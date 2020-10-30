F1 2021 Sezonu: Takımlar ve Pilotlar
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Formula 1 2021 sezonu öncesi takımlar ve pilotlara küçük bir ön bakış için doru adres burası!
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Formula 1 2021 sezonunda pek çok pilot yeni takımlarıyla, bazı takımlar ise yeni isimleriyle pistlerde yer alacak. Bazı takımlar gözlerini zirveye dikerken bazıları ise günden güne gelişmeye odaklanacaklar. Elbette motor sesleri en yüksek desibelde yankılanırken motor sporları tutkunları için heyecan yine dorukta olacak. Şimdi ise Formula 1 2021 sezonu öncesi takımlar ve pilotlara küçük bir ön bakış zamanı!
Aston Martin Red Bull Racing
- Markalar Şampiyonluğu: 4
- Yarış Zaferi: 63
- 2021 Kadrosu: Max Verstappen | Alex Albon
15 yıl önce girdiği F1 dünyasında 2010 ve 2013 yılları arasında 4 kez şampiyonluğa ulaşarak müthiş bir başarı elde Red Bull Racing, Formula 1'in lokomotif takımlarından biri olmayı sürdürüyor. Her sezona en iyi olmak için hazırlanan ekip, 2021 yılında da F1 pistlerinde zirveyi hedefleyecek. Max Verstappen gibi pilota sahip olmak ise onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor.
Scuderia AlphaTauri
- Markalar Şampiyonluğu: 0
- Yarış Zaferi: 1
- 2021 Kadrosu: Pierre Gasly | Daniil Kvyat
Toro Rosso'nun veliahtı Scuderia AlphaTauri, Formula 1'deki ilk sezonunda beklentileri ziyadesiyle karşıladı. Pierre Gasly ile Monza'da kazanılan zafer ise takım adına 2020 sezonunun zirvesiydi. Her geçen gün gelişmeye ve daha iyi sonuçlar almaya odaklanan F1'in en şık takımı 2021'de de yukarı yönlü gidişatını sürdürmek istiyor.
Mercedes - AMG Petronas
- Markalar Şampiyonluğu: 6
- Yarış Zaferi: 112
- 2021 Kadrosu: Lewis Hamilton | Valtteri Bottas
Son altı yılın şampiyonu olan Mercedes, 2020 yılında yedinci şampiyonluğuna çok yakın. Tüm takımlar bu dominasyonu kırmanın peşinde ancak onlar 2021'de de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklar. Tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotuna sahip olduklarını da unutmamak gerekiyor.
Scuderia Ferrari
- Markalar Şampiyonluğu: 16
- Yarış Zaferi: 237
- 2021 Kadrosu: Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr
Eski şaşalı günlerinden uzakta olsa da Ferrari hala pistlerin önemli bir parçası. Başarıdan uzak geçen 2020 yılını muhtemelen çabucak unutmak isteyecekler, dolayısıyla 2021'de tekrar zirve için mücadele etmek en büyük amaçları. Bu uğurda büyük bir değişikliğe de gidip Vettel'in koltuğunu Sainz'a emanet ettiler.
McLaren
- Markalar Şampiyonluğu: 8
- Yarış Zaferi: 182
- 2021 Kadrosu: Lando Norris | Daniel Ricciardo
2020'de nispeten iyi bir sezon geçirdikleri söylenebilir. Orta sıranın üzerinde seyrediyorlar ve önümüzdeki sene de takımda kalacak olan Lando Norris'in gelişimi göz kamaştırıyor. Carlos Sainz Jr.'ı Ferrari'ye kaptırsalar da yerine gelecek olan Daniel Ricciardo'dan da beklentiler oldukça yüksek.
Renault DP World
- Markalar Şampiyonluğu: 2
- Yarış Zaferi: 35
- 2021 Kadrosu: Fernando Alonso | Esteban Ocon
Daniel Ricciardo'yu McLaren'a kaptıran Renault, çareyi efsaneyi göreve çağırmakta buldu. 2020'yi fena geçirmeseler de henüz bir şey kazanamamış olmak onları oldukça üzüyor olmalı. 2021'de daha iyi olmak Alonso kartını oynamaları şimdiden merak uyandırmalarına vesile oldu. Neler başarabilecekleri bir muamma ancak bir şeyler denedikleri kesin.
BWT Racing Point (Aston Martin Racing)
- Markalar Şampiyonluğu: 0
- Yarış Zaferi: 0
- 2021 Kadrosu: Sebastian Vettel | Lance Stroll
Mercedes motorunun bütün nimetlerinden sonuna kadar yararlanan Racing Point'in 2020'de hızlı olacağı tahmin ediliyordu ancak bu kadar iyi olmaları yine de F1 çevrelerini oldukça şaşırttı. 2021'de Sergio Perez yerine Sebastian Vettel'i getirecek olan Racing Point, ismini de değiştirerek Aston Martin Racing olarak anılacak. Bakalım bu değişiklikler takımın yükselişine ne kadar katkıda bulunacak?
Williams Racing
- Markalar Şampiyonluğu: 9
- Yarış Zaferi: 114
- 2021 Kadrosu: George Russell | Nicolas Latifi
Williams ailesiyle bağlarını koparan takım için 2020 sezonu performans açısından elem ve kederle dolu. 2021 yılında da genç pilotlarını geliştirmeye odaklanacaklar ve daha iyi bir araç için çalışmaya devam edecekler.
Haas
- Markalar Şampiyonluğu: 0
- Yarış Zaferi: 0
- 2021 Kadrosu: Henüz belirlenmedi
F1'in 2020'deki bir başka hayal kırıklığı ise Haas. İnatla bel bağladıkları Magnussen ve Grosjean ikilisiyle 2020 sonunda ilişkilerini kesecekleri kesinleşti şimdi ise 2021'de ise yeni yüzlerle yeni başlangıçlar peşinde olacaklar.
Alfa Romeo Racing Orlen
- Markalar Şampiyonluğu: 0
- Yarış Zaferi: 1
- 2021 Kadrosu: Kimi Raikkonen | Andrea Giovinazzi
Kimi Raikkonen'in küçük sihirbazlıkları sayesinde izlemenin zaman zaman keyif verdiği Alfa Romeo Racing, 2021'de de aynı pilot kadrosuyla yola devam edeceğini açıkladı. 2020 kesinlikle istedikleri gibi gitmiyor ancak 2021'de daha iyi bir sezon geçirmek istiyorlarsa araç üzerinde daha fazla mesai harcamaları gerekiyor.