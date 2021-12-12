Abu Dhabi GP: Max Verstappen Şampiyonluğunu İlan Etti!

Formula 1 'de 2021 sezonunun son yarışı Abu Dhabi'de koşuldu. Yıl boyunca müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadele akıl almaz bir finalle noktalanırken, Red Bull Racing pilotu Max Verstappen şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk Red Bull Racing'in de 2013 yılından beri ilk şampiyonluğu oldu.

Cumartesi günkü sıralama turları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Q1'de Lewis Hamilton ve Q2'de Max Verstappen en hızlı tura imza atarken, Q3'te müthiş bir performans sergileyen Verstappen yarışa en ön sırada başlama hakkı elde etti. Red Bull Racing'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ise grid'in beşinci sırasında kendine yer buldu.

Abu Dhabi'de sıralama turlarının galibi Max Verstappen oldu. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışa yumuşak hamur lastikle başlayan Max Verstappen, ilk virajda geride kalarak liderliği Lewis Hamilton'a kaptırdı. Hemen birkaç viraj sonra ilk atağını yapan Verstappen rakibini geçemese de müthiş bir kovalamaca başladı. Bu sırada iki rakibini geride bırakan Sergio Perez de üçüncülüğe kadar yükseldi.

İlerleyen turlarda lider ile arasındaki farkın açılması üzerine ilk pit stop hamlesi Verstappen'den geldi ve Hollandalı pilot sert hamura geçiş yaptı. Bu hamleye karşılık vermekte gecikmeyen Hamilton da hemen bir tur sonra pit'e geldi ve o da sert hamur lastikleri taktı. Böylece yarışın yeni lideri Sergio Perez oldu.

İlk tur sonunda Verstappen ve Perez ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. © Getty Images / Red Bull Content Pool

İkinci sıradaki Hamilton ile üçüncü sıradaki Verstappen arasındaki fark 10 saniyeye yaklaşırken Hamilton'ın önünde yer alan Perez'den müthiş bir savunma geldi. Rakibinin tüm ataklarına karşılık veren, hatta geriye düştüğünde bir kez daha liderliğe yükselen Perez bu süreçte Verstappen'in aradaki farkı kapatmasını sağladı.

Yarışın orta noktası geçilirken Formula 1 kariyerinin son yarışına çıkan Fin pilot Kimi Raikkonen aracında yaşadığı problem nedeniyle pit'e girdi ve yarıştan çekildi. Aynı turda yine aracında sorun yaşayan Williams pilotu George Russell da garaja dönerek yarıştan çekildi.

Sergio Perez'in Lewis Hamilton'a karşı yaptığı savunma nefesleri kesti. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Yarışın 36. turunda bir diğer Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi vites kutusunda yaşadığı problem nedeniyle kenara çekince sanal güvenlik aracı uygulamasına geçildi. Bu sırada hem Verstappen hem de Perez pit'e girerek taze lastiklere geçiş yaptı. Yarış lideri Hamilton ise pit stop yapmayıp yola devam etti.

Verstappen taze lastiklerin verdiği avantajı kullanarak yarış sonuna kadar Hamilton ile arasında oluşan 17 saniyelik farkı kapatmak için temposunu yükseltti. En hızlı tur zamanına da imza atan Hollandalı pilota karşılık veren Hamilton da temposunu artırdı ve aradaki mesafeyi korudu.

Formula 1'de 2021 sezonunun şampiyonu Max Verstappen! © Getty Images / Red Bull Content Pool

Son turlara girilirken Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza ise yarışın kaderini belirledi. Güvenlik aracının devreye girmesiyle beraber pilotlar arasındaki farklar kapanırken, güvenlik aracı bitime sadece bir tur kala pistten ayrıldı ve tur içinde Hamilton'ı geride bırakan Verstappen şampiyonluğa ulaştı.

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