Evde Kutlama Yapmanın Olmazsa Olmazları

Kutlama yapmak için sebep çok. Ama özel bir kutlama yapmak için biraz daha fazlası lazım. Biz de düşündük, taşındık ve evde kutlama yapmayı daha eğlenceli hale getirecek şeyleri derledik.

Evi süsle

Her şey ortamı hazırlamakla başlar elbette. Eğer sürpriz bir kutlama yapılacaksa o kişinin adının yazılı olduğu süsler öncelikli olabilir. Bol ışıklı süsler ve ufak şapkalar da cepte olmalı. Kısacası, o evde bir kutlama olduğu 100 metreden bakınca bile anlaşılmalı.

Özel bir sofra kur

Süsleme kısmı bittikten sonra eğlence öncesi şahane bir sofrada sevdiklerinle bir araya gel. Favori olan yemek ne ise o baş köşede durmalı. Atıştırmalıklar meyveler, içecekler… Ve elbette şahane bir tatlı ile şölen sona erebilir. Yine de tıka basa yememekte fayda var yoksa eğlence kısmına geçince biraz zorluk yaşayabilirsiniz.

Karaoke zamanı!

Eğlence için herkesin özel bir seçimi vardır. Ama ortak akılda buluşulan şey genelde karaoke olur. YouTube üzerinden ya da özel karaoke programlarıyla geceyi ısıtmak ve eğlenceye start vermek mümkün.

Müzik hızlansın

Özel bir playlist ile gecenin ritmini yükseltmek ve işi gerçek bir kutlamaya dönüştürmek harika bir final olacaktır. Ama hem saat hem de sese dikkat etmek şart yoksa gece uykulu ve öfkeli gözlerle bir komşunuzu kapınızı çalarken bulabilirsiniz.

Hediyeler o günü hep hatırlatacak