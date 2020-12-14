Evden Çalışarak Başarıya Ulaşma Yolları

Güney Koreli dansçı Dassy , Kanadalı buz tırmanıcısı Will Gadd ve Türk spor fotoğrafçısı Nuri Yılmazer , evden çalıştıkları dönemde yaratıcılıklarını kullanarak işlerinde başarıya ulaştılar. Sahip oldukları zamanı, yeni meydan okumalar bularak, yeni beceriler kazanarak ve kariyerleri hakkında düşünerek kullandılar.

Genellikle tek başına ya da ekibi Femme Fatale ile birlikte dünyanın dört bir yanında dans gösterileri yapan Dassy , şimdi Los Angeles'taki evinden ders veriyor ve dünyanın her yerinden öğrencileri popping dansı ile tanıştırıyor. Gadd , sonunda Alberta, Kanada'daki evinden görebildiği zorlu kaya yüzünü fethetti ve karbon ayak izini azaltmak için yaşam tarzında ciddi değişiklikler yaptı. Nuri ise kes-yapıştır yöntemiyle yarattığı sanat eserlerine geri döndü ve parkur sporcusu Hazal Nehir'in görüntüleriyle çalışarak bir stop-motion videoya imza attı.

Nuri Yılmazer'in objektifinden Hazal Nehir © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool

Bu dansı dünyanın her yerinden insanlara tanıttığımı hissettim Dassy Sokak dansçısı Dassy, Los Angeles'taki bir apartman dairesinde, dünyanın her yerindeki kadınlara popping dansını öğretiyor. Hatta 17 kişilik bir ekip için sansasyonel bir sokak dansı hazırladı ve çarpıcı görünümlerini tamamlamak için maskeler bile tasarladı. "İnsanlar, popping derslerime dünyanın her yerinden ilgi gösterdi. Kore, Japonya, Fransa, Brezilya. Bu dansı dünyanın her yerinden insanlara tanıttığımı hissettim ve dersi yapmaktan mutlu olduğum için onlar da aynı duyguyu alıyorlardı."

Dassy, popping dansını kitlelere yayıyor © Little Shao/Red Bull Content Pool

Bu yıl seyahat edemeyen ve turlara çıkamayan Dassy, online olarak koçluk yapmaya ve koreografi eğitimleri vermeye başladı. Bu sırada yeni teknik beceriler de edindi: Evdeki performans alanını nasıl aydınlatacağını, telefonuyla en güzel görüntüyü nasıl elde edebileceğini ve dizüstü bilgisayarın küçük, yatay ekranından hayli özellikli bir dansı kitlelere aktarmayı öğrendi.

Evden çalışmak, Dassy'ye yıllarca yaptığı kıtalararası seyahatlerin yorgunluğundan da kurtulma şansı verdi: "Evdeyken kendimi çok daha iyi hissediyordum ve vücuduma bakabiliyordum."

Los Angeles'ın yaklaşık 3.000 kilometre kuzeyinde, buz tırmanıcısı Will Gadd, Şubat ayında Kilimanjaro tırmanışını tamamladıktan sonra Kanada Rocky Dağları'ndaki evindeydi. Dünyanın dört bir yanında zirveleri fetheden deneyimli maceracı için evde çalışmak pek de alışılmış bir yöntem değildi. Ancak kısa sürede yeni projeler bulmayı başardı.

"Evimin yakınındaki bir kaya yüzünde oldukça büyük yeni bir rota üzerinde çalıştık. O kadar büyük ki bu yıl neredeyse tam olarak bitiremedik. Orada birkaç gün geçirdik ve gerçekten heyecan vericiydi. Verandamdan yukarı bakıyorum ve o kaya yüzünü görebiliyorum ancak oraya hiç çıkmamıştım çünkü her zaman seyahat etmekle çok meşguldüm!"

Will Gadd © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Olduğum yerde daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Will Gadd Ice Climbing Diğer taraftan, küresel ısınmanın Kilimanjaro'da küçülen buz üzerindeki şok edici etkilerini ilk elden görmüş olması da gelecekte nasıl çalışmak istediğini düşünmesine neden oldu. Gadd için bu, karbon ayak izini büyük ölçüde azaltmak için adımlar atmak anlamına geliyordu. “Ne istediğimizi ve hayatlarımızı nasıl yaşadığımızı düşünme zamanıydı. Daha önce yaşadığım şekle geri dönmek istemiyorum. Tam burada olduğum yerde daha fazla zaman geçirmek istiyorum. "

Spor fotoğrafçısı Nuri Yılmazer , İstanbul'da evde kaldığı dönemde, üniversite yıllarındaki favori sanat tekniğini canlandırma fırsatı buldu. Nuri, İstanbul'daki dairesindeyken, Ankara'da yaşayan parkur sporcusu Hazal Nehir'in 900'e yakın fotoğrafını kullanarak şaşırtıcı bir stop-motion filmi çekti.