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F1
F1 2023 Sezonu Rehberi
Formula 1'in 2023 sezonunda 20 ülkedeki 23 yarışta 10 takım ve 20 pilot mücadele edecek. Yeni sezonla ilgili bilmen gereken her şey bu sayfada!
Formula 1’de yeni sezon heyecanı bu hafta sonu başlıyor, 2023 sezonunun açılışı 5 Mart’taki Bahreyn Grand Prix’si ile yapılacak.
Geçen yıl yepyeni tasarıma sahip otomobillerin yarıştığı bir sezondu, haliyle bu yıl aynı çapta değişiklikler beklenmiyordu ama yine de dikkat çekici tasarımlara sahip otomobiller görmek mümkün. Heyecan dolu yeni yarışlar, bazı hafta sonlarında koşulacak sprint yarışları, takvime dönen pistler ve umut vaat eden çaylak pilotlar...
Şampiyonluğun en büyük favorisi Oracle Red Bull Racing ile iki sezondur şampiyon olan, geçen sezon 15 yarış kazanan ve otomobilinde “1” numarayı taşıyan Max Verstappen. Takım arkadaşı Sergio Pérez geçen sezon iki yarış kazanmıştı ve bu sezon da Hollandalı pilotun yanında yer alacak.
Kardeş takım Scuderia AlphaTauri’de Yuki Tsunoda üçüncü sezonuna başlarken, yeni takım arkadaşı bir diğer Hollandalı pilot Nyck de Vries oldu. Daha önce Formula 2 ve Formula E şampiyonlukları bulunan 28 yaşındaki pilot bir F1 takımında ilk kez tam zamanlı pilot olarak yer alacak.
23 yarışlık 2023 sezonunu izlemeye başlamadan önce bilmen gerekenleri senin için derledik.
01
F1 2023 sezonunda hangi yarışlar var?
23 yarışın koşulacağı 2023 sezonu, Formula 1’in 74 yıllık tarihindeki en uzun sezon olacak ki Çin Grand Prix’si üst üste dördüncü kez ertelenmese daha da uzun olacaktı. Bu yıl Fransa Grand Prix’si takvimden çıkarken, Katar ise Formula 1’e ilk kez ev sahipliği yaptığı 2021 sezonundan sonra yeniden takvime dahil edildi.
Takvimdeki en dikkat çekici durak ise Las Vegas yarışı olacak. Sezonun sondan bir önceki yarışında otomobiller Las Vegas’ın ünlü ve neon ışıkları ile süslü Strip caddesinde yarışacaklar.
02
Yarış hafta sonu formatı nasıl?
Yarış hafta sonu formatı bu sezon da iki farklı şekilde işleyecek. 23 yarıştan 17’si normal bir yarış hafta sonu olarak koşulacak, diğer altı hafta sonunda ise sprint yarışları yapılacak.
Standart yarış hafta sonlarında takımların en iyi otomobil ayarlarını bulabilmeleri için birer saatlik üç antrenman seansı koşuluyor. Ardından sıralama seansının 18 dakikalık ilk bölümünde pilotlar piste çıkıyor ve en yavaş beş pilot elenerek grid’in son beş sırasına yerleşiyor.
Sıralama seansının 15 dakikalık ikinci bölümü benzer şekilde koşuluyor ve yine en yavaş beş pilot elenerek grid’in 11-15 sıra aralığını oluşturuyor. 12 dakikalık son bölümde ise start’ta ilk 10 sırada yer alacak pilotların pozisyonları belirleniyor.
Formula 1’deki tüm yarışlarda 305 kilometreye denk gelecek sayıda tur atılıyor ve yarış sonunda ilk 10 sırada yer alan pilotlara puan veriliyor. Yarışın galibi 25 puan alırken, en hızlı turu atan pilot da yarışı ilk 10 sırada bitirdiği takdirde ekstra bir puan kazanıyor.
Sprint yarışlarının koşulacağı altı hafta sonunu diğer hafta sonlarından ayıran fark, antrenman seansı sayısının ikiye düşmesi. İlk günkü antrenman seansında sonra standart sıralama turu seansı koşuluyor, belirlenen grid ile ertesi gün 100 kilometrelik sprint yarışı gerçekleşiyor ve yarış sonundaki sıralama ana yarışın grid’ini belirliyor. Sprint yarışlarında ilk sekiz sırada yere alan pilotlar 8’den 1’e doğru puan alıyorlar.
Bu yeni konsept ilk olarak 2021 sezonunda uygulandı ve daha önce bir sezonda üçten fazla sprint yarışı koşulmamıştı. Yeni sezonda sprint yarışlarına Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD (Austin) ve Brezilya ev sahipliği yapacak.
03
2023 otomobillerinde ne gibi değişiklikler var?
