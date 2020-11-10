F1 2021 Takvimi Açıklandı
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Formula 1 araçlarının motor sesleri 2021'de de dünyanın dört bir yanında yankılanmaya devam edecek. İşte Formula 1 2021 sezonunun takvimi!
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Formula 1'de 2020 sezonunun sonuna yaklaşılırken yeni sezonun hazırlıkları da devam ediyor. Bu kapsamda Formula 1 yönetimi 2021 sezonunun geçici takvimi için çalışmalarını tamamladı.
Açıklanan 23 yarıştan 22 tanesinin ev sahibi olacak pistler belirlenirken, Vietnam GP takvimden çıkarıldı. 25 Nisan 2021'de gerçekleşecek olan sezonun dördüncü yarışının nerede yapılacağı daha sonra belli olacak. Geçici takvimde yer alan İspanya ve Brezilya GP'lerinin kesinleşmesi için ise sözleşme görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor.
Geçici takvime göre, Formula 1 2021 sezonu, 19-21 Mart tarihlerinde Avustralya GP ile startı verecek. 1 Ağustos'ta sezonun 12. yarışı olan Macaristan GP'nin ardından yaz arasına girecek olan Formula 1, 27-29 Ağustos'ta Belçika GP ile sezona kaldığı yerden devam edecek. 2021'in son GP'si ise 3-5 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de koşulacak.