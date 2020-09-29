Başka Bir Dünyanın Baharı: Eylül Albümleri

Normal şartlar altında irili ufaklı konser mekanlarının yeni sezon programlarını duyuracağı günleri, büyük oranda konsersiz ama harika albümlerle karşıladık. Müziğin en yakın arkadaşımız olmaya devam ettiği, sonbahardan çok yazı andıran eylül ayı boyunca en çok bu albümler için heyecanlandık.

IDLES - Ultra Mono (Partisan)

Hangi taşı kaldırsak altından bir felaketin çıktığı bu dönemde, hafife almamak gereken ihtiyaçlarımızdan biri avazımız çıktığı kadar bağırmak. Deli sanılmamak için bunu IDLES’ın beklenen albümü “Ultra Mono”ya eşlik ederek yapacağız. Baştan sona dünyada yanlış giden her şeye karşı öfke, çalışmayanı yıkma dürtüsü ve punk enerjisiyle dolu albüm 2020’nin en iyilerinden. Üstelik Jehnny Beth, Jamie Cullum ve The Jesus Lizard’dan David Yow da albümde yer alıyor.

Sufjan Stevens - The Ascension (Asthmatic Kitty)

Eylülün getirdiği en tatmin edici kavuşmalardan birini Sufjan Stevens’ın “The Ascension” albümüyle yaşadık. Synthesizer yağmurlarında sırılsıklam ıslanıp, içinde yaşadığımız toplumun bize çizdiği yolların dışına taştık. Seçtiğimiz her yeni rotada dans ederek kendimize yaklaştık. Rehberimiz Sufjan Stevens olduğu sürece güvenli ellerdeyiz.

Doves - The Universal Want (Heavenly)

Doves’un beşinci albümü “The Universal Want”, eski hayatımızın temas odaklı iletişiminden bu kadar uzak kalmışken, özlenen bir dosta sarılmak gibi. Sanki son Doves albümünün üzerinden 11 yıl geçmemiş de en sevdiğimiz sokaklarda, en hafif adımlarla yürüyoruz. Ana konumuzun bilinmezlik olduğu zamanlarda bu tanıdıklığa sığınmak güzel.

Fleet Foxes - Shore (Anti)

2020’nin müzikal çıktılarına yansıyan koyu renkler içinde bir ışıltı “Shore”. Robin Pecknold, şarkılarını hayatın daha yumuşak aktığı bir yerden söylüyor. Fleet Foxes’ın iyileştirici etkisi içimizi açan melodiler ve sakinleştiren vokallerde görünür oluyor. Bir kere daha hatırlıyoruz: Her şey sonunda yoluna girer.

eskiz - Kozmik Ruh Dansı

Bağımsız sahnenin özgün isimlerinden eskiz, Alp Ersönmez prodüktörlüğünde kaydettiği “Kozmik Ruh Dansı”nda mağaralarda yaşayan atalarımızın yaktığı ateşlerden bugünün uydularla dolu göğüne kıvılcımlar savuruyor. Kendi deyişleriyle “mitik bir Afro-Anadolu altyapısı” üzerine inşa edilen albümde rock’n roll dozu eskiz’den beklediğimiz gibi yerinde.

Cults - Host (Sinderlyn)

10 yıl önce kendi adını taşıyan ilk albümüyle indie playlist’lerimizin demirbaşı olan Cults, dördüncü albümü “Host” ile hayatımızın soundtrack’ine yeni eklemeler yapıyor. Önceki albümlerin aksine, tamamı canlı enstrümanlarla kaydedilen şarkılar, yeni bir enerjiyle nefes alıyor.

Yellow Days - A Day in a Yellow Beat (Sony)

20’li yaşlarının başındaki müzisyen George van den Broek’in Yellow Days adıyla yayımladığı yeni albümü “A Day in a Yellow Beat”, altını kalınca çizdiği funk esinlenmeleriyle dinleyeni 70’lere götürüyor (ama bugünün anksiyetesini de yanına alıyor). İngiltere turnesinde eşlik ettiği Mac DeMarco, R&B vokali Shirley Jones ve Amerikalı rap sanatçısı Bishop Nehru albüme konuk oluyor.

Thurston Moore - By The Fire (Daydream Library)

Eski Sonic Youth üyesi Thurston Moore, yedinci albümü “By The Fire”da yanına eski grubundan Steve Shelley, My Bloody Valentine basçısı Deb Googe, gitarist James Sedwards, elektroniklerde Jon Leidecker ve davulda Jem Doulton’ı alıp bize kendimizi içinde kaybedebileceğimiz 1 saat 22 dakikalık bir gitar akışı sunuyor. Doğrudan Sonic Youth diskografisiyle eşleşen seslerle başlayan albüm, Moore’un bir iyileşme çağrısı niteliğindeki sözleri, sakin vokali ve grubunun ince işçiliğiyle genişleyip tüm manzarayı kaplıyor.

Will Butler - Generations (Merge)

Arcade Fire üyesi Will Butler’ın ikinci solo albümü “Generations”, geçmişin günahları ve bugünün nasıl inşa edildiğiyle yüzleşiyor. Zengin bir aileye doğup güçlü bir kültürel mirasla donanmış bir müzisyen, bütün bunların farkında olarak hayatı sorguluyor ve daha adil bir dünyanın hayalini kuruyor. “Daha iyi bir günü beklemekten yoruldum ama korkuyorum, tembelim ve hiçbir şey değişmeyecek” derken birçoğumuzun hislerini dile getiriyor.

SINGLE, EP

Arab Strap - The Turning of Our Bones (Rock Action)

İskoç ikili Arab Strap, 15 yıllık aranın ardından yeni bir single yayımladı. “The Turning of Our Bones” Madagaskar yerlilerinin sevdiklerinin cesetleriyle dans ettiği Famadihana töreninden esinlenerek yazılmış. Şarkıyı dinlerken aklımızda tek bir soru var: Bunca yıl Arap Strap olmadan nasıl dayandık?

Hedonutopia - Bırak Gideyim (Dokuz Sekiz Müzik)

Dinleyicisiyle her yıl yeni bir albümde buluşan Hedonutopia, pandemi koşullarında evde kaydettiği yeni albümü “Beşinci Durak”ı ekim sonunda paylaşacak. İlk single “Bırak Gideyim”, yine içine gömüleceğimiz bir albümün ipuçlarını taşıyor.

New Order - Be A Rebel

Bir geri dönüş de New Order’dan! Bernard Sumner’ın “Bir süre konser veremeyeceğiz ama müziği hala paylaşabiliriz,” notuyla yayımlanan “Be A Rebel”, grubun son 5 yıl içinde çıkan ilk single’ı. Dinleyiciye pozitif enerji veren bir dans parçası.

Shame - Alphabet (Dead Oceans)

İki yıl önce ilk albümleri “Songs of Praise”i övmeye doyamadığımız Shame, bu ay yeni single’ı “Alphabet”i yayımladı ve 2021 Nisan’ındaki geri dönüş konserini duyurdu. Güney Londra çıkışlı punk ekibinin yeni albümünün önümüzdeki yıl çıkacağı söyleniyor.

In Hoodies - Cut the Crap Revisited EP

In Hoodies, 2019’da yayımladığı ikinci albümü “Recalibrated Expectations”ın kapanış şarkısı “Cut the Crap”in remix’lerini içeren “Cut the Crap Revisited” EP’sini dinleyiciye sundu. Akkor, Zeynep Oktar, ox, KAOSMOS, Karakter ve Le Horla’nın özgün yaklaşımları, dinleyeni her defasında farklı kapılardan geçiriyor.

Pixies - Hear Me Out

Pixies’in son single’ı “Hear Me Out”un sürücü koltuğunda Kim Deal’ın yerine gruba katılan Paz Lenchantin oturuyor. Lenchantin şarkının işler beklediğimiz gibi gitmese de sonunda yoluna gireceğiyle ilgili olduğunu söylüyor. İhtiyacımız olan mesajlar…