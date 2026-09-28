EuroLeague’de 2026/2027 Sezonu Kural Değişiklikleri

EuroLeague’de yeni sezon parkede yaşanacak mücadelelerin yanı sıra oyunun bazı kritik anlarını doğrudan etkileyen kural değişiklikleriyle de geliyor. 2026/2027 sezonu öncesinde açıklanan düzenlemeler şut halinin başlangıcından teknik faullere, sportmenlik dışı faullerden oyuncuların diskalifiye edilmesine kadar farklı başlıkları kapsıyor.
Yeni düzenlemelerin önemli bir bölümü, hakem kararlarında daha net sınırlar oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle temasların nasıl değerlendirileceği konusunda artık daha ayrıntılı kriterler var. Peki maç izlerken hangi değişikliklere dikkat etmen gerekiyor?
01
EuroLeague Kural Değişiklikleri
EuroLeague tarafından açıklanan düzenlemeler 2026/2027 EuroLeague ve BKT EuroCup sezonlarının yanı sıra ilk kez düzenlenen Euroleague Basketball SuperCup'ta da uygulanacak. Yeni sezonda bilmen gereken başlıca değişiklikler şöyle:
- Şut hali yeniden tanımlandı: Sıçrayarak veya hareket halinde yapılan bir atışta şut hali, oyuncunun omuzlarını ve topu potaya doğru yukarı hareket ettirmeye başladığı anda başlıyor. Bunun şut hali sayılabilmesi için oyuncunun ön sahada bulunması gerekiyor. Potaya yapılan drive'larda ise değerlendirme farklı. Oyuncunun üç sayı çizgisi ile pota arasında topu kontrolüne alıp kesintisiz şekilde atış hareketine devam etmesiyle şut hali başlıyor.
- Rip-through hareketlerinde temas şut faulü sayılmayacak: Hücum oyuncusunun topu bir yandan diğer yana taşıdığı rip-through hareketi sırasında gerçekleşen temas artık her durumda şut öncesi faul olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla oyuncu bu hareketle teması oluşturduktan sonra şuta devam etse bile pozisyon doğrudan şut faulüne dönüşmeyecek.
- Şut sonrası el teması için sınırlar netleştirildi: Top oyuncunun elinden çıktıktan sonra şut eline yapılan hafif ve temiz bir temas faul olarak değerlendirilmeyebilecek. Ancak elin yanına, bileğe, kola veya vücuda yapılan temas faul olmaya devam edecek.
- Şutörün iniş alanına girmek flagrant faul sayılabilecek: Savunmacı şut atan oyuncunun iniş alanına girer ve oyuncu savunmacının ayağının üzerine basarsa pozisyon artık flagrant faul kapsamında değerlendirilecek. Bu tür temaslar önceki sistemde sportmenlik dışı faul kapsamında değerlendiriliyordu.
- Teknik fauller iki kategoriye ayrıldı: Yeni sistemde teknik fauller Category 1 ve Category 2 olarak sınıflandırılıyor. Rakibe yönelik saygısız davranışlar, alay etme, rakibin görüşünü engelleme ve faul yapılmış gibi davranma Category 1 kapsamında yer alıyor ve diskalifiye hesabına dahil ediliyor. Oyunu geciktirme, smaç sonrasında çembere asılma ve son serbest atışta savunma kaynaklı goaltending gibi ihlaller ise Category 2 kapsamında değerlendiriliyor ve diskalifiye hesabına katılmıyor.
- Sportmenlik dışı faulün yerini iki yeni faul türü aldı: Önceki sezonlarda kullanılan sportmenlik dışı faul, 2026/2027 sezonunda “disruptive foul” ve “flagrant foul” olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrıldı. Disruptive foul, oyunun akışını bozarak rakibi dezavantajlı duruma düşüren ancak flagrant seviyesine ulaşmayan temasları kapsıyor. Hızlı hücumu faulle kesmek veya periyot sonunda süreyi durdurmak amacıyla yapılan fauller bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Flagrant foul ise basketbol hareketi olarak kabul edilemeyecek ya da kontrolsüz, şiddetli veya tehlikeli temasları kapsıyor. İki faul türünün cezası önceki sportmenlik dışı faulle aynı olsa da yalnızca flagrant fauller diskalifiye hesabına dahil ediliyor.
