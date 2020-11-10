F1 2021 Takvimi Açıklandı

sonuna yaklaşılırken yeni sezonun hazırlıkları da devam ediyor. Bu kapsamda Formula 1 yönetimi

Red Bull Racing, Formula 1 araçları ve pilotlarıyla yollara düşüp ülkeleri keşfetmenin farklı yollarını arıyor. Red Bull Racing'in keyifli anlar vadeden videolarını senin için derledik.

F1 Dünyanın Dört Bir Yanından En İyi Red Bull Racing Videoları

Red Bull Racing, Formula 1 araçları ve pilotlarıyla yollara düşüp ülkeleri keşfetmenin farklı yollarını arıyor. Red Bull Racing'in keyifli anlar vadeden videolarını senin için derledik.

F1 Dünyanın Dört Bir Yanından En İyi Red Bull Racing Videoları

takvimden çıkarıldı. 25 Nisan 2021'de gerçekleşecek olan sezonun dördüncü yarışının nerede yapılacağı daha sonra belli olacak. Geçici takvimde yer alan

Açıklanan 23 yarıştan 22 tanesinin ev sahibi olacak pistler belirlenirken, Vietnam GP takvimden çıkarıldı. 25 Nisan 2021'de gerçekleşecek olan sezonun dördüncü yarışının nerede yapılacağı daha sonra belli olacak. Geçici takvimde yer alan İspanya ve Brezilya GP'lerinin kesinleşmesi için ise sözleşme görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor.

Açıklanan 23 yarıştan 22 tanesinin ev sahibi olacak pistler belirlenirken, Vietnam GP takvimden çıkarıldı. 25 Nisan 2021'de gerçekleşecek olan sezonun dördüncü yarışının nerede yapılacağı daha sonra belli olacak. Geçici takvimde yer alan İspanya ve Brezilya GP'lerinin kesinleşmesi için ise sözleşme görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor.