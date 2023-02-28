Oracle Red Bull Racing'de Sezon Öncesi Testler Nasıl Geçti?

Formula 1'de sezon öncesi testler takımlara otomobillerini test etme imkanı verirken, izleyicilere de takımlar arasındaki dengenin nasıl olduğuna dair ipuçları verir. Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük testler yerel saat ile 10:00 ila 19:00 arasındaki ikişer seans şeklinde koşuldu.

Takımlar altı seansı pilotları arasında eşit dağıtırken hem pilotlar otomobilleri tanıma hem de takımlar farklı pilotlardan geri bildirim alma şansı yakaladı. İlk günün tamamı Max Verstappen’e ve üçüncü günün tamamı Sergio Pérez’e ayrılırken ikinci gün iki pilot birden piste çıktı.

Rakamlarla sezon öncesi testler 204 Verstappen'in attığı tur 209 Pérez'in attığı tur

1. Gün

İlk günkü iki seansta da direksiyonun başında Max Verstappen vardı. Sürenin hemen hemen tamamı boyunca pistte turlayan Max, RB19’un ne kadar dayanıklı ve güvenilir bir otomobil olduğunu ortaya koydu. Son iki sezonun dünya şampiyonu otomobille 157 tur attı ve 850 kilometre yol kat etti.

İlk günkü iki seansta da Max Verstappen pistteydi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Günün sonunda otomobilden memnun görünen Hollandalı pilot, testlere dair görüşlerini “İyi bir gün geçirdik, istediğimiz kadar çok ve neredeyse üç yarış uzunluğunda tur attık.” şeklinde dile getirdi. C3 lastiklerle attığı 1:32.837’lik tur ise günün en iyi tur süresi olarak kayıtlara geçti.

Max’ın ardından ikinci en hızlı tura Aston Martin’den Fernando Alonso imza attı. İki pilot arasındaki süre farkı sadece 0.029 olsa da otomobillerin yakıt yükleri, yapılan tur denemelerinin amacı ve pist sıcaklığı gibi değişkenler bu sürelerden net sonuçlar çıkarmayı pek mümkün kılmıyor.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool Sorunsuz bir gündü, neredeyse hiç sorun yaşamadık ve otomobile odaklanıp birkaç şey deneyebildik Max Verstappen

Baş yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ilk günün ardından şunları söyledi: “Herkesin kış arası boyunca ortaya koyduğu sıkı çalışma meyvesini verdi. Denge konusunda her şey çok iyiydi ve bu sayede hem aerodinamik detaylara hem de değişen lastik yapısına konsantre olma şansı yakaladık.”

2. Gün

İkinci günde RB19’u deneme sırası Sergio Pérez’e gelmişti. Sabah seansında otomobilin koltuğuna geçen Pérez, ilk saatlerini uzun stint’ler atarak değerlendirdi. Gianpiero Lambiase, bu süreçte otomobilin istikrarlılığını denediklerini ve bazı sistemsel kontroller yaptıklarını söyledi.

Sergio Pérez ve Max Verstappen ikilisinin keyfi yerinde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Öğleden sonraki seansta ise bir kez daha Max Verstappen piste çıktı ve otomobildeki ufak bir problem nedeniyle bir miktar zaman kaybetse de verimli bir seans geçirdi. Max yine C3 lastiklerle 1:33.751’lik tur atarak ikinci sırada yer alırken, ilk sırada Alfa Romeo’dan Zhou Guanyu vardı.

3. Gün

Bahreyn’deki sezon öncesi testlerin son gününün tamamı Sergio Pérez’e ayrılmıştı. Max Verstappen’in ilk gün yaptığı gibi hiç vakit kaybetmedi ve üst üste turlar atmaya başladı. Havanın sıcak olduğu saatlerde attığı bu turlar sayesinde takım maksimum seviyede veri toplamayı başardı.

Sergio Pérez attığı uzun stint'ler ile dayanıklılığı test etti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Öğleden sonraki ikinci seansta yumuşak hamur lastikleri deneyen Pérez, C4 hamur lastikler ile 1:30.616’lık tur süresine imza attı. İkinci sırada yer alan Lewis Hamilton ile arasında sadece 0.048 saniye fark olsa da İngiliz pilot bu turu daha yumuşak olan C5 hamur lastiklerle atmıştı.

Son bir saatte tempo artıran Meksikalı pilot bu kez 1:30.305’lik turuyla aradaki farkı 0.359 saniyeye çıkardı. Checo testler sonunda “Son birkaç gün oldukça yoğun geçti. Testler kısa olduğundan maksimum düzeyde verim almak önemliydi ve genel olarak her şey yolundaydı.” şeklinde konuştu.