- Diskalifiye kriterleri değişti: Bir oyuncu iki Category 1 teknik faul, iki flagrant faul veya bir Category 1 teknik faulle bir flagrant faul aldığında oyundan diskalifiye edilecek. Başantrenörler için de yeni teknik faul kategorilerine göre ayrı diskalifiye kriterleri uygulanacak.
02
Sezonda Önemli Diğer Kurallar
2026/2027 sezonunda dikkat etmen gereken her uygulama yeni değil. EuroLeague, standart FIBA kurallarından farklılaşan ve önceki sezonlardan devam eden bazı düzenlemeleri de yeni sezon öncesinde yeniden hatırlattı:
- Savunma yarım dairesi: Potanın altındaki yarım dairenin içinde bulunan ikincil savunmacı, dışarıdan gelerek havada kendisiyle temas eden hücum oyuncusuna karşı dikey şekilde yükselmezse blok faulüyle cezalandırılabiliyor. Ancak hücum oyuncusunun temas sırasında havada olmaması, topu yarım dairenin içinde alması veya temasa ayak, diz ya da dirseğiyle neden olması gibi durumlarda farklı değerlendirme yapılıyor.
- Koç challenge hakkı: Başantrenörlerin maç başına iki challenge hakkı bulunuyor. Ancak ilk 38 dakika içinde challenge kullanılmazsa haklardan biri kaybediliyor. Koçlar Instant Replay System kapsamında incelenebilen pozisyonlar için challenge isteyebiliyor fakat faulü hangi oyuncunun yaptığının incelenmesini talep edemiyor. Hakemler olası bir kayıt hatasını düzeltmek amacıyla bu konuyu kendi inisiyatifleriyle inceleyebiliyor.
- Bench müdahalesi: Başantrenörün veya takımın bench listesinde bulunan herhangi bir kişinin sahaya girerek rakibin hızlı hücumuna müdahale etmesi halinde başantrenör otomatik olarak diskalifiye ediliyor.
- Teknik faul öncesi uyarı: Hakemlerin davranış ihlalleri veya faul yapılmış gibi davranma durumlarında teknik faul vermeden önce oyuncuyu uyarması gerekmiyor. Oyunu geciktirme ihlallerinde ise uyarı uygulaması devam ediyor.
- Kavga durumlarında bench oyuncuları: Kavga çıkması halinde yedek oyuncuların ve diğer bench görevlilerinin sahaya girmesine izin verilmiyor. Bununla birlikte yalnızca olayları yatıştırmak amacıyla müdahale eden kişiler, görüntülü incelemede kavgaya katılmadıkları belirlenirse otomatik olarak diskalifiye edilmiyor.
- Hava atışı uygulaması: Maçlar ve uzatma periyotları orta yuvarlaktaki hava atışıyla başlıyor. Maçın ilk topuna sahip olamayan takım ikinci ve üçüncü çeyreğe kenardan oyuna sokarak başlarken ilk topa sahip olan takım dördüncü çeyreğin başlangıcında topu oyuna sokuyor. Bazı özel pozisyonlarda ise birbirine en yakın iki rakip oyuncu arasında yeniden hava atışı yapılabiliyor.
Tüm bu düzenlemelerle birlikte 2026/2027 sezonunda bazı alışıldık hakem kararlarının farklılaştığını görebilirsin. Özellikle teknik faullerin kategorilere ayrılması ve sportmenlik dışı faul kavramının yerini disruptive ve flagrant faullere bırakması, maç içerisinde hem oyuncuların hem de teknik ekiplerin dikkat etmesi gereken yeni bir çerçeve oluşturuyor.