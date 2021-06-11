Bir Oyun Daha
Günümüzün en heyecan verici motor sporları organizasyonlarından biri, belki de birincisi Formula 1. Altı yarışın geride kaldığı 2021 sezonu büyük çekişmeye sahne olurken, F1 hayranları için yarış hafta sonlarını beklemek oldukça zor. Aradaki boşluğu doldurmak için yapılabilecek en iyi şey ise F1’in resmi oyununu oynamak olacaktır. Yıllardır Codemasters tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan serinin yeni oyunu F1 2021 için geri sayım sürerken, oyunu erkenden test etme şansı yakaladık. F1 2021 hakkında bilmeniz gerekenleri ve oyuna dair ilk izlenimleri bu yazıda bulacaksın.
Köprüde iki F1 aracı
F1 2021 ne gibi yenilikler içeriyor?
F1 2021’deki yeni içeriklerden en dikkat çekeni “Braking Point” adı verilen senaryo modu. Bir hikaye paralelinde ilerleyen Braking Point’e enfes sinematikler ve ara sahneler eşlik edecek. Her oyuncunun kendi başına tecrübe etmesi açısından çok fazla detayı paylaşılmayan hikayenin altı - yedi saat sürmesi öngörülüyor. "Real Season Start" adlı oyun modu ise gerçek hayatta devam etmekte olan sezona istediğimiz yerden dahil olmamızı sağlayacak. Buna benzer bir yapıyı FIFA serisinde görmüştük.
Oynanış detaylarına geçmek gerekirse oyundaki hasar sistemi geliştirilmiş ve hasar alabilecek parça sayısı arttırılmış. Özellikle yarışlar sırasında değiştirilemeyen yan kısımlardaki parçaların aldığı hasarlar performansı bir hayli etkiliyor. Önemli detaylardan biri de "fuel mix" seçeneklerinden "rich"in kaldırılmış olması. Hal böyle olunca araç performansı konusunda ERS kullanımı çok daha kritik hale gelmiş. Öte yandan yumuşak, orta ve sert hamur lastiklerin ısıtılma süreci arasındaki fark daha net hissediliyor.
F1 2021 kariyer modu neler sunacak?
F1 serisinde geçen yıla kadar sadece pilotluk kariyeri yapma (Career Mode) şansı buluyorduk, F1 2020’de bunun yanına takım yönetimi (My Team) seçeneği eklenmişti. F1 2021’de bu iki seçenek korunmakla kalmıyor, oyunculara yeni kariyer yolları da sunuluyor. Yeni oyunda iki kişinin dahil olduğu bir kariyer seçeneği bulunuyor. Bu kapsamda bir arkadaşımızla ister aynı takımda yer alıp şampiyonluk kovalıyor, ister rekabet içine girip en iyi kontratı kapmaya çalışıyoruz. Öte yandan My Team için bazı yenilikler de sunulmuş. Araç üstünde geliştirmeler yaptığımız R&D kısmı görsel olarak yenilenmiş. Antrenman seanslarındaki hedefleri tamamladığımızda ise kaynak puanının yanı sıra performans geliştirme bonusu elde ediyoruz.
F1 2021 ne zaman çıkacak? F1 2021’in fiyatı ne?
F1 2021'in çıkış tarihi sezonun Britanya’daki 10. yarışına denk geliyor. 16 Temmuz’da piyasaya sürülecek oyun PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için geliştiriliyor. Üstelik PC, PS5 ve Xbox Series X|S sürümleri için ışın izleme (ray tracing) teknolojisi kullanılıyor. Oyunun fiyatına gelirsek Codemasters’ı Electronic Arts’ın satın alması sonrası PC tarafında ciddi bir fiyat artışı söz konusu. Oyunun standart sürümü 420 TL, Deluxe Edition'ı ise 530 TL'den satışta. Deluxe Edition içeriğinde My Team için Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Nico Rosberg, Jenson Button, Felipe Massa ve David Coulthard gibi efsane pilotlar yer alıyor. Konsollarda ise standart sürüm fiyatı 500 TL, Deluxe Edition fiyatı 580 TL olarak belirlenmiş.
F1 2021 sistem gereksinimleri neler?
F1 2021 geçen yılki oyuna kıyasla görsel açıdan geliştirmeler içeriyor. Özellikle ışın izleme (ray tracing) teknolojisinin dahil olması sayesinde ışıklandırmalar çok daha gerçekçi görünüyor. Buna rağmen oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinde F1 2020'ye göre kayda değer bir fark yok. Oyunu PC'de oynamak için sahip olman gereken minimum ve önerilen bileşenleri aşağıda görebilirsin.
F1 2021 minimum sistem gereksinimleri
- NVIDIA GeForce GTX 950 ya da AMD Radeon R9 280 ekran kartı
- Intel Core i3-2130 ya da AMD FX 4300 işlemci
- 8 GB bellek
- 80 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi
F1 2021 önerilen sistem gereksinimleri
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD Radeon RX 590 ekran kartı
- Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 2600 X işlemci
- 16 GB bellek
- 80 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi