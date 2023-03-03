F1 2023 Sezonu Rehberi

Formula 1 ’de yeni sezon heyecanı bu hafta sonu başlıyor, 2023 sezonunun açılışı 5 Mart’taki Bahreyn Grand Prix’si ile yapılacak.

Geçen yıl yepyeni tasarıma sahip otomobillerin yarıştığı bir sezondu, haliyle bu yıl aynı çapta değişiklikler beklenmiyordu ama yine de dikkat çekici tasarımlara sahip otomobiller görmek mümkün. Heyecan dolu yeni yarışlar, bazı hafta sonlarında koşulacak sprint yarışları, takvime dönen pistler ve umut vaat eden çaylak pilotlar...

Sergio Pérez ve Max Verstappen ikilisinin keyfi yerinde © Getty Images / Red Bull Content Pool

Şampiyonluğun en büyük favorisi Oracle Red Bull Racing ile iki sezondur şampiyon olan, geçen sezon 15 yarış kazanan ve otomobilinde “1” numarayı taşıyan Max Verstappen . Takım arkadaşı Sergio Pérez geçen sezon iki yarış kazanmıştı ve bu sezon da Hollandalı pilotun yanında yer alacak.

Kardeş takım Scuderia AlphaTauri’de Yuki Tsunoda üçüncü sezonuna başlarken, yeni takım arkadaşı bir diğer Hollandalı pilot Nyck de Vries oldu. Daha önce Formula 2 ve Formula E şampiyonlukları bulunan 28 yaşındaki pilot bir F1 takımında ilk kez tam zamanlı pilot olarak yer alacak.

23 yarışlık 2023 sezonunu izlemeye başlamadan önce bilmen gerekenleri senin için derledik.

01 F1 2023 sezonunda hangi yarışlar var?

23 yarışın koşulacağı 2023 sezonu, Formula 1’in 74 yıllık tarihindeki en uzun sezon olacak ki Çin Grand Prix’si üst üste dördüncü kez ertelenmese daha da uzun olacaktı. Bu yıl Fransa Grand Prix’si takvimden çıkarken, Katar ise Formula 1’e ilk kez ev sahipliği yaptığı 2021 sezonundan sonra yeniden takvime dahil edildi.

Takvimdeki en dikkat çekici durak ise Las Vegas yarışı olacak. Sezonun sondan bir önceki yarışında otomobiller Las Vegas’ın ünlü ve neon ışıkları ile süslü Strip caddesinde yarışacaklar.

Yarış Tarih Grand Prix Pist 2022 Galibi 1 5 Mart Bahreyn Bahreyn Uluslararası Pisti, Sakhir Charles Leclerc 2 19 Mart Suudi Arabistan Cidde Corniche Pisti, Cidde Max Verstappen 3 2 Nisan Avustralya Albert Park, Melbourne Charles Leclerc 4 30 Nisan Azerbaycan Bakü Şehir Pisti, Bakü Max Verstappen 5 7 Mayıs Miami Miami Uluslararası Otodromu, Miami Gardens Max Verstappen 6 21 Mayıs Emilia Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola Max Verstappen 7 28 Mayıs Monaco Monaco Pisti, Monte Carlo Sergio Pérez 8 4 Haziran İspanya Barcelona-Katalonya Pisti, Montmelo Max Verstappen 9 18 Haziran Kanada Gilles-Villeneuve Pisti, Montreal Max Verstappen 10 2 Temmuz Avusturya Red Bull Ring, Salzburg Charles Leclerc 11 9 Temmuz Büyük Britanya Silverstone, Northamptonshire Carlos Sainz 12 23 Temmuz Macaristan Hungaroring, Budapeşte Max Verstappen 13 30 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps Pisti, Stavelot Max Verstappen 14 27 Ağustos Hollanda Zandvoort Pisti, Zandvoort Max Verstappen 15 3 Eylül İtalya Monza Uluslararası Otodromu, Milano Max Verstappen 16 17 Eylül Singapur Marina Bay Sokak Pisti, Singapur Sergio Pérez 17 24 Eylül Japonya Suzuka Uluslararası Yarış Pisti, Ino Max Verstappen 18 8 Ekim Katar Lusail Uluslararası Pisti, Doha (takvimde yoktu) 19 22 Ekim ABD Americas Pisti, Austin Max Verstappen 20 29 Ekim Meksika Hermanos Rodríguez Otodromu, Mexico City Max Verstappen 21 5 Kasım Brezilya José Carlos Pace Otodromu, Interlagos George Russell 22 18 Kasım Las Vegas Las Vegas, Nevada (ilk kez koşulacak) 23 26 Kasım Abu Dhabi Yas Marina Pisti, Yas Adası Max Verstappen

