F1 2021 Sezonu: Takımlar ve Pilotlar

2021 sezonunda pek çok pilot yeni takımlarıyla, bazı takımlar ise yeni isimleriyle pistlerde yer alacak. Bazı takımlar gözlerini zirveye dikerken bazıları ise günden güne gelişmeye odaklanacaklar. Elbette motor sesleri en yüksek desibelde yankılanırken

tutkunları için heyecan yine dorukta olacak. Şimdi ise Formula 1 2021 sezonu öncesi takımlar ve pilotlara küçük bir ön bakış zamanı!