EuroLeague’de 2026/2027 Sezonu Kural Değişiklikleri

Şut hali yeniden tanımlandı : Sıçrayarak veya hareket halinde yapılan bir atışta şut hali, oyuncunun omuzlarını ve topu potaya doğru yukarı hareket ettirmeye başladığı anda başlıyor. Bunun şut hali sayılabilmesi için oyuncunun ön sahada bulunması gerekiyor. Potaya yapılan drive'larda ise değerlendirme farklı. Oyuncunun üç sayı çizgisi ile pota arasında topu kontrolüne alıp kesintisiz şekilde atış hareketine devam etmesiyle şut hali başlıyor.

Rip-through hareketlerinde temas şut faulü sayılmayacak : Hücum oyuncusunun topu bir yandan diğer yana taşıdığı rip-through hareketi sırasında gerçekleşen temas artık her durumda şut öncesi faul olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla oyuncu bu hareketle teması oluşturduktan sonra şuta devam etse bile pozisyon doğrudan şut faulüne dönüşmeyecek.

Şut sonrası el teması için sınırlar netleştirildi : Top oyuncunun elinden çıktıktan sonra şut eline yapılan hafif ve temiz bir temas faul olarak değerlendirilmeyebilecek. Ancak elin yanına, bileğe, kola veya vücuda yapılan temas faul olmaya devam edecek.

Şutörün iniş alanına girmek flagrant faul sayılabilecek : Savunmacı şut atan oyuncunun iniş alanına girer ve oyuncu savunmacının ayağının üzerine basarsa pozisyon artık flagrant faul kapsamında değerlendirilecek. Bu tür temaslar önceki sistemde sportmenlik dışı faul kapsamında değerlendiriliyordu.

Teknik fauller iki kategoriye ayrıldı : Yeni sistemde teknik fauller Category 1 ve Category 2 olarak sınıflandırılıyor. Rakibe yönelik saygısız davranışlar, alay etme, rakibin görüşünü engelleme ve faul yapılmış gibi davranma Category 1 kapsamında yer alıyor ve diskalifiye hesabına dahil ediliyor. Oyunu geciktirme, smaç sonrasında çembere asılma ve son serbest atışta savunma kaynaklı goaltending gibi ihlaller ise Category 2 kapsamında değerlendiriliyor ve diskalifiye hesabına katılmıyor.

Sportmenlik dışı faulün yerini iki yeni faul türü aldı : Önceki sezonlarda kullanılan sportmenlik dışı faul, 2026/2027 sezonunda “disruptive foul” ve “flagrant foul” olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrıldı. Disruptive foul, oyunun akışını bozarak rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak flagrant seviyesine ulaşmayan temasları kapsıyor. Hızlı hücumu faulle kesmek veya periyot sonunda süreyi durdurmak amacıyla yapılan fauller bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Flagrant foul ise basketbol hareketi olarak kabul edilemeyecek ya da kontrolsüz, şiddetli veya tehlikeli temasları kapsıyor. İki faul türünün cezası önceki sportmenlik dışı faulle aynı olsa da yalnızca flagrant fauller diskalifiye hesabına dahil ediliyor.