halinde son karşılaşma.)