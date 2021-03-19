F1 2021 Sezonu İçin Heyecanlanmanı Gerektiren 10 Sebep

F1 sezonu için heyecan her geçen gün yükseliyor. 28 Mart'ta Sakhir GP'siyle başlayacak olan Formula 1 , yepyeni pilotları, efsaneleri, yeni araçları ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Elbette Formula 1'i takip etmek için bir çok neden sayılabilir ama biz insaflı davranıp senin için 10 tanesini derledik.

1. Max Verstappen

Verstappen 2020'yi Abu Dhabi zaferiyle tamamladı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen 'in Red Bull Racing direksiyonunda bir şeyler kazanması yeni bir şey değil. Ancak Max, artık zirve için Mercedes pilotlarını zorlayabileceğinin sinyallerini veriyor. Sezon öncesi testlerinde göz dolduran Hollandalı sürücü 2021'de çok daha rekabetçi bir sezona hazır görünüyor.

2. Bir maraton ve bir sprint

Bu sezon 71 yıllık Formula 1 tarihinin en uzun takvimi bizi bekliyor. Ancak takvimde asıl dikkat çeken ayrıntı, Kanada, İtalya ve Brezilya'daki üç ayrı sprint yarışı. Cuma günü ilk sıralama turlarını geçen sürücüler, cumartesi günü 100 km'lik bir sprint yarışına katılacaklar ve bu yarışın sonucuna göre de pazar günü grid son halini alacak. Peki takım stratejileri ne olacak? Bu değişiklik ne gibi tepkilerle karşılaşacak? Henüz bunları cevaplamak için çok erken ama bu heyecan duymamıza engel değil.

3. Bir başkadır

Max Verstappen ve Alex Albon Hollanda Yollarında

Verstappen her fırsatta zaferin peşinden koşuyor ancak elbette insanın memleketi bir başkadır. 5 Eylül'de kendi ülkesi Hollanda'da piste çıkacak olan Verstappen, şimdiden pek bir heyecan duymadığını söylese de yarış yaklaştığında durumun aynı olmayacağını da itiraf ediyor.

4. Sergio Pérez Red Bull'da

Perez, 11. F1 sezonu için hazır © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen'in yeni takım arkadaşı Sergio Pérez, geçen sezon elde ettiği GP zaferine yenilerini eklemenin peşinde. Racing Point direksiyonunda müthiş bir sezon geçirerek sıralamada Verstappen'in hemen ardından dördüncü sırayı alan Pérez, şimdi yeni renkleriyle, F1'in en hızlı isimlerinden biri olduğunu kanıtlamak istiyor.

5. Tsunoda merak uyandırıyor

Tsunoda sezon öncesi testlerinde uçuyor © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda'nın geçen sezon Formula 2'deki performansı onu Formula 1'e taşıdı. Genç Japon, Scuderia AlphaTauri'nin bir parçası olarak yeteneklerinin ne kadar değerli olduğunu göstermiş oldu. Şimdi ise sıra yeteneklerini piste yansıtmakta. Ekim ayında onu Suzuka'da izlemek büyük bir keyif olacak.

6. Hamilton yeni rekorlar peşinde

Hamilton yeni sezonda da iddialı © Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Mercedes'le bir yıl daha devam etmeye karar veren 36 yaşındaki Britanyalı pilot, 8. dünya şampiyonluğunu kazanmak ve 100 GP zaferi barajını barajını aşmak için pistlere çıkacak. Mercedes takımı ve Hamilton 2021 sonrası planları için pek bir yorum yapmazken, sürücünün geleceği hakkında dedikodular yol boyu devam edecek.

7. Eski dostlar yeni mekanlar

Ricciardo 2021'de McLaren için yarışacak © McLaren Racing

Yeni sezon başlarken sadece üç takım geçen seneki kadrosunu koruyor: Mercedes, Williams ve Alfa Romeo. Kış aylarına damgasını vuran transfer hareketliliği sonucunda Sergio Pérez, Red Bull Racing'in yolunu tutmuştu. Eski Red Bull pilotları da takım değiştiren isimler arasıdna yer aldı. Daniel Ricciardo McLaren'a, Sebastian Vettel Aston Martin'e ve Carlos Sainz da Ferrari'ye geçiş yaptı.

8. Yeşil ve mavi

Aston Martin, 2021'de dönüşüm geçiren iki takımdan biri © Aston Martin Cognizant Formula One Team

2021'de Racing Point'in ismi de pembe renkleri de artık grid'de yer almayacak. Onun yerine yeşil bir Aston Martin izleyeceğiz. Renault'nun sarısı da kendi de yeni sezonda şekil değiştirecek ve Fransız bayrağını andıran renkleriyle Alpine ismini kullanacak. Hem de sürücü kadrosunda iki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso'yu da barındıracak.

9. Yine, yeni, yeniden

Portimão 2020'nin ardından 2021'de de takvimde © Getty Images/Red Bull Content Pool

F1 2020 sezonunda İstanbul Park ve Imola gibi tanıdık pistleri tekrar ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Portimao ve Mugello gibi pistler de F1'le tanışmıştı. Yeni sezonda Portimao ve Imola yine takvimde. Ne yazık ki İstanbul ve Mugello bu kez kendilerine yer bulamadılar.

10. Babadan oğula