Otomobillerde geçen yıla kıyasla çok fazla fark yok. 2021 ve 2022 otomobillerini yan yana getirince aradaki büyük fark net olarak görülüyordu ki 13 inçten 18 inçe çıkan lastik boyutları yepyeni bir görünüm katmıştı otomobillere. Bu yılki değişiklikler dikkat çekici olmasa da güvenlik odaklı.
Geçen sezon geçiş yapılan yeni otomobillerin aerodinamik yapısı yer etkisine odaklıydı ve yere basma kuvveti ile virajların daha hızlı geçilmesi hedefleniyordu. Ne var ki yeni tasarımlar “yunuslama” (porpoising) adı verilen yeni bir sorunu ortaya çıkarmıştı. Otomobillerin neredeyse yerden sekerek ilerlemesine neden olan bu sorunu çözmek için yeni sezonda zemin yüksekliği 15 milimetre artırıldı ve değişimin takibi için otomobillere sensörler yerleştirildi.
Geçen sezonki Britanya Grand Prix’sinin start’ında yaşanan büyük kazadan Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu mucizevi şekilde kurtulmuştu. Kaza sırasında parçalanan takla barı (roll hoop) bu sezon için daha da güçlendirildi, ayrıca pilotların daha iyi çevre kontrolü yapabilmeleri için aynalar genişletildi.
Tekrar İzle: Red Bull Racing 2023 Araç Lansmanı
Formula 1 heyecanı tekrar canlanıyor. 2023 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Oracle Red Bull Racing yeni araç lansmanını ABD'de gerçekleştirdi.
04
Hangi pilot hangi takıma geçiş yaptı?
10 takımdan dördü (Oracle Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo) geçen yılki kadrosunu korurken, altı takımda ise pilot değişiklikleri yaşandı.
Altı takımdan üçünün kadrosunda birer çaylak pilot bulunuyor. McLaren daha önce F2 ve F3 şampiyonu olan Oscar Piastri ile anlaşırken, Avustralyalı pilot Lando Norris’in yeni takım arkadaşı oldu. McLaren’dan ayrılan Daniel Ricciardo ise yedek pilot olarak Red Bull’a geçiş yaptı.
Williams takımı geçen sezon F2’de yarışan Amerikalı pilot Logan Sargeant’ı Alex Albon’un yanına takıma dahil etti. Sargeant, 16 yıl önce yarışan Scott Speed’den beri Amerikalı ilk tam zamanlı F1 pilotu olacak.
Bir diğer “çaylak” isim de Vries, geçen yıl Albon’un yerine Williams ile piste çıktığı yarışta topladığı puanlar ile dikkat çekmişti.
Yeni sezonda birçok tanıdık yüz de yeni takımları için mücadele edecek. İki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso, emekli olan Sebastian Vettel’in yerini almak için Alpine’den Aston Martin’e geçiş yaptı. Eski Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, baştan aşağı Fransızlardan oluşan bir takım oluşturmak için Alpine kadrosuna katıldı. Haas ise geçen yıl Aston Martin’in yedek pilotu olan tecrübeli Nico Hulkenberg’i Kevin Magnussen’in takım arkadaşı olarak kadrosuna kattı.
05
Sezon öncesi testler nasıl geçti?
Bahreyn’deki testlerde elde edilen tur sürelerine bakarak net sonuçlar çıkarmak doğru olmaz. Takımlar altı seansı ikişer pilotları arasında eşit sayıda dağıttı, büyük takımlar ellerindeki tüm kartları göstermemeye çalıştı, yavaş olması beklenen takımlar ise tur süreleri ile dikkat çekti ve belki de yeni sponsorlara göz kırptı. Benzer süreçleri önceki sezonlarda da görmüştük.
Takımların hangi yakıt yüküyle tur attığı, hangi takımın performans testi yaptığı ya da hangi takımın hız sakladığı muamma. Öte yandan Red Bull’un RB19’u oldukça hızlı ve dayanıklı göründü, Verstappen de otomobilden oldukça memnundu ve iki günde attığı 204 tur boyunca kendini rahat hissettiğini söyledi.
Ferrari özellikle düzlüklerde güçlü görünürken, Mercedes ise geçen yıl yaşadığı yunuslama sorununu kontrol altına almış gibiydi. Öte yandan Aston Martin’de Alonso’nun takım arkadaşı Lance Stroll önceki hafta yaşadığı bisiklet kazasında bilediğinden sakatlanınca testlerin tamamını kaçırmış oldu.
Bahreyn’deki ilk yarışta sis bulutu büyük ölçüde dağılacak ve takip eden 22 yarışta yeni sezonda kimin daha güçlü olduğu ortaya çıkacak. F1 tutkunlarının yapmaları gereken tek şey ekran karşısına geçmek ve sezonun keyfini çıkarmak.
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