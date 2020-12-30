Evde Kutlama Yapmanın Olmazsa Olmazları
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İster yeni bir iş isterse de sınavların bitmesi… Kutlama yapmak için her zaman bir neden bulunur. İşte ev ortamında kutlama yapmak isteyenlere tavsiyeler.
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Kutlama yapmak için sebep çok. Ama özel bir kutlama yapmak için biraz daha fazlası lazım. Biz de düşündük, taşındık ve evde kutlama yapmayı daha eğlenceli hale getirecek şeyleri derledik.
Evi süsle
Her şey ortamı hazırlamakla başlar elbette. Eğer sürpriz bir kutlama yapılacaksa o kişinin adının yazılı olduğu süsler öncelikli olabilir. Bol ışıklı süsler ve ufak şapkalar da cepte olmalı. Kısacası, o evde bir kutlama olduğu 100 metreden bakınca bile anlaşılmalı.
Özel bir sofra kur
Süsleme kısmı bittikten sonra eğlence öncesi şahane bir sofrada sevdiklerinle bir araya gel. Favori olan yemek ne ise o baş köşede durmalı. Atıştırmalıklar meyveler, içecekler… Ve elbette şahane bir tatlı ile şölen sona erebilir. Yine de tıka basa yememekte fayda var yoksa eğlence kısmına geçince biraz zorluk yaşayabilirsiniz.
Karaoke zamanı!
Eğlence için herkesin özel bir seçimi vardır. Ama ortak akılda buluşulan şey genelde karaoke olur. YouTube üzerinden ya da özel karaoke programlarıyla geceyi ısıtmak ve eğlenceye start vermek mümkün.
Müzik hızlansın
Özel bir playlist ile gecenin ritmini yükseltmek ve işi gerçek bir kutlamaya dönüştürmek harika bir final olacaktır. Ama hem saat hem de sese dikkat etmek şart yoksa gece uykulu ve öfkeli gözlerle bir komşunuzu kapınızı çalarken bulabilirsiniz.
Hediyeler o günü hep hatırlatacak
Kutladığınız şey terfi, biten okul ya da doğum günü… Ne olura olsun bu anları bir hediye ile hatırlanır kılmak önemli. Bazen şans getireceğine inandığınız bir hediye en çok iş görendir. Ama ne alırsanız alın önemli olan o hediyenin o günün hatırasına dönüşmesidir. O yüzden çok düşünmeden, içinizden geldiği gibi davranın.