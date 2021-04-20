F1'in Yeni Durağı 2022 Yılında Miami Oluyor!

Formula 1’in dün yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin Miami şehri 2022 sezonunda organizasyona ev sahipliği yapacak. Max ve Checo , huzurlu deniz kenarı atmosferi ve Latin Amerika esintileri taşıyan "Sihirli Şehir"de yarışmak için sabırsızlanıyor.

Checo düşüncelerini “Miami şehri Formula 1 için harika bir yer. Çok eğlenceli bir şehir ve oldukça yüksek bir enerjiye sahip. Latin nüfusunun da oldukça yoğun olduğu bir yer ve bu yüzden oraya gitmeyi dört gözle bekliyorum," şeklinde dile getiriyor.

Şehrin Sokaklarında Pit Stop © Garth Milan

Miami, Amerikan Futbolu ve basketbol başta olmak üzere sporla iç içe bir şehir. Buna paralel olarak pist de Miami Dolphins'e ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu’nu çevreleyen parkları ve yolları kullanacak şekilde planlandı.

Checo'nun pistle ilgili değerlendirmesi ise şöyle: “Çok ilginç bir pist olacak ve neler hazırlayacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Meydan okuyan şehir pistlerinden keyif alıyorum, bu yüzden heyecan verici yarışlara sahne olacak bir parkur yapmalarını umuyorum.”

Bir sonraki pit stop'u beklerken... © Garth Milan

Daha önce hiç araç sürmediğimiz yeni bir yere gitmek her zaman ilgi çekicidir ve Miami harika bir şehir. Max Verstappen

Max de bu yeni meydan okumayı heyecanla bekliyor. “Daha önce hiç araç sürmediğimiz yeni bir yere gitmek her zaman ilgi çekicidir ve Miami harika bir şehir. Eğer iyi bir yarış parkuru hazırlarlarsa orada fazlasıyla eğlenebileceğimize ve F1 hayranlarının yarışın tadını çıkarabileceklerine eminim.”

Red Bull pilotları ülkede F1'in büyümesine yardımcı olacağı için takvime ikinci bir ABD yarışı eklenmesinden memnun. “F1'in takvime neden ikinci bir ABD yarışı eklediğini anlayabiliyorum ve ABD'de olmaktan her zaman mutluyum. Size her şeyin mümkün olabileceğini hissettiren bir ülke, bu yüzden oraya gideceğim için heyecanlıyım.” diyor Max.

Bir spor organizasyonu olarak Miami ile bağlantı kurmak harika olacak ve oradaki hayranlarla tanışmayı dört gözle bekliyorum. Sergio Pérez