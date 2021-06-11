Günümüzün en heyecan verici motor sporları organizasyonlarından biri, belki de birincisi Formula 1. Altı yarışın geride kaldığı

büyük çekişmeye sahne olurken, F1 hayranları için yarış hafta sonlarını beklemek oldukça zor. Aradaki boşluğu doldurmak için yapılabilecek en iyi şey ise F1’in resmi oyununu oynamak olacaktır. Yıllardır Codemasters tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan

serinin yeni oyunu F1 2021

için geri sayım sürerken, oyunu erkenden test etme şansı yakaladık. F1 2021 hakkında bilmeniz gerekenleri ve oyuna dair ilk izlenimleri bu yazıda bulacaksın.