Sergio Pérez © Getty Images / Red Bull Content Pool Herhangi bir sorun yaşamadık, bol bol tur attık ve genel olarak dayanıklılık gayet iyiydi. Sergio Pérez

Gianpiero Lambiase’nin üç gün sonundaki değerlendirmesi şu şekildeydi: “Sezon başlamak üzere ve toplanan tüm verileri analiz etmek için sadece birkaç günümüz var. Takım için faydalı üç gün oldu ama her zaman geliştirilecek şeyler vardır. Yarışa kadar performansı artırmaya odaklanacağız.”

Bir mühendisin gözünden sezon öncesi testler

Son olarak Scuderia AlphaTauri takımında lastik mühendisi olarak görev yapmış olan Vuslat Odabaşı , Bahreyn’deki sezon öncesi testleri dikkatle takip etti ve üç günlük testlere dair değerlendirmesine ilk olarak lastiklerden başladı: “İlk başta açıklamak istediğim nokta Pirelli’nin getirdiği yeni lastikler. 18 inçlik lastiğin ikinci nesli daha yüksek bastırma kuvveti sağlayacak ve güçlendirilmesi ile daha uygun bir zemin etkisine sahip olması gerekiyor.”

Geçen sezon getirilen lastik ısıtma kısıtlamaları devam ediyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

“Ayrıca virajlarda önden kaymanın azaltılması gerekiyordu, bu nedenle Pirelli yanal kaymada daha az deformasyon olması için yeni ve daha sert bir ön yapı tasarladı. Bu faktör lastik sırt baskısının dengelenmesine katkıda bulunarak pist lastiği temasını daha geniş bir yüzeye dağıtıyor. Önceki sezonlarda gerçek yer etkili (ground effect) otomobillerin direksiyon hakimiyetini anlamak mümkün olmadı ve önden kaymanın aslında büyük bir kısmı da yer etkisinden kaynaklanıyor.”

“Pirelli yaptığı açıklamada testlerden sonra ön lastiklere daha fazla odaklanmak istediğini söyledi çünkü arka lastiklerin tutuşu ise gayet iyi. Pirelli’nin geçen sezon getirdiği ve ısrarcı olduğu konu lastik ısıtmaları. Tamamen özgür bir yaklaşım varken Pirelli geçen sezondan itibaren bu özgür aralığı yavaş yavaş düşürüyor. Artık lastikler çok daha düşük sıcaklıkta ve her takımda neredeyse aynı düzeyde ısıtılıyor. Sonraki hedef ise lastik battaniyelerini tamamen kaldırmak.”

RB19, RB18'e göre aerodinamik geliştirmelere sahip © Getty Images / Red Bull Content Pool

Vuslat Odabaşı’nın RB19’daki yeniliklere dair görüşleri ise şöyle: “RB19 belirgin şekilde RB18’in biraz daha gelişmiş hali. Geçen sezonun yarış kazanan otomobiline çok fazla bir şey eklemeye ya da otomobilin dinamiğini bozmaya gerek yoktu. Küçük değişiklikler daha küçük ve dar ‘roll hoop’ açıklığı, farklı ön kanat hava kanalı ve taban kenarlarındaki büyütülmüş oyuklar olarak sıralanabilir. Tüm grid’in ‘flow-vis’ (boya ile yapılan aerodinamik hava akışı görüntülemesi) sonuçlarına baktığımızda ve Oracle Red Bull Racing’in şaheserini görünce ne kadar mükemmel bir aerodinamik hava akışı olduğunu anlayabiliriz.”

“Yüksek yere basma kuvveti, yüksek hızlı virajlarda ve frenlemelerde performansı artırıyor. Telemetre verilerine bakıldığında Oracle Red Bull Racing’in geçen sene olduğu gibi yüksek bir yere basma kuvveti ürettiği görülüyor. Çünkü yüksek hızlı virajlarda diğer takımlara göre çok daha hızlı. Yanal ivmelenmeye bakarsak Oracle Red Bull Racing’in Mercedes’e ve Ferrari’ye kıyasla 1G daha fazla kuvvet taşıması da dikkat çekici.”

Vuslat Odabaşı © Red Bull Telemetre verilerine bakıldığında Oracle Red Bull Racing’in geçen sene olduğu gibi yüksek bir yere basma kuvveti ürettiği görülüyor Vuslat Odabaşı

“Tüm otomobillerin birbirinden oldukça farklı tasarımlarla geldiğini gördük. Özellikle sidepod alanındaki yanal çizgilerin ve ön/arka kanat çizgilerinin hepsi birbirinden farklı. Bu çizgiler farklı hava akışları oluşturuyor ve aerodinamik açıdan hangisinin daha iyi ya da kötü olduğunu şimdiden söylemek zor. Bunun için birkaç yarış, güncellemeler ve biraz da CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizleri görmek gerekiyor. Şimdilik Oracle Red Bull Racing’in çizgileri en iyi çalışanlardan biri gibi ki Adrian Newey’den de bu beklenirdi.”