Başka Bir Dünyanın Baharı: Eylül Albümleri

IDLES - Ultra Mono (Partisan)

Hangi taşı kaldırsak altından bir felaketin çıktığı bu dönemde, hafife almamak gereken ihtiyaçlarımızdan biri avazımız çıktığı kadar bağırmak. Deli sanılmamak için bunu IDLES’ın beklenen albümü “Ultra Mono”ya eşlik ederek yapacağız. Baştan sona dünyada yanlış giden her şeye karşı öfke, çalışmayanı yıkma dürtüsü ve punk enerjisiyle dolu albüm 2020’nin en iyilerinden. Üstelik Jehnny Beth, Jamie Cullum ve The Jesus Lizard’dan David Yow da albümde yer alıyor.

Hangi taşı kaldırsak altından bir felaketin çıktığı bu dönemde, hafife almamak gereken ihtiyaçlarımızdan biri avazımız çıktığı kadar bağırmak. Deli sanılmamak için bunu IDLES’ın beklenen albümü “Ultra Mono”ya eşlik ederek yapacağız. Baştan sona dünyada yanlış giden her şeye karşı öfke, çalışmayanı yıkma dürtüsü ve punk enerjisiyle dolu albüm 2020’nin en iyilerinden. Üstelik Jehnny Beth, Jamie Cullum ve The Jesus Lizard’dan David Yow da albümde yer alıyor.

Hangi taşı kaldırsak altından bir felaketin çıktığı bu dönemde, hafife almamak gereken ihtiyaçlarımızdan biri avazımız çıktığı kadar bağırmak. Deli sanılmamak için bunu IDLES’ın beklenen albümü “Ultra Mono”ya eşlik ederek yapacağız. Baştan sona dünyada yanlış giden her şeye karşı öfke, çalışmayanı yıkma dürtüsü ve punk enerjisiyle dolu albüm 2020’nin en iyilerinden. Üstelik Jehnny Beth, Jamie Cullum ve The Jesus Lizard’dan David Yow da albümde yer alıyor.

Sufjan Stevens - The Ascension (Asthmatic Kitty)

Doves - The Universal Want (Heavenly)

eskiz - Kozmik Ruh Dansı

Cults - Host (Sinderlyn)

Yellow Days - A Day in a Yellow Beat (Sony)

Thurston Moore - By The Fire (Daydream Library)

Eski Sonic Youth üyesi Thurston Moore, yedinci albümü “By The Fire”da yanına eski grubundan Steve Shelley, My Bloody Valentine basçısı Deb Googe, gitarist James Sedwards, elektroniklerde Jon Leidecker ve davulda Jem Doulton’ı alıp bize kendimizi içinde kaybedebileceğimiz 1 saat 22 dakikalık bir gitar akışı sunuyor. Doğrudan Sonic Youth diskografisiyle eşleşen seslerle başlayan albüm, Moore’un bir iyileşme çağrısı niteliğindeki sözleri, sakin vokali ve grubunun ince işçiliğiyle genişleyip tüm manzarayı kaplıyor.

Eski Sonic Youth üyesi Thurston Moore, yedinci albümü “By The Fire”da yanına eski grubundan Steve Shelley, My Bloody Valentine basçısı Deb Googe, gitarist James Sedwards, elektroniklerde Jon Leidecker ve davulda Jem Doulton’ı alıp bize kendimizi içinde kaybedebileceğimiz 1 saat 22 dakikalık bir gitar akışı sunuyor. Doğrudan Sonic Youth diskografisiyle eşleşen seslerle başlayan albüm, Moore’un bir iyileşme çağrısı niteliğindeki sözleri, sakin vokali ve grubunun ince işçiliğiyle genişleyip tüm manzarayı kaplıyor.

Eski Sonic Youth üyesi Thurston Moore, yedinci albümü “By The Fire”da yanına eski grubundan Steve Shelley, My Bloody Valentine basçısı Deb Googe, gitarist James Sedwards, elektroniklerde Jon Leidecker ve davulda Jem Doulton’ı alıp bize kendimizi içinde kaybedebileceğimiz 1 saat 22 dakikalık bir gitar akışı sunuyor. Doğrudan Sonic Youth diskografisiyle eşleşen seslerle başlayan albüm, Moore’un bir iyileşme çağrısı niteliğindeki sözleri, sakin vokali ve grubunun ince işçiliğiyle genişleyip tüm manzarayı kaplıyor.

Will Butler - Generations (Merge)

SINGLE, EP

Arab Strap - The Turning of Our Bones (Rock Action)

İskoç ikili Arab Strap, 15 yıllık aranın ardından yeni bir single yayımladı. “The Turning of Our Bones” Madagaskar yerlilerinin sevdiklerinin cesetleriyle dans ettiği Famadihana töreninden esinlenerek yazılmış. Şarkıyı dinlerken aklımızda tek bir soru var: Bunca yıl Arap Strap olmadan nasıl dayandık?

İskoç ikili Arab Strap, 15 yıllık aranın ardından yeni bir single yayımladı. “The Turning of Our Bones” Madagaskar yerlilerinin sevdiklerinin cesetleriyle dans ettiği Famadihana töreninden esinlenerek yazılmış. Şarkıyı dinlerken aklımızda tek bir soru var: Bunca yıl Arap Strap olmadan nasıl dayandık?

İskoç ikili Arab Strap, 15 yıllık aranın ardından yeni bir single yayımladı. “The Turning of Our Bones” Madagaskar yerlilerinin sevdiklerinin cesetleriyle dans ettiği Famadihana töreninden esinlenerek yazılmış. Şarkıyı dinlerken aklımızda tek bir soru var: Bunca yıl Arap Strap olmadan nasıl dayandık?

Hedonutopia - Bırak Gideyim (Dokuz Sekiz Müzik)

New Order - Be A Rebel

Shame - Alphabet (Dead Oceans)

In Hoodies - Cut the Crap Revisited EP