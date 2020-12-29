Evi Tribüne Çevirmek İçin Yapman Gerekenler

Evde olmamız maçların keyfini hakkıyla çıkaramayacağımız manasına gelmiyor. Elbette bu süreçte tribünleri özledik ama evde kendi imkanlarımızla da benzer bir deneyimi yaşayabiliriz. Her şey zihinde bitiyor. Şimdi çok etraflıca düşünülmüş yöntemlerimizi paylaşma zamanı. İşte evi tribüne çevirmek yapman gerekenler!

Kılık kıyafet yönetmeliği

Evi tribüne çevirmek için ilk adım, elbette duruma uygun giyinmek. Biri kılığını gördüğünde, aklından geçenleri, senin için o anda en önemli şeyin ne olduğunu anlamalı. Eğer tuttuğun futbol takımının maçını seyredeceksen, üzerine mutlaka formanı geçirmelisin. Kış günü olduğunu düşünürsek, yanında bir de atkı bulunması mantıklı olur. Hem maç sırasında gerçekleştireceğin atkı şov için de materyal olarak kullanabilirsin. Yüz boyamak opsiyonel.

Red Bull Shop © Red Bull Shop

NBA maçlarında, bol pantolon ve bol tişört üzerine geçirilmiş NBA takımı forması, durumu rahatlıkla kurtarır. Faul pozisyonlarından sonra anlamsızca tavana bakarak sanki yukarıda büyük ekran varmış gibi yapabilirsin. Tenis maçlarında vaziyet belli: Smart casual. Ciddi duruyoruz, kendimizi bozmuyoruz.

Ambiyans ve müzik, yani tezahürat...

Yine futboldan başlayalım. Tribün deneyiminden tam olarak randıman almak istiyorsan, maçın büyük bir kısmının ayakta izleyeceksin. Oturmaya gelmedik buraya! Eksiksiz bir deneyim için yayının sesini çok fazla yükseltmen gerekli ancak komşularla arayı açmamak için mümkünse kapalı bir kulaklık bu sorunu çözecektir. Böylece kendini soğuk bir Sivas deplasmanında gibi hissedebilirsin. Tezahürat konusu da yine Sivas deplasmanı gibi. İnceden inceye fazla dikkat çekmeden...

RB Leipzig taraftarları © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

NBA maçlarında fazla bir mesaimiz yok, daha çok gece nöbeti gibi. Arada bir sadece "defense, defense" diye tezahürat yapıyoruz ama saatin kaç olduğunu da göz önünde bulundurarak fısıltı yeteneklerimizle bu durumu kotarıyoruz. Teniste değişiklik yok: Ciddiyeti bozmuyoruz.

Red Bull Winter Edition'la enerji ikmali

Red Bull Winter Edition © Red Bull

Futbol maçı esnasında, önemli pozisyonlarda yanındaki kişilerin üzerine çullanabilirsin ya da gol olduğunda -son derece gereksiz bir şekilde- sevinçten birbirinizi yumruklayabilirsiniz. Hakemle ilgili görüşlerinizi medeni bir şekilde paylaştığınız uzun monologlarınız olabilir. Dolayısıyla yorulacaksınız. NBA maçları sırasında, zaman zaman Güneş'in neden diğer yarım kürede olduğunu sorgulayacaksın. Tenis maçlarında ise uzun süre sabit kalma riskin var. Sabit kalmak da pek kolay iş değil.

En nihayetinde bu soğuk kış günlerinde enerjiye ihtiyaç duyacaksın. İşte o zaman, önce bir mandalina kokusu alacaksın. Karanlığın içinden usulca bir güneş doğacak. Turuncu bir güç odayı aydınlatacak ve üzerinde şunlar yazacak: Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti.