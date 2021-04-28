Yine, Yeni, Yeniden: Formula 1 Heyecanı Türkiye’de!

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Formula 1 tekrar Türkiye'de! Uzun bir aranın ardından geçen sezon tekrar İstanbul'da beliren F1 araçları, resmi açıklamaya göre 2021 sezonunda da İstanbul Park'ta F1 tutkunlarıyla buluşacak. İptal edilen Kanada GP'sinin yerine Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye GP'si 13 Haziran 2021'de İstanbul'u yeniden F1'in ana sahnesi yapacak.

Türkiye GP'sinin sezonun yedinci yarışı olarak F1 takvimindeki yerini almasının ardından Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali düşüncelerini paylaştı: "Bu sezon Kanada'ya gidemeyecek olduğumuz için hayal kırıklığı yaşasak da geçen sezonki müthiş yarışın ardından Türkiye'nin 2021'de bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten heyecan duyuyoruz."

Ek olarak Domenicali, bu sezon oldukça çekişmeli başlayan sezonun F1 tutkunlarını oldukça heyecanlandırdığını söylerken, Türkiye'deki Grand Prix'nin de müthiş mücadelelere sahne olacağını ifade etti. Geçen sezon nefesleri kesen Türkiye GP'si'nde bu sezon Red Bull Racing'e geçen Sergio Perez, Hamilton'ın hemen ardından ikinci olarak tüm dikkatleri üstüne çekmişti.

2020 yılında Formula 1 araçlarının İstanbul sokaklarında yaptığı gezintiyi hemen aşağıda bulabilirsin. Dahası, en hızlı pit stopların tarihçesini öğrenmek için "Pit Stop'un Tarihi" belgeselini Türkçe altyazı ile izleyebilirsin.

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Pit Stop'un Tarihi

Göz açıp kapayıncaya kadar neler yapılabilir? Günümüzde pit stop süresini 1.82 saniyeye kadar indiren gelişimin ardında kimler var merak ediyor musun? İşte bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!"

Pit Stop'un Tarihi

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