02 Yarış hafta sonu formatı nasıl?

Yarış hafta sonu formatı bu sezon da iki farklı şekilde işleyecek. 23 yarıştan 17’si normal bir yarış hafta sonu olarak koşulacak, diğer altı hafta sonunda ise sprint yarışları yapılacak.

Standart yarış hafta sonlarında takımların en iyi otomobil ayarlarını bulabilmeleri için birer saatlik üç antrenman seansı koşuluyor. Ardından sıralama seansının 18 dakikalık ilk bölümünde pilotlar piste çıkıyor ve en yavaş beş pilot elenerek grid’in son beş sırasına yerleşiyor.

Sıralama turu seansı grid'in nasıl şekilleneceğini belirliyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sıralama seansının 15 dakikalık ikinci bölümü benzer şekilde koşuluyor ve yine en yavaş beş pilot elenerek grid’in 11-15 sıra aralığını oluşturuyor. 12 dakikalık son bölümde ise start’ta ilk 10 sırada yer alacak pilotların pozisyonları belirleniyor.

Formula 1’deki tüm yarışlarda 305 kilometreye denk gelecek sayıda tur atılıyor ve yarış sonunda ilk 10 sırada yer alan pilotlara puan veriliyor. Yarışın galibi 25 puan alırken, en hızlı turu atan pilot da yarışı ilk 10 sırada bitirdiği takdirde ekstra bir puan kazanıyor.

Bu sezon geçen sezona göre daha fazla sprint yarışı koşulacak © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sprint yarışlarının koşulacağı altı hafta sonunu diğer hafta sonlarından ayıran fark, antrenman seansı sayısının ikiye düşmesi. İlk günkü antrenman seansında sonra standart sıralama turu seansı koşuluyor, belirlenen grid ile ertesi gün 100 kilometrelik sprint yarışı gerçekleşiyor ve yarış sonundaki sıralama ana yarışın grid’ini belirliyor. Sprint yarışlarında ilk sekiz sırada yere alan pilotlar 8’den 1’e doğru puan alıyorlar.

Bu yeni konsept ilk olarak 2021 sezonunda uygulandı ve daha önce bir sezonda üçten fazla sprint yarışı koşulmamıştı. Yeni sezonda sprint yarışlarına Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD (Austin) ve Brezilya ev sahipliği yapacak.

03 2023 otomobillerinde ne gibi değişiklikler var?

Otomobillerde geçen yıla kıyasla çok fazla fark yok. 2021 ve 2022 otomobillerini yan yana getirince aradaki büyük fark net olarak görülüyordu ki 13 inçten 18 inçe çıkan lastik boyutları yepyeni bir görünüm katmıştı otomobillere. Bu yılki değişiklikler dikkat çekici olmasa da güvenlik odaklı.

Geçen sezon geçiş yapılan yeni otomobillerin aerodinamik yapısı yer etkisine odaklıydı ve yere basma kuvveti ile virajların daha hızlı geçilmesi hedefleniyordu. Ne var ki yeni tasarımlar “yunuslama” (porpoising) adı verilen yeni bir sorunu ortaya çıkarmıştı. Otomobillerin neredeyse yerden sekerek ilerlemesine neden olan bu sorunu çözmek için yeni sezonda zemin yüksekliği 15 milimetre artırıldı ve değişimin takibi için otomobillere sensörler yerleştirildi.

Otomobil tasarımlarındaki birinci öncelik pilotların güvenliği © FIA/Getty Images/Red Bull Content Pool

Geçen sezonki Britanya Grand Prix’sinin start’ında yaşanan büyük kazadan Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu mucizevi şekilde kurtulmuştu. Kaza sırasında parçalanan takla barı (roll hoop) bu sezon için daha da güçlendirildi, ayrıca pilotların daha iyi çevre kontrolü yapabilmeleri için aynalar genişletildi.

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04 Hangi pilot hangi takıma geçiş yaptı?

10 takımdan dördü (Oracle Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo) geçen yılki kadrosunu korurken, altı takımda ise pilot değişiklikleri yaşandı.

Altı takımdan üçünün kadrosunda birer çaylak pilot bulunuyor. McLaren daha önce F2 ve F3 şampiyonu olan Oscar Piastri ile anlaşırken, Avustralyalı pilot Lando Norris’in yeni takım arkadaşı oldu. McLaren’dan ayrılan Daniel Ricciardo ise yedek pilot olarak Red Bull’a geçiş yaptı.

Ricciardo yeniden Oracle Red Bull Racing'de © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Williams takımı geçen sezon F2’de yarışan Amerikalı pilot Logan Sargeant’ı Alex Albon’un yanına takıma dahil etti. Sargeant, 16 yıl önce yarışan Scott Speed’den beri Amerikalı ilk tam zamanlı F1 pilotu olacak.

Bir diğer “çaylak” isim de Vries, geçen yıl Albon’un yerine Williams ile piste çıktığı yarışta topladığı puanlar ile dikkat çekmişti.

Nyck de Vries'in yeni takımı ve yeni tulumu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Yeni sezonda birçok tanıdık yüz de yeni takımları için mücadele edecek. İki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso, emekli olan Sebastian Vettel’in yerini almak için Alpine’den Aston Martin’e geçiş yaptı. Eski Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, baştan aşağı Fransızlardan oluşan bir takım oluşturmak için Alpine kadrosuna katıldı. Haas ise geçen yıl Aston Martin’in yedek pilotu olan tecrübeli Nico Hulkenberg’i Kevin Magnussen’in takım arkadaşı olarak kadrosuna kattı.

05 Sezon öncesi testler nasıl geçti?

Bahreyn’deki testlerde elde edilen tur sürelerine bakarak net sonuçlar çıkarmak doğru olmaz. Takımlar altı seansı ikişer pilotları arasında eşit sayıda dağıttı, büyük takımlar ellerindeki tüm kartları göstermemeye çalıştı, yavaş olması beklenen takımlar ise tur süreleri ile dikkat çekti ve belki de yeni sponsorlara göz kırptı. Benzer süreçleri önceki sezonlarda da görmüştük.

Verstappen yeni sezona hazır © Getty Images/Red Bull Content Pool Bahreyn'deki testlerde farklı ayarlar denendi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Takımların hangi yakıt yüküyle tur attığı, hangi takımın performans testi yaptığı ya da hangi takımın hız sakladığı muamma. Öte yandan Red Bull’un RB19’u oldukça hızlı ve dayanıklı göründü, Verstappen de otomobilden oldukça memnundu ve iki günde attığı 204 tur boyunca kendini rahat hissettiğini söyledi.

Ferrari özellikle düzlüklerde güçlü görünürken, Mercedes ise geçen yıl yaşadığı yunuslama sorununu kontrol altına almış gibiydi. Öte yandan Aston Martin’de Alonso’nun takım arkadaşı Lance Stroll önceki hafta yaşadığı bisiklet kazasında bilediğinden sakatlanınca testlerin tamamını kaçırmış oldu.

Verstappen pisti turlarken © Getty Images/Red Bull Content Pool

Bahreyn’deki ilk yarışta sis bulutu büyük ölçüde dağılacak ve takip eden 22 yarışta yeni sezonda kimin daha güçlü olduğu ortaya çıkacak. F1 tutkunlarının yapmaları gereken tek şey ekran karşısına geçmek ve sezonun keyfini çıkarmak.